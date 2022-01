Ms. Marvel på Disney Plus: allt vi vet hittills

Marvel förbereder sig för att introducera fler superhjältar till Marvel Cinematic Universe (MCU). Liksom Captain Marvel före henne är Ms. Marvels heroiska pseudonym kanske inte en av de mest fantasifulla som finns, men du bör inte räkna bort henne på grund av detta inte så kreativa superhjältealias.

Ms. Marvel är en av tre bekräftade MCU-TV-serier – Moon Knight och She-Hulk är de andra två – som kommer att lanseras på Disney Plus under 2022 och vi gissar att du vill veta allt om Ms Marvel och hennes TV-serie innan den släpps.

I den här artikeln har vi samlat allt du behöver veta om Ms. Marvel – aka Kamala Khan – innan hon gör sin live-actiondebut. Det inkluderar Marvel Phase 4-projektets släppfönster, bekräftade skådespelare, möjlig handling, hur det kommer att passa ihop med Captain Marvels andra MCU-film och mer. Spoilers följer för Ms. Marvels serietidningsäventyr, tv-seriens handling och ännu ej tillkännagivna karaktärer.

Ms. Marvel - släppdatum

Ms. Marvel - släppdatum: sommaren 2022

Ms. Marvel kan släppas under sommaren. (Image credit: Marvel Studios)

Ms. Marvel har inget officiellt släppdatum ännu, men vi vet att serien kommer någon gång under sommaren 2022. Detta släppfönster bekräftades som en del av Disneys rapport till investerare i slutet av året i november 2021.

TV-serien var ursprungligen planerad att anlända i slutet av 2021, men dess släppdatum flyttades fram på grund av "mindre omtagningar", enligt Marvel-läckan Atlanta Filming. Dessa omtagningar filmas fortfarande, med nya bilder från inspelningsplatsen som visar att produktionen pågår.

New set photos from #MsMarvel’s current reshoots happening in Atlanta, Georgia ⚡️(via sharmeenobaidchinoy | IG) pic.twitter.com/9A29NnMFl4January 26, 2022 See more

Under sin rapport för 2021 avslöjade Disney att Ms. Marvel kommer att släppas under det fjärde kvartalet 2022. Vanligtvis skulle det innebära att serien skulle lanseras mellan oktober och december. Disneys räkenskapsår börjar dock och slutar i september, vilket placerar deras fjärde kvartal mellan juli och september – därav Ms. Marvels kommande sommarsläpp.

Så när kommer den officiellt? Inte innan Moon Knight och Doctor Strange 2, som lanseras den 30 mars respektive 6 maj. Dessutom kommer Thor: Love and Thunder att släppas den 8 juli och Marvel vill förmodligen inte att Kamala Khans äventyr ska konkurrera med Thors nästa film.

Vår gissning? Ms. Marvel kommer att släppas på Disney Plus i augusti 2022. Det enda andra MCU-projektet som kommer efter sommaren är Black Panther: Wakanda Forever, som inte lanseras förrän i november. Samtidigt förväntar vi oss att She-Hulk kommer i juni och överbryggar gapet mellan Doctor Strange 2 och Thor 4. Förhoppningsvis kommer Marvel att ge oss ett officiellt släppdatum för Ms. Marvel snart.

Ms. Marvel - handling

Ms. Marvel - handling: Vad kommer vi att få se?

(Image credit: Marvel Studios)

Här är den officiella sammanfattningen, direkt från Marvel Studios: "Originalserien handlar om fanfavoriten Kamala Khan - en 16-årig pakistansk-amerikan som växer upp i Jersey City. Kamala är en fantastisk student, ivrig gamer och duktig fan-fic-skribent och älskar superhjältar, särskilt Captain Marvel. Kamala kämpar dock för att passa in hemma och i skolan – det vill säga tills hon får superkrafter som de hjältarna hon alltid sett upp till. Livet är enklare med superkrafter, eller hur?”

Det avslöjar inte alltför mycket, men det är en Marvel-produktion, så vi räknar med att studion kommer att vara väldigt försiktiga med vad de avslöjar i förväg.

Det finns dock massor av rykten som cirkulerar online som ger oss en tydligare uppfattning om seriens handling. Vi dyker in i potentiellt spoiler-territorium från denna punkt. Om du föredrar att inte veta något om seriens innan den släpps, sluta läs nu eller hoppa vidare till nästa avsnitt.

BREAKING: New photos of Iman Vellaniwearing the MS. MARVEL costume 🚨(via @JustJared) pic.twitter.com/INlOZi1kASMay 1, 2021 See more

Det första ryktet handlar om hur Kamala Khan får sina krafter. I serierna utsätts Khan för en mutagen substans som kallas Terrigen Mist. Det har släppts löst av en Inhuman känd som Black Bolt och Terrigen Mist förändrar den biologiska sammansättningen av människor med latenta Inhuman-gener – det vill säga den muterar deras DNA och ger dem superkrafter.

