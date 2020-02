Disney+: Här är allt du behöver veta

Streamingtjänsten Disney Plus, eller Disney+, som underhållningsgiganten själv föredrar, är den största nya konkurrenten till de etablerade streamingtjänsterna på många år. På en marknad som är full av redan populära val som Netflix, Amazon Prime, HBO och det lite svagare alternativet Apple TV Plus, kan man undra vad Disney har att erbjuda som de andra tjänsterna inte redan har.

Otroligt mycket, visar det dig.

Disney+ är nämligen stället du måste vända dig till för att se filmer TV-serier och tecknade filmer från Disney, Pixar, Star Wars och Marvel. Det innebär massor av redan befintliga filmer och TV-serier, samt en hel del nytt innehåll. Efter att Disney köpte upp Fox, får de även tillgång till 30 säsonger av The Simpsons och så småningom klassiska serier som Malcom in the Middle.

Nederländerna var den första testmarknaden för Disney+ i Europa, innan den första delen av den globala lanseringen drog igång den 12 november 2019, bland annat i lander som USA och Kanada. I Europa står en rad länder på tur den 24 mars 2020. Dessa länder inkluderar Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Österrike och Schweiz, innan turen kommer till Norden och Sverige under sommaren 2020. Vi har tittat på vad Disney+ erbjuder hittills och här kan du läsa våra första intryck av tjänsten, med dess gränssnitt och användarupplevelse.

Disney har dessutom lanserat en hela tre timmar lång trailer för att ge oss en smygtitt på det stora urvalet av filmer som kommer till Disney+. Den kallas för "Basically Everything Coming to Disney+ in the US" och inkluderar inte alla filmer som kommer, men som ändå ger en hyfsad överblick över hur mycket underhållning du kommer få tillgång till under sommaren.

Tekniskt sett kommer dessa filmer alltid att finnas tillgängliga. Enligt VD:n Bob Iger kommer filmer du laddar ned från Disney+ finnas tillgängliga långt efteråt, även om den skulle försvinna från streamingtjänsten.

Läs vidare för att ta reda på mer om vad tjänsten har ett erbjuda.

Disney satsar på att göra Disney+ tillgängligt på "alla stora marknader under loppet av de två första åren". Därmed kommer de allra flesta länder få tillgång till tjänsten inom kort.

Priset för Disney+

Priset för Disney+ i USA är 6,99 dollar i månaden. Priserna har blivit satta för en rad länder, men det är fortfarande oklart vad en prenumeration på tjänsten kommer att kosta i Sverige. Baserat på priset i USA har vi gjort en prisguide för Disney+, där vi även jämför priset med priserna på konkurrerande tjänster.

Det verkar alltså som att Disney hållit sitt löfte om att ligga på ett lägre pris än Netflix. Än så länge.

"På Disneys vägnar kan jag säga att planen är att lägga priset betydligt lägre än Netflix. Detta beror delvis på att vår tjänst har en mycket mindre omfattning", säger Robert Iger, Disneys ordförande och CEO. "Vi får mycket kvalitetsinnehåll tack vare de varumärken som ingår i tjänsten. Men i utgångspunkt blir volymen mindre och det återspeglas i priset".

Iger nämnde även att priset kan komma att öka gradvis över tiden, i takt med att tjänsten växer, något som inte kommer som någon större överraskning. Det är precis samma sak som hände med Netflix, allt eftersom deras investeringar i egenproducerat innehåll har ökat under de senaste åren.

Efter detta körde Disney en stark försäljningskampanj där de gjorde reklam för en prenumerationstjänst som helst klart kan konkurrera med Netflix när det gäller pris, samtidigt som det upplevda värdet är lika stort.

Disney har redan en streamingtjänst i Storbritannien i form av DisneyLife. Den här tjänsten är mycket mindre än Disney+ och med tiden kommer den gamla tjänsten att slås samman med den nya.

Disney Plus-appen: Vilka enheter och plattformar stöttar den?

Vart kommer du att kunna hitta Disney+-appen? Den kommer att finnas på nästan alla de stora plattformarna. Disney har meddelat vilka plattformar som kommer att ha stöd för Disney+ vid lansering, bland annat Apple TV, Rokus-streamingenheter, Google Chromecast, iOS och Android, PS4 och Xbox One, samt plattformen Android TV som har stöd för Nvidia Shield TV, Sony TV och Hisense TV.

