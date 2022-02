Black Panther: Wakanda Forever nyheter

Den Black Panther 2 vi kommer att få se på bio kommer inte att bli uppföljaren som någon skulle ha velat se när filmen först tillkännagavs. Stjärnan Chadwick Bosemans (King T'Challa/Black Panther) tragiska död i augusti 2020 innebär att denna efterlängtade uppföljare kommer att anlända fylld av sorg – och att den återvändande regissören Ryan Coogler har varit tvungen att helt tänka om med sin film för att tackla frånvaron av dess populära stjärna.

Även utan Boseman är uppföljaren – nu med titeln Wakanda Forever – nästan säker att bli en hit. Av de 26 MCU-filmsläppen hittills är det bara de fyra Avengers-filmerna som har presterat bättre i biljettförsäljning än den första Black Panther-filmen. Det blev också den första superhjältefilmen att nomineras för bästa film vid Oscarsgalan.

Men hur kommer Black Panther 2 att se ut utan dess ikoniska King T'Challa? När kommer vi att få se den på bio? Vilka blir skådespelarna? Hur har Letitia Wrights olycka påverkat produktionen? Och hur kommer filmen att passa in i det större MCU-universumet?

Vi har samlat all viktig information kring Black Panther 2-filmen som bland annat släppdatum, handling och mer – inklusive rykten om en potentiell skurk och rapporter om en framtida MCU-hjälte som kommer att göra sin debut i filmen.

Släppdatum: Efter flera förseningar är Wakanda Forevers släppdatum för närvarande beräknat till den 11 november 2022. Den förväntas ha premiär på bio innan den kommer till Disney Plus tidigast 45 dagar senare.

Skådespelare: Vi kommer tyvärr inte att få se den bortgångne Chadwick Boseman i sin legendariska roll som King T'Challa, men de flesta av den första filmens utmärkta biroller kommer tillbaka, inklusive Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett och Martin Freeman. Michaela Coel från I May Destroy You ansluter sig också till gänget.

Handling: Enligt Marvel-tradition är detaljerna kring handlingen för närvarande väldigt hemliga, men det ryktas om att Prince Namor – aka Sub-Mariner – kommer att dyka upp i Wakanda Forever. Vi kan också få se Wakanda acceptera konsekvenserna av att dela sin avancerade teknologi med världen.

Black Panther 2 - släppdatum

Inom en månad efter den första Black Panther-filmens biodebut i februari 2018, bekräftade Marvel Studios chef Kevin Feige i Entertainment Weekly att "de absolut kommer att göra en uppföljare".

Men trots den kolossala framgången med originalfilmen verkade Marvel och Disney inte ha särskilt bråttom med att få ut en uppföljare. Sedan resulterade stjärnan Chadwick Bosemans sorgliga bortgång i att regissören Ryan Cooglers var tvungen att helt tänka om sina planer för filmen.

Under en lång tid var släppdatumet för Black Panther 2 planerat till maj 2022. Men efter en mängd förseningar orsakade av Covid-19 som fick Black Widow och efterföljande MCU-filmer att skjutas fram, bekräftades ett nytt släppdatum för Black Panther 2 i juli 2022.

Det har sedan dess ändrats igen, efter Marvels beslöt sig för att skjuta upp alla sina planerade filmsläpp under 2022 och därefter. Black Panther 2: Wakanda Forever fick därefter ett nytt släppdatum den 11 november 2022 som tidigare var tänkt för Captain Marvel/Ms Marvel-titeln The Marvels.

Kommer Black Panther 2 att skjutas upp igen? Förhoppningsvis inte, även om det dykt upp extra komplikationer som ytterligare kan förlänga förseningarna: från och med november 2021 är produktionen satt på paus på grund av en skada som stjärnan Letitia Wright drabbades av på inspelningen några månader tidigare:

Dora Milaje i den första Black Panther. (Image credit: Disney)

"Letitia var med om en skrämmande olycka under inspelningarna under ett stunt i augusti," sade producenterna Feige, Nate Moore och Louis D'Esposito i ett meddelande till Wakanda Forever-teamet (rapporterat av Deadline). "Vad vi först trodde var mindre skador visade sig vara mycket allvarligare, där Letitia fick en kritisk axelfraktur och en hjärnskakning med svåra biverkningar. Det har varit en smärtsam process och Letitia har varit hemma och återhämtat sig med sina läkare och familjens stöd.”

