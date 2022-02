Thor: Love and Thunder: släppdatum, skådespelare och allt vi vet hittills

Thor: Love and Thunder kommer att bjuda på en helt annan åskgud än den vi först fick se Kenneth Branaghs originalfilm, för mer än ett decennium sedan.

Sedan han blev en av grundarna av Avengers och slogs mot Dark Elves i en nedslående uppföljare till The Dark World, har Thor fått något av en total makeover. Regissören Taika Waititi använde det briljanta sci-fi actionäventyret Thor: Ragnarok för att ge Chris Hemsworths Asgardian en ny stil och medan Avengers: Infinity och Endgame satte honom på prov, ser det ut som att vi kommer att få mer av detsamma i det efterlängtade Thor: Love and Thunder.

Den mest spännande nyheten om denna fjärde film i serien är att Natalie Portman återvänder till franchisen som Dr Jane Foster, astrofysikern som samarbetade med Thor i de två första filmerna. Men det finns en tvist - den här gången kommer nämligen Foster att få använda Mjolnir själv och få sina egna gudaliknande krafter ...

Med ett släppdatum bara några månader bort, har vi samlat allt du behöver veta om Thor: Love and Thunder.

Släppdatum: Filmen är planerad att släppas på bio den 8 juli 2022. Räkna med att den blir tillgänglig på Disney Plus några månader senare.

Handling: Thor: Love and Thunder-historien är starkt inspirerad av Jason Aarons hyllade version av The Mighty Thor, där Jane Foster blir den nya inkarnationen av åskguden.

Medverkande: De återvändande Hemsworth och Portman får sällskap av Ragnarok-skådespelarna Tessa Thompson och Waititi. Filmens stjärnspäckade lista över skådespelare kommer också att innehålla namn från Guardians of the Galaxy och Christian Bale från Batman, som skurken Gorr the God Butcher.

Thor: Love and Thunder - släppdatum

Thor: Love and Thunder - släppdatum: 8 juli, 2022

Släppdatumet för Thor: Love and Thunder är för närvarande planerat till den 8 juli 2022. Filmen kommer att ha biopremiär innan den kommer till Disney Plus tidigast 45 dagar senare.

Filmen var ursprungligen planerad att släppas den 5 november 2021, men som så många andra biopremiärer, skjöts den fram på grund av coronavirus-pandemin. Thor 4 var efter det planerad för en lansering i maj 2022, tills ett meddelande från Marvel i oktober 2021 bekräftade att de skulle skjuta upp alla sina lanseringar under 2022/2023. Love and Thunder tog därefter över datumet som tidigare var planerat för Black Panther 2: Wakanda Forever.

Filminspelningen avslutades i Australien i juni 2021 (som bekräftades i tweeten här nedanför) och är nu på väg in i den traditionellt långa efterproduktionsprocessen.

"That’s a wrap on Thor Love and Thunder, it’s also national don’t flex day so I thought this super relaxed photo was appropriate... Lots of love, lots of thunder!" (via @chrishemsworth on Instagram) pic.twitter.com/sVblCZ4VnCJune 1, 2021 See more

Disney+ alternativ för att prenumerera: Try Disney Plus for free for 7 days

Thor: Love and Thunder - skådespelare

Thor: Love and Thunder - skådespelare: vilka är med?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Chris Hemsworth som Thor

Tessa Thompson som Valkyrie

Natalie Portman som Dr Jane Foster/Thor

Christian Bale som Gorr the God Butcher

Jaime Alexander som Sif

Taika Waititi som Korg

Russell Crowe som Zeus

Chris Pratt som Star-Lord

Dave Bautista som Drax

Karen Gillan som Nebula

Pom Klementieff som Mantis

Sean Gunn som Kraglin

Matt Damon som Loki

Liam Hemsworth som Thor

Sam Neill som Odin

Du kommer att bli positivt överraskad av att få reda på att vi kommer att få se Chris Hemsworth tillbaka i sin roll som åskguden – och några av hans nya Asgard-vänner kommer att göra honom sällskap i Thor: Love and Thunder. Tessa Thompson återupptar sin roll som Valkyrie, medan Waititi också är tillbaka för att spela Korg – en utmanare till titeln roligaste karaktär i hela MCU.

