The Book of Boba Fett: premiärdatum, medverkande och allt vi vet

Prisjägare? Vi behöver dem faktiskt. Ända sedan Greedo mötte Han Soli i Mos Eisley Cantina, och inledde en decennier lång debatt om vem som egentligen sköt först, har dessa moraliskt tvivelaktiga individer varit en självklar del av Star Wars-universumet. Nu riktar den kommande Disney Plus-serien The Book of Boba Fett strålkastarljuset mot den mest kända av dem.

Den efterlängtade serien, som är en spinoff av The Mandalorian, kommer att fokusera på den mest fruktade prisjägaren i galaxen. Även om Fett bara dök upp i några få scener i den ursprungliga Star Wars-trilogin, gjorde hans ikoniska, fullspäckade rustning och aptit för sönderfall honom till en omedelbar favorit bland fansen. Och nu när den andra säsongen av The Mandalorian har bekräftat att han lyckades undkomma tusen år av smärta och lidande i Sarlaccs mage finns det inget som kan stoppa honom från att skapa sig ett helt nytt liv i The Book of Boba Fett.

Temuera Morrison har redan antytt att serien kommer att handla om Fetts liv efter The Empire Strikes Back, och vi vet också att serien kommer att ge plats åt en annan prisjägare, Fennec Shand (spelad av Ming-Na Wen). Men vilka andra klassiska Star Wars-skurkar kommer att vara med i serien? Hur kommer den att passa in bland de andra Star Wars-tv-serierna på Disney Plus? Och när kommer vi att få se den?

Här är allt vi hittills känner till om The Book of Boba Fett...

Premiärdatum: The Book of Boba Fett har premiär den 29:e december, 2021.

Medverkande: Temuera Morrison gör åter rollen som Boba Fett, bredvid Ming-Na Wen som spelar Fennec Shand.

Handling: Handlingen är ett större mysterium än insidan av en Mandalorians hjälm, men det verkar troligt att The Book of Boba Fett kommer att ta vid efter avslutningen av säsong 2 av The Mandalorian, med återblickar till Fetts tidigare bedrifter som prisjägare.

The Book of Boba Fett premiärdatum

The Book of Boba Fett premiärdatum

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6lSeptember 29, 2021 See more

Lucasfilm har avslöjat att The Book of Boba Fett får premiär den 29:e december, 2021.

Nedan ser du den första officiella postern.

The Book of Boba Fett: när tillkännagavs den?

Spoiler för säsong 2 av The Mandalorian följer. Fortsätt inte förbi bilden nedan om du inte vill få reda på vad som händer.

Cobb Vanth bar Boba Fetts rustning i The Mandalorian säsong 2, men den är nu tillbaka hos sin rättmätiga ägare. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Luke Skywalkers återkomst i The Mandalorian var en stor grej, men finalen av säsong 2 av The Mandalorian sparade sin största överraskning till en scen som dök upp i eftertexterna. Medan Tatooines tvillingsolar sken över Jabba the Hutt's ikoniska palats såg vi hur den legendariska prisjägaren Boba Fett och hans nya prisjägarkompis Fennec Shand avrättade Jabbas tidigare medarbetare Bib Fortuna – och tog kontroll över det som en gång var Jabbas kriminella imperium.

Sedan fick vi se: "THE BOOK OF BOBA FETT: Kommer i december 2021". Har en ny tv-serie någonsin tillkännagivits på ett coolare sätt? Kanske, men inte på senare tid – och definitivt inte på ett sådant sätt.

The Book of Boba Fett var en av flera nya tv-serier och filmer från Star Wars – bland annat spinoffs av The Mandalorian, Ahsoka och Rangers of the New Republic – som tillkännagavs klara för Disney Plus vid samma tidpunkt.

De serierna presenterades dock på ett betydligt mer traditionellt sätt av Lucasfilms VD Katheleen Kennedy, under Disneys investerardag. The Book of Boba Fett sparade hon dock till senare, på begäran av John Favreau, The Mandalorians showrunner.

