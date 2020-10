The Mandalorian säsong 2: släppdatum, trailer, rollista och vad vi känner till

Säsong 2 av The Mandalorian har premiär på Disney+ den 30 oktober 2020 – och nu finns äntligen den första trailern. Den pågående pandemin lyckades inte hindra Jon Favreau från att filma klart andra säsongen av sin Star Wars-serie tidigare i år.

Flera karaktärer från en galax långt, långt borta ska dyka upp den här säsongen, inklusive en nyckelkaraktär från den animerade serien The Clone Wars och en storfavorit från Star Wars-filmerna. Vi förväntar oss mer om Baby Yoda och hans hemvärld också och mer om den mystiska Darksaber som avslöjades i första säsongens sista avsnitt.

Nu kan det komma flera så kallade spoilers för andra säsongen av The Mandalorian, eftersom vi redan vet rätt mycket av vad som komma skall. Om du är beredd på det, så häng med så berättar vi allt vi vet om premiärdatumet, trailern, första bilderna med mera.

Premiärdatum för The Mandalorian säsong 2: oktober 2020

Den andra säsongen av The Mandalorian har premiär den 30 oktober 2020, bekräftar Disney. Att det skulle ske i oktober har vi känt till sedan i februari, men i september bekräftade Disney äntligen när.

Trailern för The Mandalorian säsong 2: se den här

Den första trailern för The Mandalorian säsong 2 är här. Den säger inte så mycket som storyn, men den bekräftar vad vi redan känner till baserat på säsong 1: de här kommande avsnitten kommer att handla om sökandet efter Baby Yoda. Trailern gör klart att det mer specifikt kommer handla om hur vår hjälte söker efter Jedin...

Första bilderna av The Mandalorian säsong 2

De första bilderna från säsong 2 av The Mandalorian är redan ute – se dem här ovan. De avslöjar inte så mycket om vad kommande säsong kommer handla om, utöver Tusken Raiders, som antyder en möjlig resa till Tattooine, men vem kan säga nej till mer av Baby Yoda?

Medan skådespelarna naturligtvis är tyst om sina karaktärers öden har ändå Carl Weathers berättat för EW att vi ser honom [Greef Karga] i ett nytt ljus och en sida av honom som vi inte såg förra gången. Giancarlo Esposito antyder att Moff Gideon "har tillgång till all den här fantastiska tekniken vid sina fingertoppar, och han vet hur man använder den". Handlar det om mer än bara Darksaber?

Rollistan för The Mandalorian säsong 2: Boba Fett, Bo-Katan och Ahsoka Tano sägs dyka upp

Det här är rollistan för The Mandalorian säsong 2 som vi känner till, men vi har lagt till några som ryktas dyka upp också:

Pedro Pascal som The Mandalorian/Din Djarin

Gina Carano som Cara Dune

Carl Weathers som Greef Karga

Giancarlo Esposito som Moff Gideon

Michael Biehn (rykte)

Temuera Morrison som Boba Fett (rykte)

Rosario Dawson som Ahsoka Tano (rykte)

Katee Sackhoff som Bo-Katan Kryze (rykte)

Timothy Olyphant som Cobb Vanth (rykte)

Spoilers för säsong 2 av The Mandalorian kommer här:

Sedan serien hade debut har ryktescirkusen kring vilka karaktären som kommer att vara med varit i full gång. Här har vi inkluderat några enbart från källor med bra historik kring Star Wars-nyheter.

Enligt THR, kommer den legendariska prisjägaren Boba Fett att vara med i andra säsongen av The Mandalorian, den här gången spelas han av Temuera Morrison, som tidigare spelat Jango Fett i Episode 2: Attack of the Clones. Det är en gästroll, men det tyder på att Boba Fett undvek sitt öde i Sarlacc Pit i Return of the Jedi. Han är heller inte den enda Star Wars-karaktären från förr som syns i år.

Timothy Olyphant, känd för sina roller i Deadwood och Justified, kommer också att dyka upp i säsong 2 baserat på en rapport från THR report. Enligt Slashfilm, kommer Olyphant att bära Boba Fetts skydd i andra säsongen, men han kommer att spela en karaktär som kallas Cobb Vanth. Karaktären skapades för Chuck Wendigs Aftermath Star Wars-böcker. Vanth är en sheriff-typ från lilla Freetown på Tattooine. Boken antyder att han bär Fetts skydd och det borde ju betyda att vi får se prisjägaren själv också.

