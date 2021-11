Marvel Fas 4: premiärdatum för MCU-filmer och tv-serier, multiverse-crossovers och mycket mer

Marvels cinematiska universum (MCU) har växt ytterligare. Eternals, den 26:e filmen som produceras av Marvel Studios, har landat på biograferna. Det innebär att det nu finns tre filmer från Marvels Fas 4 att titta på och det leder oss osökt in på vår artikel om hur du ser Marvel-filmerna i ordning.

Eternals är dock inte det sista bidraget i MCU för i år. Hawkeyes Disney Plus-serie står på tur den 24:e november innan den mycket efterlängtade Spider-Man: No Way Home rundar av året den 17:e december.

Det finns mycket att se fram emot även under 2022 – Marvel visar inga tecken på att sakta ner produktionen av sina många tv-serier och filmer. 2020 var ett mycket torrt år för studion på grund av den pågående pandemin, men nu verkar de ha fått upp ångan igen, och det klagar vi verkligen inte på.

Om du är ute efter en komplett genomgång av Marvels planer för Fas 4 har du kommit helt rätt. Nedan hittar du mer information om varje kommande MCU-film och tv-serie, inklusive nyligen ändrade premiärdatum, mulitverse-crossovers, nya skådespelare och mycket mer.

Obs! Varning för spoilers. Har du inte sett tidigare produktioner i MCU läser du vidare på egen risk.

Marvel Fas 4 – premiärdatum

Marvel Fas 4: planerade premiärdatum för kommande filmer och tv-serier

(Image credit: Sony Pictures)

Flera av Marvels kommande produktioner har fått officiella premiärdatum, men vi saknar fortfarande datum för vissa stora produktioner.

Nedan hittar du en lista med bekräftade premiärdatum för 2021 års återstående filmer, ändrade premiärdatum för 2022 års projekt och preliminära premiärdatum för framtida filmer och tv-serier.

Hawkeye (24:e november, 2021)

Spider-Man: No Way Home (17:e december, 2021)

Ms. Marvel (fjärde kvartalet 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6:e maj, 2022)

Thor: Love and Thunder (8:e juli, 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11:e november, 2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (december, 2022)

Moon Knight (någon gång under 2022)

She-Hulk (någon gång under 2022)

Secret Invasion (någon gång under 2022)

The Marvels (tidigt under 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5:e maj, 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28:e juli, 2023)

Fantastic Four (premiärdatum saknas)

Blade (premiärdatum saknas)

Marvel Fas 4 – filmer

Marvel Fas 4–filmer: alla MCU-filmer som kommer släppas innan 2023 är över

Spider-Man: No Way Home

Premiärdatum: 17:e december, 2021

Det finns nog knappast någon mer efterlängtad Marvel-film än Spider-Man: No Way Home. När den första trailern släpptes i slutet av augusti kokade internet nästan över, och hajpen har inte avtagit i takt med att rykten om återvändande Spider-Man-skådespelare och seriens skurkar har börjat spridas.

No Way Home tar vid efter den andra Spider-Man-filmen i MCU och vi kommer att få se Peter Parker (Tom Holland) be Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om hjälp med att återupprätta sin hemliga identitet. Detta efter att Mysterio avslöjade vem han var i en eftertextscen i Far From Home.

Saker och ting går dock inte enligt planerna och duon bidrar till multiversums uppkomst. Alfred Molinas Doc-Ock, Jamie Foxxs Electro och Willem Dafoes Green Goblin förväntas återvända. Tobey Maguire och Andrew Garfield tros också återvända som sina Spider-Man-versioner, och det ryktas om att Charlie Cox Matt Murdock, som senast sågs i Netflix-serien om Daredevil, kan få en roll även här.

Vi gör oss redo för ett tankeväckande, actionfyllt och möjligen också känslosamt slut på MCU:s Spider-Man-trilogi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: 8:e maj, 2022

Doctor Strange 2 kommer till biograferna fem månader efter No Way Home. Den kommer troligen att ge oss en tydligare bild och bättre förståelse för Marvels cinematiska multiversum (MCM).

Cumberbatch kommer att reprisera sin roll som Stephen Strange, och han får sällskap av Elizabeth Olsens Scarlet Witch, Benedict Wongs Wong, Chiwetel Ejiofors Baron Mordo och Rachel McAdams Christine Palmer från den första filmen. Nykomlingen Xochitl Gomez kommer att spela America Chavez, en relativt ny förmåga bland Marvel Comics superhjältar.

Vi har inte fått ta del av särskilt mycket information om handlingen i Doctor Strange 2, förutom en kort synopsis (enligt Backstage.com), som antyder att det är en häpnadsväckande superhjältefilm med skräckinslag, som kan komma att få oss att ändra uppfattning om allt vi trodde att vi visste om det det här filmuniversumet. Alla tecken pekar alltså mot en omvälvning av hur MCU och dess karaktärer uppträder.

