WandaVision: Premiärdatum, skådespelare, trailer och mer

Den här veckan har WandaVision äntligen premiär. Den annorlunda Marvel spin-offen lovar att komma fullpackad med överraskningar. I serien så ser du Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elisabeth Olsen) och Vision (Paul Bettany). Det som är anmärkningsvärt är att Vision dog i Avengers: Infinity War, men han har något sätt kommit till liv igen, där han lever ett förortsliv med Wanda.

Vision och Wanda är inte de enda karaktärerna som återvänder från Marvels filmuniversum. I den här intressanta blandningen av en amerikansk sitcom och en högoktanisk Marvel-action så verkar inget vara normalt. Här nedan har vi samlat all information som vi har om WandaVision.

Disney har bekräftat att WandaVision kommer vara den första tv-serien från MCU som släpps på deras streamingplattform. Datumet är nästan här, premiären är den 15 januari 2021 – något som Disney bekräftat på Twitter.

Lagom till Disney Investor Day 2020 så släpptes en andra trailer till WandaVision. I trailern får vi se mer av den udda förorten där superhjälteduon bor.

Även den första trailern till WandaVision ser fantastisk ut. Kontrasten mellan den traditionella sitcomstilen och den existensiella skräcken hos Vision och Wanda gör den väldigt annorlunda jämfört med någon av Marvels filmer. Vi förväntar oss att se mycket mer av det i serien.

Den första trailern av WandaVision kom under Superbowl 2020.

Den stora frågan som många ställer sig är: Vad handlar egentligen WandaVision om? Det vi med säkerhet vet är att serien kommer fokusera på Wanda Maximoff och Vision, som är återförenade efter det som utspelade sig i Avangers: Endgame. Exakt hur återföreningen sker är inte klart dock. Senast vi såg Vision så slet Thanos ut hans Mind Stone från huvudet, något som tog död på superhjälten.

Marvel har avslöjat att WandaVision kommer ha anknytningar till den kommande långfilmen "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", vilket kan ge en ledtråd till hur handlingen kommer att utspela sig. Marvels lek med tanken om alternativa universum kan innebära att det finns minst ett där Vision fortfarande lever.

Betyder detta att WandaVision existerar i ett helt annat universum? Det är möjligt, men Wanda har alltid haft verklighetsförändrande superkrafter, vilket kan mena att det är hon som har skapat verkligheten i denna sitcom.

Handlingen i den kommande serien är fortfarande lite av ett mysterium utöver att det kommer vara en sitcom. En intressant detalj är att huvudrollsinnehavaren Elizabeth Olsen har avslöjat att serien kommer förklara varför Wanda blir känd som Scarlet Witch.

Vi vet att en del av fokuset i tv-serien kommer fokusera på Wandas relativt oupptäckta superkrafter. Marvels chef Kevin Finge sa till Empire att "ingen karaktär verkar ha lika starka superkrafter som Wanda Maximoff. Ingen karaktär har superkrafter som är lika odefinerade och outforskade som Wanda Maximoff".

“We have him in the suburbs. You may meet Sparky the dog in the series. It’s only just inspired by that series, but goes on a different direction, based on where we are after Endgame with the MCU.”Kevin Feige on Tom King’s Vision run being adapted in WandaVision. pic.twitter.com/JR9FXenhhBDecember 7, 2019