Vid lansering kommer dessutom Amazons Fire TV stöttas. Även appar för LG- och Samsung-TV ska också bli tillgängliga.

Vi har också fått höra rykten om att Disney+ kommer att bli tillgängligt för Nintendo Switch och att detta förmodligen kommer att ske lite längre fram, trots att flera andra streamingtjänster haft svårt att få fotfäste på Nintendo Switch-konsolen.

Kommer Disney+ att streama i 4K HDR?

Men vilken typ av videokvalitet kan vi förvänta oss från Disney+? Disney+ ska kunna streamas på upp till fyra enheter samtidigt i 4K-upplösning och HDR, utan någon extra kostnad, med upp till sju användarprofiler på plattformen.

Naturligtvis kommer inte allt innehåll att finnas tillgängligt i 4K och HDR och du behöver naturligtvis en 4K TV för att kunna njuta till fullo av innehållet i denna upplösning.

I jämförelse kräver Netflix att du väljer Premium-paketet för att kunna se innehåll i 4K och HDR. Detta gör allt-i-ett-priset från Disney ännu mer lockande.

Något som är ännu bättre, enligt Dolby, är att tjänsten kommer att ha stöd för både Dolby Vision och Dolby Atmos, något som gör Disney+ otroligt lämpligt för alla filmentusiaster.

Disney+: Marvels TV-serier och filmer

Goda tider för alla Marvel-fans! Tillsammans med ett omfattande urval av filmer från Marvel-universumet på Disney+, har du ett gäng Marvel TV-serier och spinoff-material med de coolaste superhjältarna att se fram emot. Det har rapporterats att dessa serier kommer att ha budgetar på 25 miljoner dollar per avsnitt.

Den första av dessa Marvel-serier blir Falcon and The Winter Soldier (med Anthony Mackie och Sebastian Stan i huvudrollerna), som kommer under hösten 2020. Serien kommer att bestå av sex avsnitt och bjuder på en återförening med Helmut Zemo (Daniel Bruhl) från Civil War.

Tom Hiddlestons många följare kommer att bli glada över att höra att den efterföljande Marvel-serien kommer att bli Loki, en miniserie på sex avsnitt om guden Loke. Vi vet också från serien kommer att plocka upp tråden från Lokis plötsliga flykt i Avenders: Endgame. Vi tvivlar inte på att han kommer att ställa till med gott om trubbel.

Under 2021 kommer vi även att få se WandaVision, en spinoff där vi följer Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) och Vision (Paul Bettany), som har att göra med händelserna i Doctor Strange-uppföljaren, samt Hawkeye, en serie med Jeremy Renner i huvudrollen.

Marvels TV-chef Jeph Loeb nämnde även att det också kommer att bli fler "hjältar från gatan" att se på Disney+-tjänsten. Marvels TV-satsning kan bygga vidare på karaktärer som Luke Cage, Jessiva Jones, Daredevil, Iron Fist och The Defenders - som alla försvunnit från Netflix. Sedan dess har det blivit känt att Loeb slutat sitt jobb och att Kevin Feige numera leder TV-avdelningen som tidigare var fristående från resten av Marvel Studios.

Något som är spännande är att det också kommer en TV-serie som skapar en egen tvist på Marvel-unviersumet. Den kallas för Marvel's What If...? I denna animerade serie utspelas handlingarna lite annorlunda för våra superhjältar och skurkar. Hur hade Agent Peggy Carter klarat sig om hon, och inte Steve Rogers, hade tagit supersoldatserumet? Många Marvel-karaktärer kommer att dyka upp på nytt i denna serie, något som gör den riktigt spännande.

Vid Disneys D23 Expo i augusti 2019, tillkännagav Marvels nuvarande CCO, Kevin Feige, tre nya serier: She-Hulk, Moon Knight och Ms. Marvel. Dess kommer också att visas för första gången på Disneys streamingtjänst och de kommer att expandera Marvel-universumet ytterligare med helt nya karaktärer och händelser. Medan vi väntar på dessa, finns det många Marvel-spinoffs att kolla igenom.