En stamgäst i Thor-filmerna som (uppenbarligen) inte kommer tillbaka för att skapa kaos är dock åskgudens adoptivbror Loki, som numera har fullt upp med sin egen Disney Plus-serie. "Vi har utforskat i princip allt vi kan kring dessa två bröder," förklarade stjärnan Tom Hiddleston. "Vi pratade om Thor-filmerna som en familjesaga, med rivaliteten och spänningarna mellan Thor och Loki, och kom fram till att det är en bok som kanske borde förbli stängd för stunden."

Den största nyheten kring Thor: Love and Thunder-rollerna är dock Natalie Portmans återkomst som Dr Jane Foster. Efter att ha medverkat i den ursprungliga Thor och den nedslående uppföljaren Thor: The Dark World från 2013, var Portman frånvarande i Thor: Ragnarok, eftersom Thor tillbringade större delen av filmen på den främmande världen Sakaar. Men hon kommer tillbaka med en ordentligt förstärkt roll i Thor: Love and Thunder, då Foster använder Thors magiska hammare, Mjolnir, och tar sig an åskgudens kraft.

En annan skådespelare som var frånvarande från Ragnarok som gör comeback är Jaimie Alexander, som enligt uppgift återvänder som den asgardiska krigaren Sif – hon var frånvarande då hennes vanliga sidekicks, Warriors Three, stöttes bort i Thor: Ragnarok, även om hon dök upp kort i avsnitt 4 av Loki.

Från annat håll i MCU kommer Guardians of the Galaxy att dyka upp i Thor: Love and Thunder, innan släppet av sin egen tredje film 2023. Detta är knappast överraskande, eftersom Thor avslutade Avengers: Endgame i sällskap med Marvels omtyckta gäng.

Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax the Destroyer), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) och Sean Gunn (Kraglin) är enligt uppgift alla tillbaka i action i den fjärde Thor-filmen – och bli inte förvånad om de digitala karaktärerna Rocket och Groot också dyker upp.

I ett kliv över från ett annat superhjälteuniversum, blir Christian Bale från Batman den senaste skådespelaren att göra roller som både DC- och Marvel-karaktärer, då han tar sig an Thor: Love and Thunder-skurken Gorr the God Butcher. I serierna får Gorr gudomliga krafter på grund av en rad olyckliga händelser och tar sedan på sig uppgiften att befria universum från gudar var han än hittar dem. Det ska bli spännande att se hur den här karaktären ser ut på den stora skärmen, särskilt med tanke på Bales kärlek att totalt förvandla sig själv för sina roller.

Russell Crowe (som spelade Supermans far, Jor-El, i Man of Steel) går också med i den exklusiva DC-plus-Marvel-klubben. Enligt en rapport i Entertainment Weekly har stjärnan avslöjat att han spelar Zeus i den nya filmen.

Vi kommer också att få se Luke Hemsworth, Matt Damon och Sam Neill dyka upp, som återvänder som skådespelarna som spelar Thor, Loki respektive Odin i en pjäs som återberättar historien om Asgard. Läckta bilder tyder också på att en stor Hollywoodstjärna kommer att spela Thor och Lokis syster, Hela – men vi kommer inte att avslöja hennes namn här ifall vi förstör överraskningen.

Thor: Love and Thunder - trailer

Thor: Love and Thunder trailer: dyker förmodligen upp i början av 2022

Det finns ingen trailer för Thor: Love and Thunder ännu, men en teaser kan verkligen inte vara långt borta. De senaste MCU-titlarna har släppt sina första trailers 4-6 månader före release, så vi förväntar oss att få vår första titt någon gång i början av 2022.

Thor: Love and Thunder - handling

Thor: Love and Thunder -handling : manuset är "väldigt romantiskt"

Omslaget till 2015 års The Mighty Thor 1, utgiven av Marvel Comics. (Image credit: Marvel)

Vi förväntar oss att Thor: Love and Thunder kommer att ta itu med hur vi lämnade åskguden i slutet av Avengers: Endgame, ur form och tillsammans med Guardians of the Galaxy. Den här filmen kommer att släppas före Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023), så vi förväntar oss att den handlingspunkten kommer att tas upp här. Valkyrie lämnades som härskare över New Asgard, en kustby på jorden, så det ska bli intressant att se hur deras berättelser länkas ihop igen.

Taika Waititi har indikerat att delarna med Thor ur form redan var klara, vilket kan förklara varför Hemsworth är i så gudomlig form på alla bilder som har läckt ut från inspelningarna.

