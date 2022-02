She-Hulk på Disney Plus: allt vi vet hittills

Snabba fakta - Kommer att släppas någon gång under 2022 - Tatiana Maslany kommer att spela huvudrollen - Mark Ruffalo och Tim Roth kommer att spela som Hulk and Abomination – Charlie Cox i rollen som Daredevil ryktas dyka upp - Disney Plus-serien genomgår för närvarande omtagningar

She-Hulk förbereder sig för att göra sin live-actiondebut i Marvel Cinematic Universe (MCU). Superhjälteserien är en av fyra Marvel-serier som är planerade att anlända 2022, så det kommer att bli ytterligare ett fullspäckat år med innehåll för MCU-fans att se fram emot.

Disney Plus-serien kommer dock inte att vara den första som lanseras – det blir Moon Knight i mars – men vi förväntar oss att den släpps någon gång kort efter det.

Eller tja, det såg i alla fall ut så tidigare. Marvel fas 4-projektet genomgick dock ominspelningar så sent som den 28 januari, så det är möjligt att She-Hulk kanske inte kommer att vara klar förrän senare i år. Men vi håller tummarna för att väntan inte blir särskilt lång. Det finns dock massor av andra MCU-produktioner som kommer att släppas under tiden, inklusive nästa Marvel-film i form av Doctor Strange 2.

Medan vi väntar finns det mycket läsning att gotta ned sig med kring She-Hulk på Disney Plus. Här nedanför kan du läsa allt om vilka som kommer att dyka upp, vad seriens handling kommer att bli, när den troligtvis kommer att lanseras och mer. Potentiella spoilers följer, så läs inte vidare om du inte vill få She-Hulk spoilat innan serien släpps.

She-Hulk - släppdatum

She-Hulk - släppdatum: vad vi vet hittills

Marvel Studios' She-Hulk, an Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/RNWzKH0sQfNovember 12, 2021 See more

Just nu finns det inget officiellt släppdatum för She-Hulk. Online-evenemanget Disney Plus Day i november 2021 gav det ganska otydliga släppfönstret "kommer snart" i stället för ett exakt släppdatum för She-Hulk, medan en Disney Plus-promovideo (släpptes i december 2021) bekräftade att serien kommer under 2022.

Det kan innebära att serien kan dyka upp efter Ms Marvel's sommardebut 2022, speciellt med tanke på att Comicbook.com rapporterade att huvudinspelningarna avslutades i augusti 2021 efter en fyra månader lång process.

En rapport från OneTakeNews den 28 januari hävdade dock att She-Hulk hade genomgått omtagningar, som enligt uppgift var klara i slutet av den månaden. Beroende på hur omfattande de var, är det möjligt att släppdatumet för She-Hulk kan försenas till andra halvan av 2022.

She-Hulk kommer enligt uppgift också att ha fler avsnitt än någon tidigare Disney Plus-serie, då Kevin Feige sagt till journalister (enligt Collider) att "She-Hulk kommer att bestå av 10 stycken 30-minutersavsnitt." WandaVision bestod av nio avsnitt, medan The Falcon and the Winter Soldier, Loki och Hawkeye alla har delats upp i sex delar, men som varit något längre.

She-Hulk - trailer

She-Hulk - trailer: finns det någon än?

Tatiana Maslany som Jennifer Walters i sin icke-She-Hulk-form. Kommer vi att gilla henne när hon blir arg? (Image credit: © Marvel Studios)

Nej, men Disney Plus-prenumeranter har redan fått se en del bilder från serien, då Disney Plus Day-special i november 2021 visade upp några korta scener från serien.

Denna video som endast är 30 sekunder lång – och det inkluderar titelskärmen – visar klipp med Tatiana Maslany som Jennifer Walters. "Jag är en vanlig advokat", säger hon innan videon klipper över till en lång, grön kvinnlig figur. "Tja, inte så vanlig ..." erkänner hon.

Därefter ser vi Walters tillbaka i mänsklig form, riggad till övervakningsutrustning under kontroll av Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk. "Dessa förvandlingar utlöses av ilska och rädsla", säger han till henne. Den sista delen av videon (i stil med en TV-reklam) visar Walters som säger till oss "Gör mig inte arg, ni skulle inte tycka om mig när jag är arg"; vilket är en upprepning av de berömda orden från den populära TV-serien The Incredible Hulk från 1970-talet.

Senare får vi en väldigt kort glimt av She-Hulks gröna ben – klädd i en balklänning – när hon kliver ut på en röd matta.

Så när kan en fullständig trailer dyka upp online? Förhoppningsvis snart, men om vi var tvungna att gissa skulle vi säga någon gång efter Moon Knight och innan Doctor Strange 2 landar på bio. Så potentiellt runt april 2022, om vi har tur.

