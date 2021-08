Den nye «Spider-Man: No Way Home» klusser med multiversene – men følger Tobey Maguire med på lasset?

I kjølvannet av en særdeles uskarp og pikselert trailerlekkasje som gikk som en farsott på nett har Sony Pictures endelig kommet på banen med den faktiske offisielle traileren til «Spider-Man: No Way Home». Sniktitten ble publisert under CinemaCon i Los Angeles. Skroll litt ned, så finner du den.



Det er alltid et høydepunkt når Marvel Cinematic Universe blir utvidet, men denne gangen har fansen vært særdeles tørstende etter selv det minste glimt av «Spider-Man: No Way Home», og ikke uten grunn. Det har gått svært mange sensasjonelle rykter på nett under filmens produksjon.



Vi kunne kanskje sagt at du nå kan la spekulasjonene ligge, men etter at du har sett traileren kommer nok ikke snakket til å stilne. Se traileren til «Spider-Man: No Way Home» her:

Hvor mange av ryktene var sanne?

Ryktene som har fått fansen til å fråde rundt munnvikene er at Tobey Maguire- og Andrew Garfield-versjonene av Spider-Man kommer til å dukke opp i den nye filmen, siden handlingen skal sentrere rundt såkalt multiverser, og en kinkig situasjon som ser ut til å være startet av ingen ringere enn Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), og som involverer selveste Dr. Otto Octavius (Alfred Molina) – som begge dukker opp i traileren.

Nå som traileren faktisk er på nett kan vi konstatere at den ikke besvarer hvorvidt verken Maguire eller Garfield er involvert. Den forklarer likevel en del av bakgrunnen for en eventuell sammensmelting av ulike universer.

Som det forklares i traileren, ble Peter Parkers liv svært kaotisk i det Mysterio avslørte at tenåringen faktisk er Spider-Man. Forståelig nok tar Peter kontakt med Stephen Strange, i håp om at han kan bistå med litt trolldom, slik at verden nok en gang kan gå tilbake til uvitenhet om Spider-Mans alter ego.

Strange er med på tanken, men det viser seg at konsekvensene av å lefle med såpass kraftige saker kan bli vanskelige – man må for eksempel hanskes med Doctor Octopus, muligens Electro (Jamie Foxx) og Green Goblin (Willem Dafoe), som vi fikk et glimt av i traileren, med sin distinkte stemme.

Selv om vi ikke så noe til Tobey Maguire i traileren er det mulig at Sony og Marvel holder kortene tett til brystet, og venter til nærmere premieren (om ikke til premieren, den 17. desember) med å avsløre nøyaktig hvor mange av de gamle karakterene (og skuespillerne) vi kommer til å få se.



Men, vent nå litt... er det Matt Murdock (Charlie Cox) vi ser gående forbi vinduet under avhøringen av Peter rundt 25 sekunder inn i traileren? Eller bare noen som ser ut som (og kler seg) som den blinde advokaten? Skal vi endelig få et møte mellom Spider-Man og Daredevil?

Vi lar oss selvfølgelig rive litt med her. Ingenting er bekreftet, bortsett fra det vi helt tydelig ser i traileren. Sannsynligheten er stor for at diskusjonene på nett vil piskes mer og mer opp frem mot premieren i desember, når vi forhåpentligvis får et passende crescendo av spennende avsløringer.