Medan produktionsschemat justerades för att ta hänsyn till Shuris frånvaro, påpekar meddelandet att de är begränsade i vad de kan göra utan Shuri. Detta uttalande överensstämmer med utbredda rykten om att Shuri kommer att ärva Black Panther-manteln i Wakanda Forever. Inspelningarna förväntas återupptas i full fart i januari igen.

Det verkar troligt att Black Panther 2 först kommer att ha en biopremiär, innan filmen sedan blir tillgänglig på Disney Plus tidigast 45 dagar senare.

Även om Black Widow anlände till streamingplattformen samma dag den landade på bio (som en del av premiumpaketet Premier Access), har Marvel och Disney sedan dess återinfört det traditionella biopremiärfönstret för både Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings och Eternals. Vi förväntar oss att Black Panther 2-filmen kommer att följa ett liknande mönster.

Black Panther 2 - skådespelare

Det här är Black Panther 2-rollistan, baserat på informationen vi har hittills:

Lupita Nyong’o som Nakia

Letitia Wright som Shuri

Danai Gurira som Okoye

Winston Duke som M’Baku

Angela Bassett som Ramonda

Martin Freeman som Everett Ross

Dominique Thorne som Riri Williams

Tenoch Huerta som Prince Namor (rykte)

Michaela Coel, roll ännu okänd

Chadwick Bosemans bortgång har lämnat ett ofattbart stort hål i skådespelarlistan för Black Panther 2. Wakanda Forever kommer dock inte att återskapa stjärnan digitalt, som Rogue One gjorde med Peter Cushing.

"Det finns bara en Chadwick och han är inte med oss," sade Marvel Studios vicepresident Victoria Alonso till den argentinska hemsidan Clarin (via Digital Spy). "Vår kung har tyvärr dött i det verkliga livet, inte bara i fiktionen och vi kommer att ta god tid på oss för att komma fram till hur vi återvänder till historien och vad vi ska göra för att hedra detta kapitel som var så oväntat och så smärtsamt."

Black Panther 2 kommer inte heller att ha en ny skådespelare för att spela King T'Challa (alias Black Panther). "Jag vill säga några ord om den förödande förlusten av en kär vän och en medlem av vår Marvel Studios-familj," sade Kevin Feige under Disneys Investor Day-konferensen i december 2020. "Chadwick Boseman var en oerhört begåvad skådespelare och inspirerande individ som påverkade alla våra liv både personligt och professionellt. Hans skildring av T'Challa, Black Panther, är ikonisk och överträffar varje iteration av karaktären från något annat projekt i Marvels förflutna. Det är av den anledningen vi inte kommer att välja någon ny skådespelare för karaktären."

Även utan sin hjälte kommer dock Black Panther 2-filmen att bjuda på massor av välbekanta MCU-ansikten. En Hollywood Reporter-artikel i november 2020 rapporterade att Lupita Nyong'o (spionen Nakia), Letitia Wright (T'Challas syster, Shuri), Winston Duke (Jabari-stamledaren M'Baku) och Angela Bassett (T'Challas mamma, Ramonda) alla återupptar sina roller i Wakanda Forever, medan CinemaBlend sade att Danai Gurira kommer att vara tillbaka som Okoye, ledare för Wakandas kungliga elitgardister, Dora Milaje. En tweet från Black Panther: Wakanda Forever News från augusti 2021 verkade visa upp Gurira och Wright tillsammans på inspelningsplatsen.

NEW set photos of Danai Gurira (Okoye) and Letitia Wright (Shuri) for the production of BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER at MIT! 📸(via: @TMZ) pic.twitter.com/Yu7I5YEqcjAugust 25, 2021 See more

På annat håll bekräftade Martin Freeman på The Late Show med James Corden i maj att den amerikanska agenten som han spelar, Everett Ross, kommer att vara tillbaka: "Jag hade ett Zoom-samtal med Ryan Coogler, regissören och medförfattaren, ungefär sju eller åtta veckor sedan, där han noggrant gick igenom alla detaljer kring min karaktär i filmen."