She-Hulk - handling

She-Hulk - handling: vad kommer vi att få se?

She-Hulk bryter den fjärde väggen i John Byrnes version av The Sensational She-Hulk. (Image credit: Marvel Comics)

Jennifer Walters, även känd som She-Hulk, skapades av Stan Lee och John Buscema och gjorde sitt första framträdande på 1980-talet i The Savage She-Hulk #1.

I serierna är hon en advokat som – efter att ha blivit allvarligt skadad i en skottlossning – får en blodtransfusion från sin kusin Bruce Banner. De har samma blodgrupp och transfusionen räddar hennes liv, men det blir även konsekvenser av det stora, gröna arga slaget. Liksom Banner kan hon förvandlas till en ljus nyans av smaragd och får samtidigt övermänsklig styrka, snabbhet, uthållighet och regeneration när hon tappar humöret. Även om hon behåller betydligt mer av sin personlighet medan hon är i sin Hulk-form.

Även om Walters skiftade mellan hennes mänskliga form och Hulk-form i tidigare berättelser i serierna, har senare iterationer hållit henne grön hela tiden, där karaktären njuter av det extra självförtroende och styrka som kommer från hennes speciella DNA.

Disney Plus Day-videon tyder på att She-Hulks TV-inkarnation kommer att skifta fram och tillbaka mellan hennes två former – åtminstone till att börja med – men vi gissar att historien om She-Hulks ursprung kommer att se ganska lika ut i serien. Hur det än går är det tydligt att Banner kommer att försöka hjälpa sin kusin att komma underfund med hennes ilske-inducerade förvandlingar.

Det kanske mest spännande med She-Hulk-berättelsen är dock dess format. Kevin Feige sade till Emmy Magazine (via SlashFilm) i december 2020 att serien kommer att vara en "juridisk komedi", vilket tyder på att serien kan ha lika mycket gemensamt med Ally McBeal som The Incredible Hulk.

Faktum är att om She-Hulk tar "veckans fall"-rutten, där Walters får försvara superhjältar eller skurkar i rätten - har serien potential att ta MCU i några roliga nya riktningar. Beslutet att anställa Jessica Gao som huvudskribent – en veteran från serier som Silicon Valley, Robot Chicken och det legendariska "Pickle Rick" Rick and Morty-avsnittet – tyder verkligen på att komedi-aspekten kommer att vara en lika stor del som seriens actionsekvenser.

Det finns dessutom en till sak med She-Hulk som kan skilja henne från resten av MCU.

Flera år innan den fjärde väggen började brytas och blev en nyckelkomponent i Deadpool, hade Jennifer Walters samtal med författaren och konstnären John Byrne via serietidningarna han skapade. Feige berättade för Emmy Magazine att den nya TV-serien kommer att "förbli trogen" mot Byrnes 1980-talsversion, vilket tyder på att den fjärde väggen kan komma att brytas även i serien och med tanke på Maslanys självmedvetna kommentar "ni skulle inte tycka om mig när jag är arg" i Disney Plus Day Marvel-videon, verkar det verkligen som att det kommer att bli fallet.

Berättelsen om She-Hulk kommer sannolikt inte heller att vara en WandaVision-liknande historia med endast en säsong. "Med några av de serier som jag nämnde, som inkluderade She-Hulk, tänker vi på en struktur som skulle kunna leda till säsong två och säsong tre på ett mer direkt sätt än, säg, en serie som WandaVision," berättade Feige för journalister vid en panel för TV Critics Association (TCA) i augusti 2021 (enligt IGN).

Även enligt den kända Marvel-läckan MyTimetoShineHello kommer She-Hulk att bli en serie bestående av flera säsonger. Så du kan förmodligen räkna med att She-Hulk kommer att följa i samma fotspår som Loki och få en andra säsong.

She-Hulk - skådespelare

She-Hulk - skådespelare: vilka gör Jennifer Walters sällskap?

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Här är skådespelarna som officiellt har bekräftats som en del av rollistan för She-Hulk hittills:

Tatiana Maslany som Jennifer Walters/She-Hulk

Mark Ruffalo som Bruce Banner/Hulk

Ginger Gonzaga i rollen som en ännu ej namngiven bästa vän

Tim Roth som Emil Blonsky/Abomination

Jameela Jamil som Titania

Renée Elise Goldsberry som Amelia

Efter att ha spelat flera olika kloner i Orphan Black, borde det vara enkelt för Tatiana Maslany att ta sig an två versioner av en enda karaktär. Stjärnan har bekräftat för Scott Hasn't Seen-podcasten (via Direct) att den större, grönare versionen av hennes karaktär är "CG hela vägen ... Jag är i motion-cap hela tiden. Jag är på plattformar med motion-cap, där jag har ett litet huvud på toppen av mitt huvud." Det bör åtminstone vara en ny upplevelse för den Emmy-vinnande skådespelaren.