Rosario Dawson kommer spela favoriten från The Clone Wars, Ahsoka Tano i andra säsongen av The Mandalorian. Det skulle innebära karaktärens första live-action-framträdande. Variety bekräftar rapporten och säger att det är en gästroll. Dawson säger till tidningen att hon skulle vara så glad för en sådan roll. "Det är inte bekräftat än, men när det händer kommer jag att vara väldigt glad".

Michael Biehn från Alien och Terminator är också en del av rolluppsättningen, kanske spelar han en prisjägare (via The Hollywood Reporter).

I maj 2020 rapporterade Slashfilm att Katee Sackhoff skulle återvända i rollen som Mandalorian-krigaren Bo-Katan Kryze från Star Wars: Rebels, men den här gången som live-action.

Berättelsen i The Mandalorian säsong 2: sökandet efter Baby Yoda's hemvärld?

Allt i det sista avsnittet av säsong 1 tyder på att The Mandalorian säsong 2 kommer att fokusera på sökandet efter "barnet" – aka Baby Yodas – hem. Det här skulle förstås bryta mot George Lucas berömda regel om att inte avslöja ursprunget för Yoda-rasen...

Under säsongsfinalen berättar Mandalorian-rustaren på Nevarro för Mandalorian att eftersom Baby Yoda är upphittad (och därför antagligen inte en klon) är ansvaret för yngligen i Mandalorians händer. Hon lägger till: "du har inget val, du måste se till att återförena den med sin sort".

Tyvärr har rustaren ingen information om var hemvärlden är.

Men som alltid i Star Wars finns det tvetydigheter – identiteten på den som Mandalorian söker efter beror på hur du ser på det. Kanske söker Mando efter hemvärlden av Yoda-rasen, eller letar han bara efter den Jedi som överlevde Kejsarorderns rensning i Revenge of the Sith?

Varför förvirringen? I Outer Rim-världarna som The Mandalorian utspelar sig i är kraften som Jedi nyttjar bara en myt, och Mandalorian säger att Baby Yodas krafter är att den kan flytta objekt med sitt sinne.

Rustaren säger "jag känner till sådana saker" och berättar om gamla sånger om strider mellan Mandalore the Great och ett gäng trollkarlar kallade Jedi. När Mando frågar om Baby Yoda är en fiende, säger rustaren att rasen var det, men att den här individen inte är det.

Så om Mandalores strider var med Jedi, snarare än specifikt Yoda-rasen, antyder det att Mandos nya prisjägare kanske är Jedi. Skådespelaren Pedro Pascal antyder att han vet vem Baby Yoda är i en intervju med våra engelska kollegor.

Förvänta dig att se mycket mer av Moff Gideon (Giancarlo Esposito) i den andra säsongen. Antagligen ute efter hämnd efter striden i säsong ett. Skådespelaren sa vid Fan Expo i Kanada att vi ska förvänta oss "Major, major, epic, epci lightsaber action". Kanske tyder det på en ny ljussabelduell i säsong 2?

The Mandalorian säsong 2: spin-off-serier kan vara på gång, säsong 3 bekräftad

Disneys Bob Iger har sagt i ett möte med aktieägare att flera karaktärer introduceras i The Mandalorian säsong 2, och att några kan få egna serier.

Det han sa tyder på att det är nya karaktärer som kan få egna serier, snarare än existerande. Vi är säkra på att många skulle hålla med om att Gina Garanos Cara Dune skulle passa bra. Men också Ahsoka Tano skulle kunna få synas som live-action framöver.

Säsong 3 är redan på gång. Variety bekräftar att Jon Favreau håller på och skriver för fullt och att Lucasfilm redan börjat jobba på scenerna.

Rent tekniskt är inte den animerade serien The Bad Batch en spin-off till The Mandalorian, så det betyder att vi kommer få en rejäl dos Star Wars 2021 då säsong 2 av The Mandalorian avslutas. Elitsoldaterna från titeln, som först introducerades i The Clone Wars, kommer synas när de försöker finna mening i en ny era. Dave Filoni återvänder tillsammans med Athena Portillo (Clone Wars), Brad Rau (Rebels) och Carrie Beck (Rebels) som producenter.

