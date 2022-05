Ny Obi-Wan Kenobi-trailer hintar om Darth Vaders återkomst

Disney har släppt en andra trailer för sin kommande Obi-Wan Kenobi-serie – och den ger nästan fansen en ordentlig titt på Hayden Christensens återkomst som Darth Vader.

Studion hintade om ankomsten av nya klipp från serien i en tweet för att fira Star Wars Day (4 maj), så spekulationerna var utbredda om vad mer som skulle kunna avslöjas om den kommande Disney Plus-serien, som är planerad att börja streamas den 27 maj.

När trailern väl släpptes var det en njutning för fans. Kenobi-seriens andra trailer fördubblar de hot som tittarna kan förvänta sig att dess titulära Jedi kommer att stå inför i seriens sex avsnitt och bjuder på fler bilder av seriens skurkaktiga inkvisitorer och hintar ytterligare om återkomsten av Christensens ikoniska skurk. Kolla in trailern i videon här ovanför.

Kikat på trailern? Bra, låt oss då sammanfatta seriens handling: Obi-Wan Kenobi-serien utspelar sig mellan händelserna i Episod III: The Revenge of The Sith och Episod IV: A New Hope, där vi får följa Ewan McGregors fanfavorit Jedi när han kämpar för att överleva mot uppgången av det nya galaktiska imperiet, samtidigt som han vakar över en ung Luke på Tatooine (och, förmodligen, Leia på Alderaan).

Som den första trailern för Obi-Wan Kenobi-serien avslöjade redan i mars, visste vi redan att Moses Ingram från The Queen's Gambits skulle möta den titulära hjälten som den kraftkänsliga inkvisitorn Reva, som beskrivs som en "hänsynslöst ambitiös" skurk på ett uppdrag att söka upp Jedis som gömmer sig från imperiet. Hon kommer att ledas av Rupert Friends hänsynslösa Grand Inquisitor, som först dök upp i den animerade serien Star Wars Rebels. Båda karaktärerna är i centrum i den senaste trailern för Kenobi-serien.

Naturligtvis kommer McGregor också att stå öga mot öga med Hayden Christensen i sin roll som Darth Vader igen i den kommande Disney Plus-serien. Kathleen Kennedy från Lucasfilm har tidigare lovat fansen "århundradets returmatch" och den här nya trailern – som visar upp Vaders ikoniska kostym och kusliga andning – gör oss ännu mer exalterade inför den efterlängtade uppgörelsen.

I en ny poster som släpptes tillsammans med Kenobis senaste trailer (som vi har lagt in här nedanför), får vi också se Christensens Vader – i all sin onda härlighet – bära sin legendariska röda ljussabel på toppen av en mörk klippa - kan det vara här denna returmatch kommer att äga rum?

#ObiWanKenobi, a limited series, starts streaming May 27 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/E8RVqZXiuqMay 4, 2022 See more

Något som är goda nyheter för alla Star Wars-fans som kanske har tröttnat på Tatooine (där majoriteten av händelserna i både The Mandalorian och The Book of Boba Fett äger rum), ser det ut som att en stor del av Kenobis äventyr kommer att äga rum på helt nya planeter som Daiyu, som "som har en Hong Kong-känsla över sig", enligt författaren Joby Harold.

En stor mängd interplanetära resor rankas högt upp på vår lista över de saker vi vill se från den nya Disney Plus-serien, så vi håller tummarna för att de nya platserna verkligen levererar i det avseendet.

Nu är det inte långt kvar tills vi får se Kenobis comeback, då serien som tidigare nämnt kommer att börja streamas på Disney Plus den 27 maj – men om du vill kolla igenom äventyren för Star Wars mest älskade Jedi innan dess, har en ny Obi Wan-Kenobi-fokuserad samling lagts till på Disneys streamingtjänst.

May the fourth be with you, Star Wars-fans.