Thor: Love and Thunder

(Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 8:e juli, 2022

Thor är den enda avengern som har fått en fjärde solofilm (än så länge i alla fall), som får premiär i juli 2022. Thor: Love and Thunder kommer att vara en slags mini-Avengers-film. Den inkluderar Guardians of the Galaxy, Tessa Thompsons Valkyrie och vi får se Natalie Portman åter porträttera Jane Foster.

Precis som med Doctor Strange 2 vet vi inte mycket om handlingen. Enligt regissören Taika Waititi kommer den att hämta inspiration från Jason Aarons serie Mighty Thor, där Foster får superkrafter liknande Thors när hon genomgår en cancerbehandling. Vi vet också att Christian Bale (The Dark Knight, Vice) kommer att porträttera Gorr the God Butcher, filmens antagonist, och att Waititi kallar Thor 4 för den galnaste filmen han någonsin gjort. Vi håller tummarna för att detta inte är en överdrift.

Black Panther: Wakanda Forever

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: 11:e november, 2022

Detta är kanske den mest känslosamma Marvel-produktionen för tillfället. Black Panthers MCU-resa kommer nämligen att fortsätta utan den legendariske Chadwick Boseman, som avled i augusti 2020 efter en fyra år lång kamp mot cancer.

Marvel Studios valde att inte ta in någon ny skådespelare att gestalta T'Challa i Wakanda Forever, som ett sätt att hedra Boseman och hans rolltolkning. Detta har inneburit att filmens manus har omarbetats fem gånger av regissören Ryan Coogler och medförfattaren Robert Cole. Inspelningen pågår för närvarande, så det verkar som om duon har hittat ett sätt att värna Bosemans arv och samtidigt föra Black Panthers berättelse framåt.

Men vad vet vi om filmen? Lupita Nyongos Nakia, Letitia Wrights Shuri, Angela Bassetts Ramonda och Danai Guriras Okoye är alla tillbaka från den första filmen. Martin Freeman och Winston Duke är också tillbaka som Everett Ross respektive M'Baku. Michaela Coel från I May Destroy You har också fått en (ännu okänd) roll.

Slutligen kommer Wakanda Forever att introducera en otecknad version av Ironheart, även känd som Riri Williams, en genialisk uppfinnare och MIT-student som skapar sin egen Iron Man-liknande rustning. Förvänta dig att Tony Starks MCU-efterträdare kommer att spela en central roll, liksom att en av de etablerade skådespelarna på ett eller annat sätt kommer att axla Black Panthers mantel.

The Marvels

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: tidigt under 2023

Även om det tekniskt sett är en uppföljare till Captain Marvel, kommer vi i denna Fas 4-film med Nia DaCosta som regissör för första gången få se en trio kvinnliga superhjältar samarbeta på vita duken.

Brie Larsons Carol Danvers kommer att återförenas med Teyonah Parris Monica Rambeau, dotter till Danvers bästa vän Maria (Lashana Lynch) från den första filmen. Senast vi såg Rambeau hade hon fått sina egna superkrafter i WandaVision, så förvänta dig en obekväm familjeåterförening mellan de båda.

Vidare kommer Iman Vellanis Ms Marvel också att göra debut i en otecknad film. Vellanis Kamala Khan kommer först att ha huvudrollen i sin egen Disney Plus-show, som är planerad att släppas i början av 2022. Vi kommer alltså att få möjlighet att stifta bekantskap med henne redan innan hon dyker upp i The Marvels.

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) har fått rollen som filmens skurk och inspelningen pågår för närvarande i Storbritannien efter att tidigare ha ägt rum i Los Angeles och New Jersey. Efter att Marvel ändrade sin utgivningsplan har The Marvels inte längre något officiellt utgivningsdatum.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: 5:e maj, 2023

Guardians 3 är en av tre filmer som är planerade att släpptas 2023, och den kommer att avsluta trilogin som James Gunn har rattat sedan 2014.

Guardians 3 utspelar sig efter Thor: Love and Thunder och Guardians kommande julspecial på Disney+. Men med undantag för några potentiella ändringar i rollbesättningen (David Bautista kommer inte att återvända som Drax efter Guardians 3 och Gunn har meddelat att några viktiga karaktärer dör i uppföljaren) vet vi inte mycket om den här filmen.

Inspelningen ska påbörjas i november 2021 och avslutas i april 2022, så räkna med att det kommer att läcka ut en del saker under den här perioden. Som tur är står Guardians 3:s premiärdatum fast trots Marvels schemaändringar, så den 5:e maj 2023 gäller fortfarande.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Premiärdatum: 28:e juli, 2023

En annan produktion som spelas in i Storbritannien just nu är Ant-Man and the Wasp: Quantumania, och detta kan bli introduktionen av MCU:s nästa stora skurk efter Thanos i Infinity Saga.