Det är dock ännu inte bekräftat om Daniel Kaluuya – som precis har vunnit en Oscar för sin insats i Judas and the Black Messiah – kommer att återvända som W'Kabi, T'Challas bästa vän. Till och med Kaluuya sade själv i februari 2020 att han inte hade någon aning om han är på väg tillbaka till Wakanda. "Det beror på vad berättelsen behöver," sade han till Jemele Hill (via ScreenRant).

Michael B Jordan kommer förmodligen inte att vara med i Black Panther 2 – men man ska aldrig säga aldrig. (Image credit: Marvel)

En stjärna från den första filmen som förmodligen inte kommer tillbaka för Black Panther 2 är Michael B Jordan, som spelade antagonisten Erik Killmonger. Bortsett från det faktum att Killmonger dog i den första filmen – inte för att det någonsin har varit ett hinder för en karaktärs återkomst i MCU – har Feige sagt (som rapporterats av CinemaBlend) att alla rapporter om Jordans återkomst är "rena rykten och spekulationer" och att "ingenting är klart på något sätt ännu".

Vid frågan av Jess Cagle på Sirius XM om sannolikheten för en Killmonger-comeback på en skala från ett (aldrig) till 10 (definitivt), sade Jordan: "Jag måste köra på en solid tvåa. Jag ville inte gå noll! Man ska aldrig säga aldrig – jag kan inte förutse framtiden!”

Det finns ännu ingen officiell bekräftelse på Wakanda Forever-filmens skurk, men en Hollywood Reporter-artikel hävdade i november 2020 att Narcos: Mexico-stjärnan Tenoch Huerta hade diskussioner om att gå med i Black Panther 2-listan som en antagonist. Illuminerdi kastade lite mer ljus över mysteriet i juni 2021 och hävdade att de hade "fått höra av sina källor" att Huerta spelar Prince Namor (även känd som Sub-Mariner), den atlantiska antihjälten som i huvudsak är Marvels motsvarighet av Aquaman från DC.

Enligt en rapport i Variety har den brittiska skådespelerskan, författaren, producenten och regissören Michaela Coel också skrivit på för en ännu okänd roll.

Hennes kritikerrosade TV-serie, I May Destroy You, från 2020 tog emot många priser, inklusive en Emmy för Coels författarskap och det ska bli intressant att se vad hon har att erbjuda Black Panther: Wakanda Forever.

Slutligen kommer filmen att ge en introduktion till huvudstjärnan i en av MCU:s kommande Disney Plus TV-serier. Feige bekräftade i augusti 2021 att Iron Man-ersättaren Ironheart, aka Riri Williams, kommer att göra sin liveactiondebut i Black Panther 2. Dominique Thorne har redan fått rollen.

Black Panther 2 - handling

När det kommer till handling brukar Marvel aldrig att avslöja mer än nödvändigt för sina kommande titlar, därför är det lite som är känt om Black Panther 2 med säkerhet. Eftersom Boseman valde att hålla sin fyra år långa kamp mot cancer hemlig, hade Coogler ursprungligen arbetat på ett manus där stjärnan skulle återuppta sin roll som T'Challa. "Jag har tillbringat det senaste året med att förbereda, föreställa mig och skriva repliker åt honom att säga, som vi inte var avsedda att få se," sade Coogler (via Hollywood Reporter). "Det gör ont att veta att jag inte kommer att kunna se en närbild av honom i monitorn igen eller gå fram till honom och be om en ny tagning."

Vad betyder allt det här för Wakanda Forever? Marvels Disney Investor Day-presentation för december 2020 sade att uppföljaren "kommer att fortsätta att utforska Wakandas ojämförliga värld och alla de komplexa och varierade karaktärerna som introducerades i den första filmen" - en strategi som upprepades av Feige i en intervju med Deadline i januari 2021.