Khan är en av dessa individer. Efter att hennes DNA har förändrats har hon förmågan att ändra sin fysiska storlek och utseende. Hon kan växa sig längre eller mindre, göra nävarna större för att träffa fiender enklare, sträcka ut sin kropp med hjälp av dess elastiska egenskaper och mer. Hon har också en accelererad läkningsfaktor, övermänsklig styrka, uthållighet och bioluminescens.

Intressant nog är Khans krafter också baserade kring tidsresor. Som The Direct förklarar delar Marvel sin massa (på cellnivå) med andra versioner av sig själv genom rum och tid. Detta gör att hon kan växa eller krympa i storlek. Av en slump har IndieWire rapporterat att den teoretiske fysikern Clifford Johnson varit konsult för Ms. Marvel-projektet. Johnson var också rådgivare för MCU-filmer som Avengers: Endgame, vars handling är centrerad på tidsresor. Så det är troligt att Ms. Marvels liveaction-inkarnation kommer att behålla dessa tidsresande förmågor, vilket kort antyds i seriens 30-sekunders teaser (du kan se denna längre ned på sidan).

Så vi kan förvänta oss att Ms Marvel har sina vanliga krafter kvar i MCU, eller hur? Ja. Den kända Marvel-läckan DanielRPK har hävdat att den nya MCU-serien kommer att behålla hennes formskiftande krafter. Men de kommer att ha mer gemensamt med DCEU-hjälten Green Lanterns förmågor än, säg, en annan Marvel-formskiftare i form av Mr. Fantastic.

Ms. Marvel will still have her embiggening powers but it'd look more like this, more Green Lantern, less Mr. Fantastic. pic.twitter.com/CW2yODCSdoSeptember 24, 2021 See more

Det finns dock andra spekulationer om hur hon ska få sina förmågor. Enligt DanielRPK och The Cosmic Circus chefredaktör Lizzie Hill kommer Khan att vara en Inhuman i MCU och hennes krafter kommer att vara energibaserade.

Enligt läckan KC Walsh har Marvel dock justerat hennes superhjälteursprung. Detta kommer efter att andra rykten antytt att Marvel skulle få sina krafter från en ande känd som en djinn och att hennes förmågor skulle vara magiska istället för kinetiska.

Det verkar som att denna ändring av magi/genie-ursprung är baserad på seriens rykten om skurkar. Enligt flera källor, inklusive The Cosmic Circus, Moviescope och Marvel-läckan MyTimeToShineHello, kommer en superskurkgrupp kallad ClanDestine att vara seriens antagonister.

Oh look it's the villain group of Djinn that are after Kamala in Ms. Marvel pic.twitter.com/ojT9PYBByWNovember 12, 2021 See more

I serierna är ClanDestine en flera hundra år gammal familj av superkraftfulla halvdjinn-individer. De är ättlingar till Adam Destine, en vanlig man som blir odödlig efter att han blivit kär i en djinn som heter Elyath. Adam befriade Elyath från ädelstenen som fängslade henne för evigheter sedan och paret gifte sig så småningom innan de fick en hel kull av övermänskliga avkommor inklusive Kay Cera/Cuckoo och Walter Destine/Wallop.

Det är oklart varför de skulle vara efter Ms Marvel i MCU. Men, och det är vi som spekulerar, kanske Khan är en halv-djinn. Det kan vara därför det har varit förvirring kring rykten om att Khan/Ms. Marvel har magi-baserade krafter.

The Cosmic Circus och Cosmic Marvel har också föreslagit att en annan organisation känd som N.I.C.E kommer att vara en sekundär antagonist. N.I.C.E sägs fånga och fängsla varelser med superkrafter som de anser vara farliga (enligt MyTimeToShineHello), där Alysia Reiner (Orange is the New Black) tros spela gruppens ledare, Deaver. Så vitt vi vet finns det dock ingen N.I.C.E-organisation i serierna, så vi kan inte gräva djupare i dess bakgrund.

Slutligen, enligt The GWW och Main Middle Man (tack till Reddit för att ha samlat informationen), kommer The Inventor/Birdman – en klon av Thomas Edison – också att vara en skurk. Även om det inte finns någon information om vem som kommer att gestalta denna karaktär, eller om det kommer att vara en primär eller sekundär antagonist

Ms. Marvel - skådespelare

Ms. Marvel - skådespelare: Vem spelar vem?

(Image credit: Marvel Studios)

Här är de bekräftade skådespelarna för serien:

Iman Vellani som Kamala Khan/Ms. Marvel

Aramis Knight som Kareem/Red Dagger

Matt Lintz som Bruno Carrelli

Rish Shah som Kamran

Saagar Shaikh som Amir Khan

Zenobia Shroff som Muneeba Khan

Mohan Kapur som Yusuf Khan

Laurel Marsden som Zoe Zimmer

I sin första stora skådespelarroll kommer Vellani att gestalta den pakistansk-amerikanska tonårssuperhjälten. Vellani kommer att få sällskap i superhjälte-avdelningen av Knight (Into the Badlands) som Red Dagger, en brottsbekämpare utan krafter som också sägs vara Ms. Marvels kärleksintresse (enligt The Illuminerdi) i serien.

