Disney+ celebra el día de Star Wars publicando un nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi

Disney+ ha publicado un segundo tráiler de su próxima serie sobre Obi-Wan Kenobi, y por primera vez aparece Darth Vader, interpretado por Hayen Christensen... bueno, más o menos, ya que si pestañeas te lo pierdes, y solo sale parcialmente.

Como sabéis, hoy es 4 de mayo, también conocido como "el Día de Star Wars", por un juego de palabras en inglés: "May de Fourth" (que significa cuatro de mayo) suena parecido a la mítica frase "May the Force be with you", que en español es "Que la Fuerza te acompañe".

El estudio ya había anunciado en un tuit la llegada de nuevas imágenes con motivo de la celebración del Día de Star Wars, por lo que ya se especulaba que hoy podrían revelarnos más detalles sobre la esperada serie que se estrena en Disney+ el 27 de mayo.

Por suerte, el público está de enhorabuena. El segundo tráiler completo de Kenobi repasa las amenazas a las que se enfrentará el Jedi titular a lo largo de los seis capítulos de la serie, ofreciendo más imágenes de los inquisidores villanos y mostrando el regreso del icónico villano de Christensen.

Os dejamos el tráiler a continuación, ¡que estaréis deseando verlo!