När det gäller äldre filmer från Marvel-universumet, kan vi räkna med att dessa försvinner från Netflix så fort kontraken löper ut, innan de flyttas över till Disney+. I en telefonkonferens med investerare berättade Disneys VD Bob Iger att Captain Marvel från 2019 skulle bli den första Marvel-filmen att bli exklusiv på Disneys tjänst. Avengers Endgame blev också med från starten.

Disney+: Star Wars-filmer och -serier

Du kommer kanske ihåg att Disney köpte upp Star Wars under 2012? Därmed har de rättigheterna till hela filmkatalogen och kan dessutom skapa nytt innehåll som bygger vidare på universumet. Du kan förvänta dig massor av Star Wars-serier och -filmer på Disney+ som ett resultat av dessa. Alla filmer från Episodes I-VII kommer att bli tillgängliga från dag 1, som snabbt kommer att följas upp av fler filmer och spinoffs.

Under november 2019 lanserades en ny serie på Disney+ i form av The Mandalorian, som är skapad av Jon Favreau, som har regisserat Iron Man och The Jungle Book. Här får vi följa en Boba Fett-liknande karaktär som för vidare arvet efter prisjägaren. Trailern gör det tydligt att detta är ett fullfjädrat Star Wars-projekt och det går rykten om att serien har en budget på 15 miljoner dollar per avsnitt.

Detta är inte heller det enda nya Star Wars-innehållet som kommer till Disney+. Rogue Ones Cassian Andor (som spelas av Diego Luna) får också en egen prequel-serie, där vi får följa hans liv innan händelserna i filmen från 2016. Även om Disneys egna VD menar att det görs för många Star Wars-filmer, ser det inte ut som att produktionen kommer att sakta ned än på ett tag.

Det har också bekräftats att det kommer en egen Obi-Wan Kenobi-serie, där Ewan McGregori återupptar sin roll från prequel-filmerna, i tillägg till en sjunde säsong av den animerade serien Star Wars: The Clone Wars. Du kan ta reda på exakt vilka filmer och serier som kommer att bli tillgängliga på tjänsten i vår Disney Plus Star Wars-guide.

Disney+: The Simpsons och innehåll från Fox

Disneys förvärv av Fox var inget skämt och det betyder oerhört mycket för Disney+.

Fox äger rättigheterna till en stor mängd klassiker som bland annat The Simpsons, där alla avsnitt från seriens 30-åriga historia kommer att bli tillgängliga på streamingtjänsten Disney+.

Fox kontrollerade tidigare X-Men-serierna, något som innebar stora begränsningar på Marvel-universumet (ordet "mutant" fick bland annat aldrig förekomma". Sammanslagningen innebär nu att dessa karaktärer kan dyka upp i Marvel-universumet, tillsammans med Fantastic Four. Dessa kommer förmodligen inte att dyka upp i serierna, utan snarare sparas för filmerna. En dag kommer vi nog att kunna se samtliga dessa karaktärer i Marvel-universumets filmer på Disney+.

Disney+ kommer också få tillgång till ett urval animerade och tecknade klassiker från 90-talet som bland annat X-Men, Fantastic Four och Spider-Man. Den största Fox-filmen som blir tillgänglig från starten är James Camerons Avatar. Vi får även se Fox-klassiker som The Princess Bride och The Sound of Music. Du kan även förvänta dig nya rundor av Ensam hemma, något som helt klart efterfrågas.

Fler filmer, serier och annat exklusivt innehåll från Disney+

Marvel och Star Wars är nog de stora höjdpunkterna, men originalinnehållet från Disney+ sträcker sig långt bortom berättelser om superhjältar och rymden. Arbetet pågår för fullt med ett gäng nya filmer och serier, bland annat ett nytt Monsters Inc.-projekt som kommer att släppas någon gång under 2020, samt en ny mockumentary baserad på serien High School Musical vid namn High School Musical: The Musical: The Series. Du kommer även att hitta den nya julfilmen Noelle med Anna Kendrick och Bill Hader i huvudrollerna.

För dem som gillar Disney-klassikerna, kommer det även en ny version av Lady och Lufsen samt en ny version av Mulan, som kommer att släppas både på bio och streamingtjänsten. Vi har även fått höra att projekt som bygger på Don Quijote, Svärdet i stenen och Tre män och en baby är på väg, tillsammans med helt ny projekt som The Paper Magician, Togo och Timmy Failure. En gameshow vid namn The Big Fib ska också bli tillgänglig.

