Så kollar du på Hawkeye online: Streama filmen på Disney Plus

Hawkeye tar en paus från tidslinje-hoppande och massmord för en härlig, gammaldags högtidsspecial som kretsar kring de fem magiska orden: "I'll be home for Christmas." Ungefär som Die Hard, fast med mycket flashigare kostymer. Låter det lockande?

Läs då vidare för att ta reda på hur du kollar på denna Avengers-spin-off i sex delar och streamar Hawkeye var du än befinner dig.

Så kollar du på Hawkeye Släppdatum: Onsdagen den 24 november Nya avsnitt: Varje onsdag Medverkande: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox Skriven av: Jonathan Igla Kolla nu: Streama Hawkeye på Disney Plus för bara 89 kronor i månaden

Det är verkligen inte lätt att vara en familjefar i detta universum, men Clint Barton ger det ett bra försök, då han lägger ner pilkogret för en lite mer normal vardag och för att ta igen förlorad tid med sina nära och kära. Det vill säga tills deras vykort-perfekta festplaner ohövligt avbryts av en karaktär från ett lite mörkare kapitel i hans liv.

Spårad av det skarpskjutande superfanet Kate Bishop (Hailee Steinfeld), såväl som några mindre vänliga figurer, tvingas Barton motvilligt alliera sig med sin nyfikna anhängare, eftersom de är i konstant hot från en grupp otäcka typer.

Allt detta i kombination med ett ljudspår av klingande klockor och bjällror, ser det ut att kunna bli en riktig julklassiker.

I guiden här nedaför förklarar vi hur du tittar på Hawkeye online och streamar den nya Marvel-serien - som en av flera begränsade Marvel TV-serier på väg till plattformen. Nu är det verkligen hög tid att klicka hem ett Disney Plus-abonnemang!

Så kollar du på Hawkeye online och streamar den nya Marvel-serien på Disney Plus nu

Disney Plus-hemsidan De första avsnitten av Hawkeye släpptes onsdagen den 24 november och finns nu att streama exklusivt på Disney Plus-plattformen. Efterföljande avsnitt kommer till plattformen samma dag, klockan 09:00, varje vecka. Den sjätte och sista delen kommer den 22 december. Om du befinner dig i ett land som har tillgång till Disney Plus behöver du bara gå till Disney Plus-hemsidan och registrera dig för tjänsten för att titta på. Förutom att vara det exklusiva hemmet för Hawkeye och hela MCU-kanonen, ger Disney Plus dig också tillgång till Disneys enorma katalog av filmer och serier, som inkluderar titlar från bland annat Fox och Pixar. En Disney Plus-prenumeration ger dig också tillgång till allt som har med Star Wars att göra – inklusive The Mandalorian – allt för bara 89 kronor i månaden.

Så sparar du pengar på Disney Plus

Disney Plus är redan billigare än konkurrerande streamingtjänster som Netflix men du kan spara ännu mer om du tecknar ett årsabonnemang som ger dig 15 % rabatt på månadspriset. Självklart måste du lägga ut en större summa på en gång, men med så mycket innehåll att fastna i tvivlar vi mycket på att du kommer att få slut på saker att titta på innan de 12 månaderna är slut. Du kan njuta av tjänsten i ett helt år för bara 890 kronor.

Vad mer behöver jag veta om Disney Plus?

Hawkeye är bara den senaste i en rad nya storsäljare som är exklusiva för plattformen, inklusive Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, Black Widow, Luca och mycket mer. Dessutom finns det mycket mer på väg, som Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk och Secret Invasion, som alla kommer att anlända under de kommande veckorna och månaderna.

Streamingtjänsten har appar för iOS och Android (naturligtvis), och är tillgänglig att titta på online via t.ex. Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One och Roku-streamingsenheter.

Och slutligen finns det nya Star på Disney Plus som de flesta globala marknader får njuta av och som ser mängden innehåll som är tillgängligt via Disney Plus mer än fördubblas, med ett särskilt fokus på filmer och serier som vuxna kommer att ha glädje av.

