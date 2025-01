Roborocks nya robotdammsugare har en mekanisk arm som kan plocka upp dina strumpor

Roborock Saros Z70 presenterades på CES 2025

Första kommersiella robotdammsugaren med en mekanisk arm

Planeras att börja säljas under första halvåret 2025

Robotdammsugare blir allt smartare och dagens bästa modeller kan utföra en mängd imponerande uppgifter. De flesta av dessa innovationer är dock mjukvarubaserade, men det kommer Roborock Saros Z70 att ändra på. Den har nämligen något mycket mer konkret att erbjuda: en mekanisk arm.

Ja, Saros Z70, som officiellt avtäcktes på CES 2025, har en infällbar robotarm som hjälper dig att plocka undan innan den börjar städa. Den kallas för OmniGrip 1.0 och är världens första massproducerade robotdammsugare med en sådan funktion.

Vi fick en förhandstitt på Z70 för en månad sedan och den var riktigt fascinerande. Vid första anblick ser roboten ut som vilken annan robotdammsugare som helst, förutom en mystisk glänsande lucka på ovansidan. När du aktiverar den öppnas luckan och en mekanisk arm med en gripklo skjuts ut. Roboten söker sedan efter föremål som den fått instruktioner att flytta, som exempelvis strumpor eller skor, plockar upp dem och placerar dem på en ny plats. Den här gripklon kan sträcka sig och vrida sig både horisontellt och vertikalt för att nå sitt mål.

Du kan ställa in standardbeteenden i appen, så att exempelvis allt som roboten identifierar som en strumpa automatiskt placeras bredvid din tvättkorg. På samma sätt kan skor flyttas till en specifik "skohylla" och detsamma gäller kläder eller skräp.

Det är inte bara en tidsbesparing för dig, utan också en fördel för städningen, eftersom roboten får en renare golvyta att dammsuga.

Om tanken på autonoma robotar med armar får dig att känna dig lite obekväm, kan du vara lugn – Roborock har byggt in flera säkerhetsfunktioner. All funktionalitet för OmniGrip 1.0 är helt avstängd som standard; ägaren måste själv ange i appen exakt hur armen ska användas. Du väljer vilka objekt OmniGrip ska interagera med och var de ska placeras. Om detta inte ställs in, kommer armen att förbli gömd bakom sin lucka.

Dessutom finns det ett barnlås och en säkerhetsknapp för nödstopp, och gripklon har en relativt låg greppstyrka – maxvikten motsvarar ungefär ett par skor. Det betyder att även om roboten skulle försöka släpa iväg din katt (för att vara tydlig, det ska den inte), skulle den inte klara det.

På tal om katter arbetar Roborock tydligen på en funktion där Saros Z70 faktiskt ska kunna leka med din katt när du inte är hemma. Om katten nu skulle vilja delta, förstås.

Det finns alltid gott om galen teknik på CES, så det är lätt att tro (som vi först gjorde) att detta bara är en uppmärksamhetsväckande prototyp snarare än en produkt som är redo för konsumenter. Men det verkar inte vara fallet. Förhandsmodeller kommer att börja säljas redan denna månad, med detaljhandelsprover planerade till mars 2025 och öppen försäljning schemalagd till första halvåret (innan slutet av juni).

Är detta framtiden för robotdammsugare? Kanske

Vi fick se en något äldre generation av Z70 – faktiskt inte ens den senaste versionen vid den tidpunkten, utan snarare en modell från en turnerande pressvisning som hade fått en buckla i luckan efter lite väl hårdhänt hantering i New York. Även utan de senaste mjukvaruuppdateringarna, och med några småproblem under demonstrationen, var den utan tvekan imponerande och definitivt unik jämfört med allt vi tidigare sett inom världen av robotdammsugare.

Det känns väldigt lovande att denna robotdammsugare kommer från Roborock, ett märke som ständigt imponerar på oss med sina nya lanseringar och som kan förväntas leverera användbara innovationer som faktiskt fungerar. Vi älskade till exempel Roborock Qrevo Curv, som hade fyrhjulingsliknande fjädring för att klara av höga trösklar.

Robotdammsugarna Roborock Saros 10, 10R och Z70. (Image credit: Roborock)

Även om det är spännande att se något helt nytt, misstänker vi realistiskt sett att det för tillfället är systermodellerna Saros 10 och 10R som faktiskt kommer att bli de modeller folk köper. Dessa tre alternativ positioneras som flaggskeppsmodeller och har alla den senaste och mest avancerade tekniken från resten av Roborocks sortiment.

10 och 10R är snarlika, men den förstnämnda använder en traditionell LDS-modul för navigering, medan den senare använder det nyare StarSight-systemet (som introducerades med Qrevo Slim och är anmärkningsvärt eftersom det inte kräver en upphöjd central puck, vilket gör robotens profil lägre). Z70 är återigen liknande, men med det viktiga tillägget av robotarmen.