Favreau berättade för Good Morning America att han fick tillåtelse att hålla serien hemlig under investerardagen, och vi är sannerligen glada över att Disney gick med på det, men vi har en viktig fråga som vi gärna skulle vilja få svar på...

Boba Fetts första scen i The Mandalorian, ett kort gästspel i slutet av avsnittet "The Marshal" i säsong 2. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Är The Book of Boba Fett i själva verket den tredje säsongen av The Mandalorian?

Det korta svaret är nej, det är den inte. Även om många av Star Wars-fans spekulerade i att The Book of Boba Fett skulle kunna vara en omarbetad tredje säsong av den tidigare serien, där fokus flyttas från Din Djarin och Baby Yoda till Boba Fett, har det nu bekräftats att de två serierna är helt separata skapelser.

"The Book of Boba Fett är faktiskt åtskild från säsong 3 av The Mandalorian", sa Favreau i sin intervju med Good Morning America. Han bekräftade också att den nya serien för närvarande är under produktion och avslöjade en logotyp som har samma utseende som Fetts berömda rustning.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

StarWars.com bidrog med lite mer information: "Boba Fett är tillbaka. Och hans historia har bara börjat. Som det antyddes i en överraskande sekvens efter säsongsavslutningen av The Mandalorian kommer den legendariska prisjägarens resa att fortsätta i The Book of Boba Fett."

Mannen bakom rustningen spelas av Temuera Morrison. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett trailer: se teasern som dök upp i eftertexterna

Den spännande avslutningen på säsongsfinalen av Mandalorian är en liten teaser som visar upp den värld som Boba Fett och Fennec Shand kommer att verka i.

Vi väntar fortfarande på den första riktiga trailern för The Book of Boba Fett. Lucasfilm är dock kända för sitt hemlighetsmakeri kring nya serier, så vi förväntar oss ändå inte att få reda på så mycket mer om serien förrän den släpps på riktigt.

The Book of Boba Fett handling

The Book of Boba Fett: vad handlar den om?

Boba Fett och Fennec Shand tar plats på Jabbas gamla tron. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Vi har fortfarande ingen konkret information om handlingen i The Book of Boba Fett...

”Jag har lovat att inte berätta något", sa Robert Rodriguez, exekutiv producent (och regissör av avsnittet "The Tragedy” i The Mandalorian säsong 2) till Nerdy Basement (via Comicbook.com) i september 2021. Samtidigt lovade han att serien kommer att bli något utöver det vanliga.

Vissa har spekulerat i att Jon Favreaus kommentarer på Good Morning America i december 2020, om att Mandalorian-spinoffserierna kommer att utspela sig "direkt efter" Return of the Jedi, innebär att The Book of Boba Fett kommer att utspela sig direkt efter att den andra Dödsstjärnan förstördes. Vi tror dock att inte att man ska läsa in för mycket i kommentaren "direkt efter", utan att Favreau löst hänvisar till den tidsperiod där The Mandalorian redan verkar – cirka fem år efter händelserna i Return of the Jedi.

Vi vet till exempel att det berömda avsnittet om Jabbas palats måste ha ägt rum efter händelserna i den andra säsongen av The Mandalorian, eftersom Boba Fett bär den ikoniska rustning som Mando återtog från Cobb Vanth i Mos Pelgo, i "The Marshal" . Förmodligen har Fett och Fennec Shand flugit i väg till Tatooine efter att Din Djarin överlämnade Grogu till Luke Skywalker, vilket skulle stämma väl överens med Favreaus kommentarer.

Enligt en artikel i Collider kommer The Book of Boba Fett att bli säsong 2.5 av The Mandalorian, och vi gissar att serien kommer att fokusera på Boba Fetts försök att ta kontroll över det imperium som Jabba the Hutt lämnade efter sig. Det mindre antalet hängivna personer i den framlidne Bib Fortunas hov tyder på att affärerna inte går lika bra som de brukade göra under Jabba the Hutt.

