Neuer Obi-Wan Kenobi-Trailer kündigt die Rückkehr von Darth Vader an

Disney hat einen zweiten Trailer für die kommende Obi-Wan-Kenobi-Serie veröffentlicht. Auch dieser kündigt erneut die Rückkehr von Darth Vader an.

In einem Tweet zum Star Wars-Tag hatte das Studio das neue Material angekündigt, und so gab es viele Spekulationen darüber, was die kommende Disney+-Serie noch enthüllen würde.

Zum Glück können sich die Zuschauer auf etwas gefasst machen. Der zweite Trailer zu Kenobi zeigt die Bedrohungen, denen sich der titelgebende Jedi in den sechs Folgen der Serie stellen muss. Er bietet mehr Material über die Inquisitoren und gibt einen weiteren Hinweis auf die Rückkehr von Hayden Christensens kultigem Bösewicht. Wirf einen Blick hinein:

Obi-Wan Kenobi spielt zwischen den Ereignissen der Star Wars-Filme Episode III: Die Rache der Sith und Episode IV: Eine neue Hoffnung und folgt Ewan McGregors beliebtem Jedi, der gegen den Aufstieg des neuen Galaktischen Imperiums kämpft, während er gleichzeitig auf den jungen Luke auf Tatooine (und vermutlich auch Leia auf Alderaan) aufpasst.

Wie der erste Trailer zu Obi-Wan Kenobi im März verriet, wussten wir bereits, dass Moses Ingram als machtsensitive Inquisitorin Reva gegen den Titelhelden antreten wird. Die Showrunner beschreiben sie als "rücksichtslos ehrgeizige" Bösewichtin, deren Mission ist, "Jedis zu finden, die sich vor dem Imperium verstecken". Angeführt wird sie von Rupert Friends rücksichtslosem Großinquisitor, der erstmals in der Zeichentrickserie Star Wars Rebels auftrat. Beide Figuren stehen im Mittelpunkt des neuesten Trailers zu Kenobi.

Natürlich wird Obi-Wan (Ewan McGregor) auch in der kommenden Disney+-Serie wieder auf Darth Vader (Hayden Christensen) treffen. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat den Fans bereits die "Revanche des Jahrhunderts" versprochen.

Auf einem neuen Poster, das zusammen mit Kenobis neuestem Trailer veröffentlicht wurde, ist Darth Vader in all seiner bösen Pracht zu sehen, wie er sein legendäres rotes Lichtschwert trägt. Möglicherweise findet die "Revanche des Jahrhunderts" ja genau dort statt?

#ObiWanKenobi, a limited series, starts streaming May 27 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/E8RVqZXiuqMay 4, 2022 See more

Zur Freude der Star Wars-Fans, die von Tatooine (dem Schauplatz der meisten Ereignisse in The Mandalorian und The Book of Boba Fett) die Nase voll haben, wird ein großer Teil von Kenobis Handlung auf brandneuen Planeten wie Daiyu stattfinden, der laut Autor Joby Harold "ein bisschen wie Hongkong aussieht".

Endlich steht die Rückkehr von Kenobi vor der Tür. Ab dem 27. Mai können wir Obi-Wan dann endlich wieder bei seinen Abenteuern zusehen.

"May the 4th be with you", liebe Star Wars Fans!