The Mandalorian säsong 2: vi förklarar Darksaber

När Moff Gideon skär loss sig själv från sin TIE Fighter i slutet av säsongsfinalen av The Mandalorian säsong 1, använder han ett vapen som låter som en ljussabel, men som ser väldigt annorlunda ut. Mer likt ett svärd till formen, ett mörkt blad som lyser. Det är dock en bekant syn för tittare av Star Wars: The Clone Wars och Star Wars Rebels, det är nämligen om vi inte helt misstar oss det legendariska Darksaber.

Det här unika vapnet är en viktig del av kunskapen om Star Wars – och särskilt Mandalorian. Från början skapat av Tarre Vizsla, den första Mandalorian-krigaren att ansluta till Jediordern, blev det en kraftsymbol på planeten Mandalore. I slutet av Star Wars Rebels (som utspelar sig två år före händelserna i Star Wars: A New Hope) hamnade det i händerna på Bo-Katan Kryze, som ansågs vara den rätta arvingen till Mandalorians styre.

Hur hamnade det viktiga vapnet i händerna på Moff Gideon? Det kommer vi få veta snart. I en intervju säger Esposito att vapnet har stort fokus i andra säsongen. Vart kommer vapnet ifrån och hur hittades det? Tur att säsong 2 snart börjar!

Regissörer i säsong 2 av The Mandalorian: Jon Favreau, Peyton Reed och Robert Rodriguez bekräftade

Jon Favreau regisserade inte ett enda avsnitt av första säsongen, trots att han är skapare och författare. Anledningen ska ha varit att han gjorde Lejonkungen och inte hade möjlighet, men i säsong 2 kommer han styra ett av avsnitten.

Andra regissörer som är bekräftade är Peyton Reed (Ant-Man) och Robert Rodriguez (Sin City). Dave Filoni och Rick Famuyiwa återvänder från säsong 1 tillsammans med skådespelaren Carl Weathers. Det är också bekräftat att Bryce Dalals Howard kommer tillbaka för ett avsnitt.

George Lucas har också besökt inspelningarna vilket resulterade i det här fotot:

Säsong 2 av The Mandalorian: karaktärer från original-triologin ryktas dyka upp

Enligt Deadline, säger källor med insyn att flera etablerade karaktärer från Skywalker-sagans filmer kommer att synas i den här andra säsongen. Jon Favreaus tweet ovan visar en bild av en Gamorrean, en vakt från Jabbas palats i Return of the Jedi, men vi misstänker att källan tänker på någon betydligt viktigare än så.

Troligtvis är det Boba Fett som källan hänvisar till, men det är möjligt det rör sig om fler karaktärer än så.

Luke Skywalker är inte särskilt troligt, men det finns gott om andra stora namn. Han Solo, princessan Leia, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 och kanske Rebel-legenden Wedge Antilles, admiral Ackbar och Nien Nunb skulle kunna möta Mandalorian och Baby Yoda.

Vi skulle otroligt gärna se general Huxs pappa Brendol, och väldigt gärna (SPOILER VARNING) Rey's föräldrar. Nu när vi vet att de levde gömda skulle vi gärna veta mer om deras historia.

Men mest troligt ser vi så klart flera prisjägare, IG-88, Zuckuss, Dengar, Bossk och 4-Lom letar teoretiskt efter arbete under tiden som The Mandalorian 2 utspelar sig.

Återvänder Boba Fett? Den mystiska figuren på Tattoine som hittar kroppen av Fennec Shand i kapitel 5, The Gunslinger, skulle kunna vara Fett själv, sporrarna kan vara en ledtråd. Men kanske är det inte Fett i egen hög person, utan familjemedlemmen Ailyn Vel, hans dotter i Legends-historierna. Kanske är det identiteten till den här Funko Pop! Vinyl figure?

The Mandalorian är det bästa vi sett av Star Wars på år

The Mandalorian säsong 2 kan inte komma snart nog. Om de kommande avsnitten väver ihop den enkla berättarstilen med nya stora gäststjärnor från Star Wars historia kommer det här vara stort! Inte länge kvar nu...