Det öppnar upp för flera olika möjligheter för Fett att interagera med gamla och nya karaktärer, goda och onda. Det ska bli intressant att se hur många av Fetts tidigare kumpaner som kommer att dyka upp. Hans tidigare mentor Aurra Sing är tydligen död – Tobias Beckett sa i Solo: A Star Wars Story att han hade dödat henne – men Cad Bane, en annan före detta prisjägare från Clone Wars-eran som också dyker upp i The Bad Batch, kan fortfarande vara aktuell. Och så har vi 4-LOM, Zuckuss, Bossk, IG-88 och Dengar – de prisjägare som Darth Vader anlitade för att spåra Millennium Falcon i The Empire Strikes Back.

Särskilt intressant är just Dengar. Inte nog med att Simon Pegg gjorde hans röst i The Clone Wars – han berättade dessutom för Collider att han är öppen för att återvända till rollen i en spelfilm. Dengar tros fortfarande leva tre decennier senare i The Rise of Skywalker-eran. Enligt SlashFilm är han dock radikalt annorlunda vid det här laget – en bisarr, grotesk cyborg som går under namnet Rothgar Deng. Hur han antagit den här nya formen kan vara en viktig del av berättelsen.

Fett skulle lätt kunna besöka Cobb Vanth för att prata sina erfarenheter av den berömda rustningen, eftersom de båda håller till på Tatooine. Serien skulle också kunna utforska de olika brottssyndikat som verkar i galaxen långt, långt borta, som en interstellär Gudfaden. Historien om Crimson Dawn (brottssyndikatet som vi fick veta leddes av Darth Maul i Solo) lämnades faktiskt olöst, så kanske kommer The Book of Boba Fett att plocka upp de här lösa trådarna.

Fett skulle vara en idealisk guide genom dessa dunkla världar, eftersom han utvecklades från skurk till antihjälte i The Mandalorian. Kom ihåg att Fett var känd som den mest fruktade prisjägaren i galaxen, så det faktum att han hjälper Mando att rädda Grogu avslöjar en hederlighet som vi inte visste fanns. Vi slår dock vad om att han fortfarande har en skoningslösa sida.

Vi förväntar oss faktiskt inte alls att Boba Fett kommer tillbringa sin tid med att ta det lugnt på en tron i Jabbas palats. Även om prisjägaren aldrig riktigt fick visa vad han gick för i den ursprungliga trilogin så fick vi se honom i strid i The Mandalorian. Därför är det nog troligt att han kommer fortsätta på den inslagna vägen i The Book of Boba Fett.

Boba Fett i Return of the Jedi. (Image credit: Disney)

Det ser även ut som att återblickar kommer vara ett viktigt inslag i The Book of Boba Fett. Morrison berättade detta i en intervju med Rotten Tomatoes, där han sa: "Vi kan inte avslöja så mycket, men vi kommer att se hans förflutna och var han har varit sedan The Empire Strikes Back. Nu är det dags att faktiskt gå tillbaka i tiden och få reda på mer om honom."

Vi skulle inte bli förvånade om serien utforskar Fett's tidigare relation med Fennec Shand, som trots allt en viktig del av The Bad Batch (som utspelar sig ett par decennier före The Book of Boba Fett), där hon redan har haft kontakt med Boba Fett's klon-"syster" Omega.

Men den kanske största frågan som Star Wars-fansens vill ha svar på är hur Fett undkom 1000 års smärta och lidande i Sarlaccs mage. Även om åtminstone en version av historien berättades i den gamla "Legends"-versionen, vore det tjänstefel om detaljerna om Fetts överlevnad inte nämns. Det skulle innebära att fem år av Fetts liv förblir oförklarade.

The Book of Boba Fett skulle kunna gå ännu längre tillbaka i tiden och utforska Fetts ursprung. Även om The Clone Wars avslöjade hans första stapplande steg i prisjägarvärlden efter att hans far, Jango Fett, dog, och vi får veta mer om hans ursprung i The Bad Batch, vet vi inte riktigt hur han blev en så stor del av Jabba the Hutts imperium. Och även om Marvel Comics har avslöjat att Fett hjälpte Darth Vader att leta efter Luke Skywalker efter A New Hope, samt att han och Skywalker duellerade, finns det fortfarande många luckor i hans tidslinje.

