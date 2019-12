PS4 Pro – recension

Även om det snart har gått två år sen Playstation 4 Pro först släpptes är Sonys påkostade konsol fortfarande väldigt lätt att rekommendera till de som är nya på tv-spel.

Den ställs så klart mot riktig hård konkurrens – huvudsakligen från Microsofts Xbox One X (länk på engelska), som stuvar in signifikant mer kraft under huven, tillsammans med kraften att verkligen vara redo att visa 4K.

Med det sagt, om du är ett fan av Sonys konsoler borde inte skillnaden i kraft mellan de två konsolerna oroa dig nämnvärt. I nuläget presterar dom på ungefär samma nivå och för vissa kan Playstations VR-tillbehör vara tillräckligt för att tippa vågen åt Sonys håll.

Vanligtvis betyder varje ny spelkonsol (förutom när dom förnyar hårdvaran, som PS4 Slim (länk på engelska) en klar brytning från sina föregångare, men det faktum att Sony bara tryckte dit ett ”Pro” på slutet av namnet skvallrar så klart om att det är en helt klart mindre uppgradering vi pratar om.

Den har samma bibliotek av spel som den redan existerande Playstation 4 och alla spel som släpps till PS4 Pro fungerar också till den 'vanliga' Playstation 4. Du behöver inte oroa dig för att du exkluderar spelen till någon maskin genom att välja den mer avancerade konsolen.

Med andra ord, det är inte direkt PS5 (länk på engelska) vi pratar om, men på vissa sätt så är det en betydande uppgradering gentemot den första PS4:an. Den största ändringen är dess stöd för nya teknologier som 4K (länk på engelska) och HDR (länk på engelska), som gör att du kan använda den nyaste generationen av TV-hårdvara.

Nackdelen är att inte allt kommer vara native 4K, men Sony har bakat in ett antal smarta teknologier till den nya konsolen som skalar upp bilden och ändå ger en märkbar uppgradering till ditt nuvarande spelbibliotek.

Den viktiga frågan är, är det värt uppgraderingen? Svaret beror helt på vilken sorts TV du äger.

På många sätt är Pro som en ny Iphone-modell: snyggare och snabbare än förra årets modell. Utöver det är PS4 Pro verkligen den bästa spelkonsolen Sony har skapat. Den kan spela spel i 4K HDR, ibland med högre bilduppdatering. Om du inte redan har köpt en Playstation 4 så är Playstation 4 Pro ett utmärkt köp.

Om du redan har köpt en Playstation 4 är det några frågor du måste fråga dig själv innan du köper Sonys nyare maskin: äger du, eller kommer du inom de närmaste åren köpa en 4K TV? Kanske en Playstation VR (länk på engelska)? Hur viktigt är högre bilduppdatering och 500GB extra lagringsutrymme? Svaren på frågorna kanske är ”nej”, ”nej” och ”inte speciellt” och i sådant fall är kanske Sonys senaste kraftpaket inte riktigt för dig, speciellt om du uppgraderar från den första PS4:an.

Håll i åtanke att även om Sonys system är bättre för de som är väldigt intresserade av tv-spel kanske den ändå inte är en så självklar uppdatering på grund av vissa brister i hårdvaran – hemmabio-fantaster kommer få en dålig smak i munnen när de hör att Sony glömde (eller mer troligt avstod) från att utrusta PS4 Pro med en Ultra HD Blu-ray spelare.

Playstations spelbibliotek är gediget, och nya tjänster och enheter har dykt upp sen den lanserades: Playstation Vue, Playstation Now, Playstation Music och framförallt Playstation VR – bara de två sista har släppts i Sverige. Vi tar oss tid lite senare att prata om hur dessa system formar plattformen och gör Playstation 4 till ett jättebra ställe att spela spel.

Till sist, i slutet av den här recensionen kommer vi prata om vad som är bäst för dig, en Playstation 4 eller en Playstation 4 Pro.

Men just nu, om du fortsätter läsa, kommer vi diskutera vad vi tycker om designen på Playstation 4 Pro.