Samtidigt har Shah (To All the Boys: Always and Forever) fått rollen som Kamran, en annan Inhuman, som kommer att vara en vän och potentiellt kärleksintresse för Khan. I Marvels källmaterial är Kamran en annan tonåring som blir utsatt för Terrigen Mist, som aktiverar hans biokinetiska energikrafter och förvandlar honom till en Inhuman. Det är dock oklart om MCU-inkarnationen av Kamran kommer att få förmågor som Khan, eller om han kommer att vara god eller ond.

Lintz (The Walking Dead) kommer att gestalta Bruno, Khans gymnasiekompis. I serierna är han den enda som vet att hon har övermänskliga förmågor. Shroff (The Big Sick), Kapur (Kittie Party) och Shaikh (Just Giggle It) har fått rollerna som Khans mamma, pappa och storebror.

🚨 New photos of a familiar scene on the set of Ms. Marvel have dropped. In the first, Iman Vellani uses her powers as Kamala, and Rish Shah’s Kamran makes a meme-worthy face. The second features Iman and Rish with their body doubles. 📸: onset.unseen via Instagram pic.twitter.com/4fKxG2vgXJJune 17, 2021 See more

Marsden (Survive) kommer att spela Zoe Zimmer, en populär gymnasieelev som ser ned på Khan och Carrelli. I serierna är Zimmer den första personen som Khan räddar efter att hon fått sina krafter. Så det är möjligt att Zimmer kommer att bli vän med Khan om denna handling fortsätter in i TV-serien.

Enligt MCU-läckan Charles Murphy har Laith Nakli (Ramy, The Blacklist) fått rollen som Sheikh Abdullah, Imam i Khans lokala moské, medan Yasmeen Fletcher (Let Us In) kommer att spela Nakia Bahadir, en annan av Khans vänner. Och, som vi nämnde tidigare, har Alysia Reiner (Orange is the New Black) fotograferats som N.I.C.E-ledare Deaver, även om Marvel inte officiellt har bekräftat detta.

Andra skådespelare, inklusive Azhar Usman (Ramy), Travina Springer (The Mule) och Nimra Bucha (Churails) kommer också att dyka upp i okända roller (enligt Marvel.com). Express Tribune har under tiden hävdat att Fawad Khan (Khoobsurat) och Mehwish Hayat (Enaaya) också har tagits med ombord. Det är oklart om någon av dessa individer kommer att vara en del av ClanDestine eller om de kommer att spela andra karaktärer.

Ms. Marvel - trailer

Ms. Marvel trailer: Finns det någon?

(Image credit: Marvel Studios)

Typ. I december 2020 släpptes en teaser för serien, som gav en inblick i varför just Ms. Marvel valdes för en serie. Videon visade också upp seriens första officiella bilder:

Sedan dess har det dock varit väldigt tyst på trailerfronten. Det beror troligtvis på de ominspelningar som för närvarande äger rum, såväl som att seriens släppdatum flyttats fram. Men som en del av Disney Plus Day-firandet i november 2021 visade Marvel upp cirka 30 sekunder med nytt material som en del av ett större "vad du kan förvänta dig under 2022" Marvel TV-seriemontage, som du kan se här.

I de nya bilderna får vi se Khan använda sina krafter, en olycksbådande titt på vad som kan vara ClanDestine och Khans hemgjorda Ms. Marvel-dräkt. Visst, det avslöjar inte alltför mycket, men det är ändå spännande att få se nya bilder. Vi håller tummarna för att det inte kommer att dröja alltför länge till innan en officiell trailer dyker upp online.

Ms. Marvel - framtiden för MCU

Ms. Marvel - MCU-framtid: När får vi se henne igen?

(Image credit: Marvel Studios)

Det är en enkel fråga att svara på. Vellanis Ms. Marvel kommer att spela tillsammans med Brie Larsons Carol Danvers/Captain Marvel och Teyonah Parris Monica Rambeau/Photon.

Föga överraskande hålls detaljerna kring handlingen hemliga, men vi vet att The Marvels anses vara uppföljaren till Captain Marvels solofilm från 2019. Den kommer också att knyta an till händelser i Ms Marvels, med tanke på att Vellani är inblandad. Och med tanke på att Shaikh, Shroff och Kapur också återupptar sina roller från superhjältens tv-serie, är det troligt att Ms. Marvel kommer att vara en nyckelkomponent i filmens handling.

Nia DaCosta (Candyman, Celeste) kommer att regissera The Marvels från ett manus skrivet av Megan McDonnell (WandaVision). Den 31 MCU-filmen är för närvarande planerad att släppas på bio den 17 februari 2023 – lanseringen har flyttats fram två gånger på grund av den pågående pandemin.