Star Wars under Disney-eran har också lånat många idéer från tidigare nämnda Legends, så bli inte förvånad om vi får se Boba Fett agera bestman på Dengars bröllop (ja, det hände verkligen i en Legends-berättelse).

Överlappningar med The Mandalorian

Kommer The Book of Boba Fett vävas ihop med The Mandalorian?

Det har inte bekräftats officiellt, men vi tror att det är högst sannolikt. Till att börja med har Boba Fett, Fennec Shand och Mandalorian själv, Din Djarin, arbetat tillsammans tidigare och rör sig i liknande moraliskt tvetydiga områden i Star Wars-galaxen, så det skulle inte vara orimligt om deras vägar korsades igen.

På Disneys investerardag bekräftade Kathleen Kennedy på Lucasfilm att Mandalorian och spinoff-serier som Ahsoka (och den nu till synes övergivna Rangers of the New Republic) är "sammankopplade" och "kommer att nå sin kulmen i ett dramatisk händelseförlopp". The Book of Boba Fett nämndes inte i det uttalandet, men det är troligt att det berodde på att serien inte hade tillkännagivits vid den tidpunkten.

Det vore konstigt om Boba Fett och Fennec Shand inte ingick i en så här stor crossover, eftersom de verkar i samma del av Star Wars-tidlinjen. Vi föreställer oss att de ger sig ut på egna äventyr ett tag, men att de återförenas med Din Djarin, Bo-Katan Kryze och andra likasinnade karaktärer någonstans på vägen. Kanske kommer de att hjälpa Bo-Katan att återställa sin hemplanet Mandalore efter att nästan alla invånare? Eller helt enkelt försöka stoppa en imperial kvarleva från att öka sitt inflytande över hela galaxen.

Oavsett vilken riktning serien tar finns det många historier att berätta – så många att en andra säsong av The Book of Boba Fett utan tvekan skulle kunna vara en möjlighet.

Boba Fett vid rodret på sitt skepp, Slave I. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett medverkande

The Book of Boba Fett: vilka medverkar?

Föga förvånande är Temuera Morrison (som också kommer att dyka upp i Aquaman 2) tillbaka som Boba Fett.

Morrison gjorde sitt första Star Wars-framträdande i Attack of the Clones, där han spelade Boba Fetts "far", Jango Fett, som är prisjägare. Jango var förlagan till de Clone Troopers som stred för den gamla republiken i The Clone Wars. Han bad Jango klonerna på Kamino att skapa Boba, en icke-modifierad version av honom själv, så att han kunde få en son att kalla sin egen.

Sedan 2004 års dvd-utgåva av den ursprungliga trilogin är det också Morrison som gör rösten till Boba Fett i The Empire Strikes Back. Star Wars-skaparen George Lucas beslutade att ersätta repliker som ursprungligen spelades in av Jason Wingreen, så det finns en viss kontinuitet där också.

Morrisons medspelare i The Book of Boba Fett kommer att vara Agents of SHIELD/Mulan-stjärnan Ming-Na Wen, som återvänder till sin roll som prisjägaren Fennec Shand. Hon spelar också karaktären i den animerade Clone Wars-spinoffen The Bad Batch, som utspelar sig mer än två decennier tidigare.

Bakom kameran kommer Jon Favreau och Dave Filoni från The Mandalorian att producera tillsammans med Robert Rodriguez. Sin City/Alita: Battle Angel-regissören har välkomnats in i Star Wars-familjen efter att ha regisserat Fetts stora comeback i avsnittet "The Tragedy" i Mandalorian säsong 2. Morrison bekräftade i sin Rotten Tomatoes-intervju att "de tog tillbaka Robert Rodriguez tillbaka för att regissera några fler. Några underbara regissörer inblandade.” Vilka dessa "underbara regissörer" är vet vi dock ännu inte.

Lucasfilm-chefen Kathleen Kennedy kommer att verka som exekutiv producent.