"Mycket av serierna och den första filmen handlar om Wakandas värld," sade han. “Wakanda är en plats att utforska ytterligare med karaktärer och olika subkulturer. Detta var alltid vårt primära fokus för nästa berättelse. Ryan Coogler jobbar för närvarande väldigt hårt med manuset med all den respekt och kärlek och geni han har, vilket får oss att känna oss väldigt trygga. Det har alltid handlat om att ytterligare lyfta fram mytologin och inspirationen från Wakanda. Sedan har vi också uppgiften att hedra och respektera arvet från Chad".

Redan i mars 2018 var Feige medveten om potentialen i rollistan för Black Panther. I en intervju med Entertainment Weekly sade han: "Jag tycker att Shuri är häpnadsväckande och du kommer att få se mycket mer av henne i vårt universum. Okoye, jag skulle kunna se tre actionfilmer om bara Okoye. Jag säger inte att vi kommer att göra det, men vi är fascinerade av karaktärerna."

Lupita Nyong'o sade helt enkelt (i en intervju med Good Morning America) att Black Panther 2 kommer att vara "annorlunda" och att "alla är dedikerade till att föra vidare hans arv i denna nya Black Panther". Martin Freeman hintade under tiden i sin James Corden-intervju att "en del av manuset är väldigt oväntat. Jag tror att Ryan Coogler kunde se min reaktion på några av de saker han sade och han sade åt mig 'Häng bara kvar, det här kommer att fungera'.”

Även om Wakanda Forever inte kommer att innehålla T'Challa – även om det förmodligen kommer att ta itu med karaktärens frånvaro på något sätt – finns det en stor möjlighet att Black Panther 2-handlingen kommer att introducera hans efterträdare i den ikoniska vibranium-kattdräkten. Faktum är att det har funnits många rykten om att Shuri – Wakandas svar på James Bonds Q och T’Challas syster – kommer att ärva Black Panther-manteln. Det har trots allt redan hänt i serierna ...

(Image credit: Disney/Marvel)

Black Panther 2 - trailer

Black Panther 2 - trailer: när får vi se den?

Med produktionen för närvarande paus medan Letitia Wright återhämtar sig från sina skador, räknar vi inte med att få se en Black Panther 2-trailer än på ett tag. För tillfället kan du fylla det där Wakanda Forever-formade tomrummet med den Stan Lee-röstade Marvel Studios Celebrates the Movies-trailern som presenterade Black Panther 2-titeln: Wakanda Forever.

Hur passar Black Panther 2 in i MCU-tidslinjen?

Det här är ingenting som är säkert ännu, men förutsatt att släppschemat för Marvel Cinematic Universe inte gör ytterligare en radikal förändring, kommer Black Panther 2 att bli den 30 filmen i den mest framgångsrika filmfranchisen genom tiderna. Den kommer att följa Black Widow (juli 2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (september 2021), Eternals (november 2021), Spider-Man: No Way Home (december 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maj 2022) och Thor: Love and Thunder (juli 2022) på bio.

När det gäller var Black Panther 2 passar in i MCU-tidslinjen är det något av ett mysterium, även om vi gissar att filmen kommer att äga rum en tid efter slutet av The Falcon and the Winter Soldier. När allt kommer omkring fanns det en stark Wakandan-närvaro i Disney Plus TV-serie, där bland annat Sam Wilsons nya Captain America-kostym var konstruerad med den afrikanska nationens sofistikerade teknologi. Det finns till och med rykten om att Anthony Mackie kan dyka upp i Black Panther 2.

Faktum är att Mackie antydde i en intervju med The Daily Shows Trevor Noah att han tränar för att spela Wilson igen – en träningsregim som vanligtvis tar fyra månader – i april 2021, medan stjärnan sade till Entertainment Tonight att: "Jag har ett Wakanda-visum, så jag kan åka till Wakanda så mycket jag vill. Jag har ett pass och ett Wakanda-visum och jag är vaccinerad, så jag kan åka till Wakanda.” Tidslinjerna passar bra ihop med Black Panther 2-produktionsschemat, så bli inte förvånad om vi får se Mackie i Wakanda Forever.

Även om vi inte vet exakt hur Black Panther 2 kommer att passa in i MCU-tidslinjen, är det troligt att den kommer lägga grunderna för en ny Wakanda TV-spinoff som Coogler utvecklar för Disney Plus.