Inte heller här är det inte mycket som är känt om filmens handling, men vi vet att antagonisten kommer att vara ingen mindre än Kang the Conqueror. Det tidsresande geniet kommer att spelas av Jonathan Majors, som porträtterade en av Kangs tidsvarianter, He Who Remains, i Loki säsong 1. Och hans officiella ankomst kan betyda mycket för utvecklingen av MCU.

I Ant Man 3 återvänder dessutom Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer och Kathryn Newton som Scott Lang/Ant-Man, Hope van Dyne/Wasp, Hank Pym, Janet van Dyne och Cassie Lang. Peyton Reed, som regisserade de två första Ant-Man-filmerna, tar också hand om denna. Han har antytt att Quantum Realm kommer att spela en stor roll i filmen.

Ant-Man och Wasp: Quantumania kommer nu också att släppas efter Guardians 3. Det är oklart om detta beror på schemaläggningsproblem eller på grund av att de båda filmernas handlingar kommer att knytas samman på något sätt. Hur som helst kan du vara säker på att vi uppdaterar här så fort vi vet mer.

Fantastic Four

(Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: okänt

Detta är ett stort Fas 4-släpp. Det stämmer, en Fantastic Four MCU-film är på väg, men det finns väldigt lite information om den för tillfället. Och det gäller även när den kan tänkas få premiär.

Jon Watts, som har regisserat samtliga tre Spider-Man-filmer i MCU, kommer att ta hand om produktionen. Detta är det enda officiella tillkännagivandet om filmen, men förhoppningsvis kommer det att ändras när han är klar med pressarbetet för Spider-Man: No Way Home senare i år.

Blade

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Premiärdatum: okänt

För närvarande vet vi inte mycket om Blades MCU-film. Mahershala Ali kommer att spela huvudrollen som vampyrjägaren, Bassam Tariq (Mogul Mowgli) regisserar och manusförfattare är Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters).

Det finns dock inga uppgifter om när inspelningen kommer att börja och när filmen får premiär. Förhoppningsvis avslöjar Marvel fler detaljer om sin Blade-film snart.

Marvel Fas 4 – tv-serier

Marvel Fas 4 – tv-serier: alla Disney+-serier som kommer få premiär innan 2022 är över

Hawkeye

Premiärdatum: 24:e november, 2021

Clint Barton, som säkerligen har en hel del att bearbeta efter Avengers: Endgame, där han visades döda brottslingar och var tvungen att låta Natasha Romanoff dö, återvänder för att träna en ny Hawkeye, Kate Bishop, i denna Disney Plus-serie.

Serien utgår från Matt Fractions och David Ajas serietidningar som omdefinierade Hawkeye för den moderna tidsåldern, och det ryktas att Daredevils Vincent D'Onofrio kommer att spela Wilson Fisk, men vi får vänta och se om det stämmer.

Serien får sex avsnitt och kommer att visas på Disney Plus i slutet av november, med två avsnitt som får premiär samma dag. Det innebär att säsongsfinalen kommer finnas tillgänglig att streama den 22:a december – ett perfekt sätt att börja julhelgen på.

Ms. Marvel

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: fjärde kvartalet 2022 (juli-september)

Ms. Marvel, som ursprungligen planerades att få premiär 2021 men nu är framflyttad till fjärde kvartalet 2022 (det vill säga mellan juli och september i Disneys räkenskapsår), introducerar Kamala Khan (Iman Vellani) i MCU. Hon blir därmed den första muslimska superhjälten, som redan blivit populär tack vare spelet Marvel's Avengers, som släpptes förra året.

Hon är en frisk fläkt bland superhjältekaraktärer, med en Spider-Man-liknande bakgrundshistoria som gör att hon känns komplett från början. Som nämnts kommer den här serien att knyta an till The Marvels, där Vellani kommer att reprisera sin roll.

Inspelningen avslutades i maj 2021, men vi har ännu inte sett några officiella bilder eller fått ett nytt premiärdatum.

Moon Knight

(Image credit: Disney)

Premiärdatum: 2022 (förväntat)

Moon Knight handlar om Marc Spector, en superhjälte som lider av dissociativ personlighetsstörning. Den stora nyheten här är att Marvel har värvat superstjärnan Oscar Isaac till rollen, och Ethan Hawke spelar seriens skurk. Räkna med att Isaac kommer att gestalta flera olika versioner av sin karaktär, och räkna med att egyptisk ikonografi kommer att spela en stor roll i seriens visuella utformning.

