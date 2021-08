Kolla in den officiella Spider-Man: No Way Home-trailern här

Efter en fruktansvärt suddig och pixelerad trailerläcka som spred sig som en löpeld över internet igår, har Sony Pictures äntligen släppt sin mycket efterlängtade officiella trailer för Spider-Man: No Way Home på CinemaCon i Las Vegas ikväll, och vi har lagt in den här så du kan kolla på den.

Nya MCU-titlar gör alltid folk glada, men fansen har varit särskilt ivriga över att få se innehåll från Spider-Man: No Way Home på grund av de många spännande rykten som har dykt upp online under filmens produktion.

Tja, nu behöver du inte spekulera längre! Du kan kolla in den suveräna trailern för Spider-Man: No Way Home här nedanför.

Var Spider-Man-ryktena sanna?

Ryktet som har gjort fansen som mest galna är det som föreslår att Tobey Maguire och Andrew Garfield kommer att ta med sina respektive versioner av Peter Parker/Spider-Man till filmen för ett stort multiverse-evenemang som involverar Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) och Dr. Otto Octavius (Alfred Molina) - som båda bekräftas dyka upp.

Tja, nu när trailern är här kan vi bekräfta att den inte svarar på frågan om Maguires och Garfields medverkan i filmen. Den ger dock inblick i hur multiversen kommer att spela in i filmen.

Som det förklaras i trailern, blir Peter Parkers liv till kaos när han blev känd i världen som Spider-Man, vilket får honom att nå ut till Stephen Strange i hopp om att han kan kasta en trollformel som får världen att glömma allt om Spideys sanna identitet.

Strange håller dock med om att trollformeln medför allvarliga konsekvenser - nämligen återvändon av ovannämnda Doc Ock, och till och med den antydda återkomsten av Electro (Jamie Foxx) med hans elektriska krafter och Green Goblin (Willem Dafoe), vilket framgår av inkluderandet av hans välbekanta bomber.

Även om det inte finns några tecken på Tobey Maguires Spider-Man i trailern, är det möjligt att Sony och Marvel kommer att behålla den detaljen till filmens faktiska premiär den 17 december för att uppnå den största effekten.

Och vänta en stund ... är det Matt Murdock (Charlie Cox) som passerar förbi i fönstret i Peters förhörsrum ungefär 25 in i trailern eller är det bara någon som ser ut och klär sig som honom? Kan vi äntligen få se Spidey träffa Daredevil?

Naturligtvis är allt detta bara spekulationer för tillfället och chansen är stor att vi får vänta tills filmen är helt klar för att ta reda på det med säkerhet.