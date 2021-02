Star på Disney Plus har lanserats - och det känns som en enorm uppgradering

Star på Disney Plus har äntligen lanserats. Om du skulle ha missat Disneys omfattande marknadsföringskampanj över sociala medier, är detta vad det innebär: Du har nu tillgång till fler filmer och TV-serier på Disney Plus, inklusive vuxeninnehåll, och det ingår som en del av din prenumeration.

Detta nya tillägg på streamingtjänsten innebär även en prishöjning för nya prenumeranter, där månadspriset höjs från 69 till 89 kronor i månaden. Det är inte en jättestor summa med tanke på allt nytt innehåll du får, men det är ändå värt att nämna.

Efter att ha startat appen imorse, kan vi säga att vi är minst sagt ivriga över Star. Du hittar bland annat 16 säsonger av American Dad, 18 säsonger av Family Guy, 10 säsonger av Futuroma och mycket mer.

TV-serier som Scrubs, Alias, Lost, 24, The X-Files och Prison Break passar utmärkt som alternativ för maratontittande, även om vissa av dem redan har funnits tillgängliga på andra streamingtjänster tidigare.

Star gick även live med flera avsnitt till var och en av sina fyra lanseringsoriginal. Du får två avsnitt av Helström, tre avsnitt av Solar Opposites, samt två avsnitt av Big Sky och Love, Victor. Fler avsnitt kommer att rullas ut varje vecka, så du har något att se fram emot på plattformen utöver nya avsnitt av WandaVision och The Falcon and the Winter Soldier. Du kan även förvänta dig att få se nya filmer varje månad också.

Hittills är vi ganska imponerade och det känns överlag som att frågan om att Disney Plus inte har tillräckligt med vuxenserier och filmer att kolla på har åtgärdats. Vi hoppas dessutom på att originaltitlarna som kommer till Star under det kommande året - inklusive nya serier från FX, som Jeff Bridges spiondrama The Old Man och sci-fi-serien Y: The Last Man - kommer att motivera prishöjningen flera gånger om.

Allt detta i kombination med de kommande Star Wars- och Marvel TV-serierna, går Disney Plus verkligen hårt ut med allt innehåll de har planerat för plattformen. Och för priset på 89 kronor i månaden känns det som en riktigt bra deal just nu - men det är ännu bättre om du redan var prenumerant sedan tidigare, då du i sådana fall lyckats undvika prishöjningen fram till den 23 augusti 2021.

Om du inte hunnit göra det än, bör du logga in på Disney Plus och kolla in vilka nya spännande TV-serier och filmer du har att njuta av. Här nedanför kommer vi att gå igenom lite om appens nya föräldrakontroller och vilket innehåll som streamas i 4K.

Allt är inte i 4K

Under Mer Info-fliken kan du kolla om titeln finns tillgänglig i 4K eller inte. (Image credit: Future/screengrab)

En av de bästa grejerna med Disney Plus är att, till skillnad från Netflix, erbjuds 4K-streaming som en del av baspaketet istället för att debiteras för en högre nivå. En del av det nya innehållet som läggs till via Star är i 4K - som exempelvis Die Hard-filmerna eller Independence Day - men inte filmer som Oscarsvinnaren The Favorite från 2018 eller det nya Star-originalet Big Sky.

Ibland är det uppenbart varför en del titlar inte går att streama i 4K - vi förväntade oss exempelvis inte att kunna titta på en säsong av Scrubs från 2002 med en högre upplösning - men andra gånger är det lite oklart. Bland originaltitlarna går Love, Victor att streama i 4K, medan Big Sky enbart går att streama i HD, så det är svårt att räkna ut vad mönstret är när det gäller att erbjuda innehåll i Ultra HD.

Att ha det extra 4K-innehållet överhuvudtaget är ändå trevligt med tanke på den blygsamma prisuppgången, och Disney Plus-hemsidan har hjälpsamt uppdaterat sin 'Ultra HD och HDR'-kategori för att inkludera de nya tillskotten från Star.

Som alltid är "Mer info"-knappen på Disney Plus din vän - denna talar om för dig om en titel stöder 4K-streaming eller inte.

Så här ställer du in föräldrakontroller i Disney Plus Star

Den här delen är riktigt enkel när du startar Disney Plus för första gången efter att ha uppdaterat appen med Star. Du kan helt enkelt inte aktivera Star utan att logga in på ditt konto igen - och när du väl gör det, kommer du att bli tillfrågad vilka profiler vuxeninnehållet ska finnas tillgängligt på. Du kommer även bli tillfrågad om du vill skapa en PIN-kod för att begränsa åtkomsten till din Disney Plus-profil.

(Image credit: Future/screengrab)

Det finns dock fler föräldrakontroller tillgängliga utanför appen. Logga in på ditt Disney Plus-konto via en webbläsare (det här är sidan du vill åt) och sedan kan du välja begränsningar för olika titlar som finns tillgängliga på olika profiler. Det finns sju olika inställningar. Denna grad av kontroll innebär att du enkelt kan anpassa Disney Plus-upplevelsen för alla i ditt hushåll. Så här ser sidan ut:

Föräldrakontrollerna är enkla och tydliga. (Image credit: Disney Plus/screengrab)

Från själva appen kan du även välja att begränsa skapande av nya profiler, vilket innebär att ett lösenord måste fyllas i innan en ny profil kan läggas till i ditt Disney Plus-konto.