Design

Lite större än standard Playstation 4

Ytterligare en 3,1 USB-port på baksidan

Uppgraderat Wi-Fi och Bluetooth

Vi skulle inte säga att PS4 Pro fullständigt kopierar designen av Playstation 4, men nog är den väldigt lik – vilket huvudsakligen kommer av beslutet av låta konsolen fortsätta vara ett platt parallelogram. När Sony först avtäckte PS4 Pro skämtades det om att systemet kändes som om de hade lagt två Playstation 4 ovanpå varandra, men så fort du tar ut maskinen ur lådan fastnar skrattet i halsen och du inser att så nog faktiskt är fallet.

Jämfört med den första PS4:ans mått på 27,5 x 30 x 5,3 cm tar PS4 Pro upp lite mer plats på hyllan – 29,5 x 32,7 x 5,5 cm (B x L x H), för att vara exakt. Eftersom den är både bredare och högre än den vanliga Playstation 4 måste du troligen lägga PS4an ovanpå PS4 Pro om du tänker behålla bägge. På samma sätt är den också en aning tyngre. Men så länge du inte konstant flyttar din konsol från en del av huset till en annan kan vi ju inte säga att vikten kommer ha speciellt stor betydelse.

Konsolen är omgiven av ett svart matt skal, liknande det som används till PS4 Slim som släpptes i september 2016. Den här gången kommer du inte hitta rundade hörn längs med kanterna. PS4 Pro är vass på många sätt.

En annan skillnad är den silvriga Playstation-loggan som sitter i mitten av det övre skalet och ger hela konsolen en känsla av elegans. En annan justering är att PS4 Pro använder en elkabel som har en större kontakt för att kunna dra mer ström, istället för den mer generiska strömkabeln Sony har använt till Playstation 4.

Du kanske märker att knapparna inte längre är beröringskänsliga. Sony har bestämt sig för att dumpa de gamla osäkra knapparna och byta till mer traditionella knappar som sitter under skivspelaren. Knappen är gjord av någon sorts billig plast, vilket är lite läskigt, men den gör sitt jobb. Detsamma gäller för utmatningsknappen som sitter på samma ställe på höger sida av frontpanelen.

Vi vill prata om I/O (In/Out) en stund. Det finns två Superspeed USB 3,1-portar på frontpanelen och en på baksidan som används för att synka och ladda handkontrollerna samt för att koppla in din helt nya Playstation VR (om du precis köpt en). HDMI 2,0a, ethernet, optiskt ljud och Playstation Camera är portar som radas upp på baksidan bredvid strömkontakten. Det finns ingen ingång för HDMI som det finns på Xbox One, men i USA har Sony hittat ett sätt kringgå det genom sin streamingtjänst Playstation Vue. När och om den kommer till Sverige vet vi inget om än.

Som en sista punkt, även då utsidan ser fin ut har Sony lagt mer tid på att arbeta med insidan av konsolen. På insidan hittar du en hårddisk på 1TB, som är 500GB större än den du hittar i Playstation 4 eller basmodellen av PS4 Slim. Det finns också en förbättrad Wi-Fi-antenn som använder dual-band 802.11 wireless och Bluetooth 4,0 istället för 802.11 b/g/n och Bluetooth 2,1.

En förbättring av Wi-Fi-antennen kanske inte verkar vara någon stor grej, men det hjälper PS4 Pro att ladda ner spel snabbare. Ett 160MB stort spel (Pac-Man 256) laddades ner på under minuten på en 15Mbps-koppling – något som alltid borde varit fallet, men som inte var det på Playstation 4.

PS4 Pro handkontroll

Små ändringar

Kan användas både trådat och trådlöst

Integrerad LED-belysning har lagts till på framsidan av handkontrollen

Ett nytt system behöver en ny handkontroll, och Sony tillmötesgår oss gärna.

Handkontrollen som kommer med PS4 Pro är likadan som den som skeppats med alla Playstation 4 Slim.

Det är i grunden en väldigt liten upprepning på den Dualshock 4 du har använt i flera år. Den har nu LED-belysning som har byggts in i pekplattan – en trevlig liten funktion när du inte vill vända på handkontrollen för att ta reda på vilken spelare du är – men ännu viktigare är att avtryckarna (L2/R2) har justerats och känns nu en aning lättare i handen.

Dessutom kan handkontrollen byta mellan Bluetooth och trådat medan den är inkopplad via USB-kabel. Det låter kanske inte som något enormt tillägg, för en pro gamer så kan det vara skillnaden mellan att vinna (och en pott med prispengar vid e-Sports) och förlora.