Love and Thunder kommer att inspireras av Mighty Thor-serierna av den suveräna Marvel-författaren Jason Aaron. I den serien förlorar han sin förmåga att lyfta Mjolnir och Jane Foster tar på sig Thors mantel samtidigt som hon kämpar mot cancer under sina mänskliga timmar.

"När vi filmade Ragnarok läste jag en berättelse av Jason Aaron, The Mighty Thor," sade regissören/medförfattaren Taika Waititi på scenen på San Diego Comic Con 2020. "Och för er som kan den storyn, vet att den är otrolig. Den är full av känslor, kärlek och åska, och den introducerar för första gången en kvinnlig Thor. För oss finns det bara en person som skulle kunna spela den rollen. Bara en."

Natalie Portman introducerades på scenen under evenemanget, med Mjolnir i handen, vilket bekräftade att hon är tillbaka för att spela karaktären.

Precis som Thor: Ragnarok endast ytligt refererade till Planet Hulk-historien från Marvels serier, skulle vi bli förvånade om Thor: Ragnarok-filmen var en bokstavlig tolkning av Mighty Thor-serien. Med det sagt bekräftade Portman i en Yahoo-intervju 2020 att "Jane genomgår cancerbehandling och är en superhjälte vid sidan om", och antyder att filmen kommer att hämta betydande inspiration från serierna.

Waititi har tidigare beskrivit filmen som "så extra allt på allra bästa sätt", efter att ha skrivit fyra eller fem utkast. "Det får Ragnarök att verka som en väldigt säker film ... Den här nya filmen känns lite som att vi frågat ett gäng 10-åringar vad som borde vara med i en film och bara sa ja till allt."

Regissören för What We Do in the Shadows och Jojo Rabbit har sedan dess betonat Thor: Love and Thunders överdrivna karaktär i en intervju med Empire. "Jag har gjort några galna saker i mitt liv. Jag har levt, typ tio liv, men det är det galnaste jag någonsin gjort," sade han. "Om du skrev ned alla delar av den här filmen, borde det inte gå ihop. Det är på gränsen att det inte borde göras. Om du gick in i ett rum och sade: 'Jag vill ha det här och det här och det här.' Vem ska vara med på det? Dessa människor. Vad ska du kalla det? Love and Thunder. Jag menar, du skulle aldrig få jobba igen. Jag kanske inte får göra det efter det här ...”

Det verkar inte heller som att han håller tillbaka med den centrala kärlekshistorien, vilket tyder på att Thor 4 kan bli MCU:s första bona fide romantikfilm. "Vad jag ville göra från början var att fråga, 'Vad förväntar folk sig minst av den här franchisen?'", förklarade Waititi i en intervju med Wired. "Åh, jag vet - en fullfjädrad kärlekshistoria!" Han sade också till BBC News att manuset är "väldigt romantiskt".

Bilderna från inspelningen du kan se här nedanför, tweetade av Thor: Love and Thunder News, visar upp kärlekshistoriens vinkel. Många antar också att parets frisyrer tyder på att dessa är tillbakablickar till The Dark World-eran.

New Thor: Love and Thunder set photos (They’re still in their TDW wigs from the other day) pic.twitter.com/2JJxalqwhVNovember 1, 2021 See more

Något som också värt att notera: i Thor: Ragnarok säger ett fan till Thor att hon är ledsen att höra att Jane dumpade honom. Han förnekar och säger: "Jag dumpade henne. Det var ett ömsesidigt beslut.” Oavsett vad som egentligen hände mellan paret, är det uppenbart att det finns mycket kring deras förhållande under de mellanliggande åren som vi ännu inte känner till - förvänta dig att dessa detaljer kan utgöra en stor del av Thor: Love and Thunder-handlingen.

Mer Thor känns vettigt

På ett sätt är det lite underligt att Thor är den enda soloserien som fått fyra filmer i MCU hittills, men Ragnarok markerade något av en nystart för karaktären. Waititi lämnade de intetsägande gudarna och profetiorna bakom sig och gjorde en konstig sci-fi-komedi med en del av DNA från hans andra, tidigare filmer. Portmans återkomst i denna film har dessutom oerhört mycket potential att visa oss nya sidor av MCU.

Det är inte undra på att Waititi står i kö för att regissera en Star Wars-film efter Thor: Love and Thunder. Han gör helt enkelt fantastiska, roliga filmer.