Produktionen av Moon Knights tv-serie avslutades i mitten av oktober. Serien får sex avsnitt, väntas få premiär någon gång under 2022 och enligt Kevin Feige kommer karaktären även att dyka upp i framtida MCU-filmer.

She-Hulk

(Image credit: Disney)

Premiärdatum: 2022 (förväntat)

She-Hulk kommer att tillföra något nytt till MCU. Tatiana Maslany spelar Bruce Banners kusin Jennifer Walters, i något som beskrivs som en halvtimmeskomedi med rättssalen som central punkt, precis som Dan Slotts tecknade serie från tidigt 2000-tal, som fick mycket uppskattning.

Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk kommer också att medverka i den nya serien, tillsammans med Tim Roths Abomination. Bli inte förvånad om även andra MCU-karaktärer dyker upp för att ställas inför rätta, baserat på hur det var i serietidningen. Jameela Jamil spelar enligt uppgift seriens skurk, Titania.

Secret Invasion

(Image credit: Marvel Studios)

Premiärdatum: 2022 (förväntat)

Den här kan bli nästa stora serie. Secret Invasion kommer att fokusera på Skrulls, som vi såg i Captain Marvel, med Ben Mendelsohn som Talos och Samuel L. Jackson som Nick Fury i huvudrollerna. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman och Emilia Clarke har också roller, enligt uppgift, och vi förväntar oss att det här kommer att betyda mycket för Avengers utveckling i MCU.

"Det handlar om en sekt av Skrulls som har infiltrerat alla nivåer av livet på jorden", sa Kevin Feige om serien i december 2020. Enligt Jackson har inspelningen börjat, så det är hög tid att börja bli exalterad.

Guardians of the Galaxy Holiday Special

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatum: december, 2022

Den här julspecialen förväntas vara under 40 minuter lång och kommer troligen att påminna om den ökänt dåliga Star Wars Holiday Special från 1978, som författaren och regissören James Gunn är ett fan av. Guardians huvudrollsinnehavare kommer att medverka, och det låter som om den kommer att utspela sig före den tredje Guardians-filmen och efter Thor: Love and Thunder.

Inspelningen kommer att ske parallellt med Guardians of the Galaxy Vol. 3, så vi kan förvänta oss att den påbörjas snart. I så fall bör Guardians Holiday Special få premiär lagom till december 2022.

Marvel Fas 4 – andra projekt

Marvel Fas 4: vilka andra projekt är på gång?

(Image credit: Marvel Studios)

Inget av följande projekt har ännu fått något premiärdatum, men samtliga har bekräftats vara på gång:

Ironheart

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Premiärdatumet har ännu inte tillkännagivits, men en Disney Plus-serie om Ironheart är på gång. Tv-serien på sex avsnitt kommer att författas av Chinaka Hodge (Snowpiercer) och Dominique Thorne kommer att spela rollen som Riri Williams, som får sin otecknade debut i Black Panther 2. Vi har för närvarande inga andra uppgifter om serien.

Armor Wars

(Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Don Cheadles James Rhodes/War Machine kommer också att dyka upp i en egen Disney Plus-serie i framtiden. Filminspelningen, som bygger på serietidningen med samma namn, förväntas starta 2022 och kommer att utspela sig i efterdyningarna av Tony Starks död i Avengers: Endgame. Yassir Lester (Girls) skriver manuset.

Wakanda-tv-serie (ännu inget officiellt namn)

(Image credit: Disney)

I februari 2021 tillkännagavs en spinoff-serie om Wakanda, som utvecklas av Black Panther-författaren och regissören Ryan Coogler. Danai Gurira har skrivit på ett avtal om att reprisera sin roll som Okoye i den ännu ej namngivna tv-serien, men det är oklart om andra Black Panther-stjärnor också kommer att medverka.

What If…? säsong 2

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Den andra säsongen av What If…? är redan under produktion. Enligt huvudförfattaren A.C. Bradley och regissören Bryan Andrew är ett avsnitt redan klart – ett avsnitt med Gamora i centrum som inte kom med i säsong 1. Några avsnitt är nästan färdiga och andra behöver filas på ytterligare.

Vi kan dock inte förvänta oss att kunna titta på nästa del i Marvels animerade antologiserie förrän i mitten eller slutet av 2022.

Loki säsong 2

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Slutligen är Loki säsong 2 under utveckling för Disney Plus. Trickstergudens återkomst antyddes under avslutningen av den första säsongen, men det finns inga uppgifter om när den nya kommer att börja spelas in.

Det är dock en lågoddsare att Tom Hiddleston kommer att återvända till rollen som den ondskefulla guden. Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw och Sophia Di Martino kan också komma att återvända, och Michael Waldron, huvudförfattare till säsong 1, är redan bekräftad även för den andra säsongen.