Mark Ruffalo fortsätter att tävla med Samuel L. Jackson i tävlingen om vem som kan dyka upp i flest MCU-projekt när han återvänder som Bruce Banner/Hulk för nionde gången (exklusive den animerade antologiserien What If...?). Disney Plus Day-videon tyder på att karaktären nu kan växla mellan sin mänskliga och Smart Hulk-form efter behag, men det är oklart hur stor roll han kommer att ha i processen.

MCU-nykomlingarna i She-Hulk-rollerna inkluderar The Good Place-stjärnan Jameela Jamil som Walters långvariga fiende från serierna i form av Titania, Kiddings-stjärnan Ginger Gonzaga som (enligt Deadline) kommer att spela Walters ännu ej namngivna bästa vän och Hamilton-stjärnan Renée Elise Goldsberry som (också via Deadline) kommer spela en karaktär som kallas för Amelia.

Det kan också bli en debut för samspel med folk bakom kulisserna i MCU-projektet - i en intervju med Straight Outta Gotham-podden (enligt en rappot från Direct), föreslog Casey Walsh från Geeks Worldwide att Walters kan komma att tilltala Kevin Feige direkt som en del av hennes brytande av den fjärde väggen. Det kommer förmodligen att kännas väldigt ovant, men det borde ge lite extra humor till vad som förväntas bli den roligaste Marvel-serien hittills.

När det kommer till Marvel-hjältar kan detta bara vara toppen av isberget för serien. Disneys officiella beskrivning av serien nämner nämligen att She-Hulk kommer att välkomna en mängd Marvel-karaktärer till serien - inklusive Emil Blonsky/the Abomination.

Efter att ha gjort en oväntad comeback i Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, kommer Tim Roth att återuppta sin roll som Hulkens muterade rival – en karaktär som han först spelade i den ganska bortglömda The Incredible Hulk från 2008. Enligt The DisInsider kommer Roth att vara tillbaka i sin mänskliga form som Blonsky.

Kan Blonsky bli en av Walters första klienter? Om serien har den typ av "veckans fall"-format som vi förutspår, kan den mycket väl välkomna en ny karaktär med superkrafter varje vecka.

Vi skulle inte heller bli förvånade över att se Blonskys nya BFF Wong (från Doctor Strange) följa med på resan – och även om detta bara är spekulationer från vår sida, kanske Wong inte blir seriens enda gäststjärna. Vi kommer att dyka in i några stora spoilers för Spider-Man: No Way Home-spoilers här, så skrolla förbi nästa avsnitt om du inte sett filmen ännu.

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Fortfarande kvar? Nu när Spider-Man: Far From Home har bekräftat att Charlie Cox' Matt Murdock/Daredevil är en del av MCU, känns han som en trolig kandidat att dyka upp. Om vi dessutom ska tro på rykten som cirkulerar på Reddit, kommer Cox' Murdock sannolikt att ha en roll i samtliga She-Hulk-avsnitt.

Visst skriker She-Hulk efter ett möte i rättssalen mellan Marvels mest uppmärksammade superhjälteadvokater? De har stött på varandra i serierna, kanske mest minnesvärt i ett fall som involverade Captain America i Charles Soules och Javier Pulidos serietidning från 2014, så det känns troligt att vi får se något liknande i den kommande serien. Vi håller tummarna för det.

She-Hulks framtid i MCU

She-Hulk i MCU: kan hon dyka upp i andra Marvel-projekt?

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Det är möjligt. MCU blir allt mer sammankopplat, speciellt med No Way Home och Loki som hintar om multiversumets ankomst innan Doctor Strange 2 släpps för att utforska det mer grundligt.

Även om vi inte förväntar oss att She-Hulk kommer att ägna sig åt något interdimensionellt hoppande mellan olika universum, skulle vi inte heller bli förvånade över att se hennes rollfigur i kommande filmer eller TV-serier. När allt kommer omkring kan Ruffalos Banner/Hulk börja få en mindre roll i fas 4 och därefter, vilket innebär att de nya Avengers kommer att behöva en ny grön, superstark individ att lägga till sin trupp.

Förutsatt att She-Hulks TV-serie blir ännu en fantastisk hit, kan vi tänka oss att Maslanys alter-ego kommer att dyka upp i andra live-actionproduktioner. Hon skulle kunna komma med lite seriös tyngd och humor till historier, vilket alltid är bra saker när det gäller Marvel-projekt.