Om du är mer intresserad av de många årtionden med klassiska filmer från Disney, har företaget försäkrat oss om att de kommer att lägga ut varenda film de har tillgängliga i sina arkiv. Detta kan också innefatta några av de numera oerhört sällsynta Musse Pigg-filmerna från den allra tidigaste åren.

Yngre barn har mycket roligt att se fram emot, med program från Disney Channel, Disney Junior ocyh Disney XD.

Disney+ kommer även bli stället där du hittar dokumentärer från Disney Nature, som bland annat Dolphin Reef - som berättas av skådespelaren Natalie Portman. Disney Nature arbetar både med naturfilm och animation och härifrån kommer bland annat den animerade filmen Penguins, som kommer att finnas tillgänglig på tjänsten. En dokumentärserie vid namn The World According to Jeff Goldblum blir också tillgänglig från starten och den är precis som du tror att den är efter att du läst titeln.

Alla originalserier från Disney+ kommer att läggas ut varje vecka, till skillnad från tjänster som Netflix och Amazon, som ofta lägger ut alla avsnitt för en hel säsong i taget.

Kommer Disney+ ha klassiska Disney-filmer?

Oh, ja! Det har bekräftats att alla Disney-filmer som någonsin skapats kommer att finnas tillgängliga på tjänsten, så du kommer att kunna se allt från Snövit till Frost 2 på Disney+ kort efter lanseringen.

Vad kommer att saknas på Disney+?

Disneys streamingtjänst kommer inte att få något innehåll som inte är del av Disneys ekosystem. Orsaken till att det finns så mycket innehåll tillgängligt på exempelvis Netflix, är att de har avtal med många olika produktionsföretag. Disney+ har ett mer koncentrerat utbud.

Disney har såklart ett stort utbud av innehåll att välja mellan, speciellt när de också kan lägga ut filmer och serier från Fox. Det är också värt att notera att det inte kommer att finnas något erotiskt innehåll. De mer vuxenorienterade filmerna från Fox kommer inte heller att bli tillgängliga på Hulu, enligt ett meddelande från Deadline.

Även om Disney numera äger Fox, betyder det inte att du kommer att kunna se Deadpool på Disney+. Det går däremot snack om en lite mer barnvänlig version av Deadpool 2:s X-Force till plattformen (via ComicBook).

Det verkar inte heller som att originalserierna från Marvel kommer att flyttas över från Netflix till Disney+, så vitt vi vet. Det betyder att du inte kommer att kunna se karaktärer som Daredevil, Luke Cage och Jessica Jones på Disney+ - åtminstone inte i deras nuvarande format. De är oavsett ganska irrelevanta, men Netflix kommer förmodligen inte att göra sig av med dem i det första taget. Det kan hända att de kommer tillbaka med tiden, men det kanske är lika bra att låta karaktärerna från den eran vila lite.

Något du däremot kommer att kunna se på Disney+, är Inhumans-serien från 2017, som kommer att finnas med från starten.

Bör jag prenumerera på Disney+?

Det kommer vi att kunna ge ett mycket bättre svar på till sommaren, när de svenska priserna är satta. Priserna och innehållet internationellt verkar dock lovande. En stor del av det mest spännande innehållet kommer dock dröja en stund efter att tjänsten etableras i Sverige och det är en utmaning för Disney att Netflix släpper nya egenproducerade serier nästan varje vecka.

Disney har dock ett enormt arkiv att hämta material från och här hittar du några av historiens största filmsuccéer - något som är ett övertygande säljargument i sig själv. Utöver det kommer vi dessutom att få se ett gäng nya produktioner från Disney. Tjänsten behöver nödvändigtvis inte ersätta Netflix. De kan mycket väl trivas i varandras sällskap och komplettera varandra, för att du ska få ett så komplett streamingutbud som möjligt.

Disneys streamingtjänst kommer inte att bli lika omfattande som de allra största konkurrenterna, men fans av Disney, Star Wars och Marvel kan få svårt att motstå frestelsen när det är så mycket nytt och spännande innehåll på gång. Till och med fans av Jeff Goldblum har något att se fram emot.

