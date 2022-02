Loki säsong 2: Allt vi vet hittills

Nyckelinfo - Det cirkulerar rykten om när Loki säsong 2 kan börja spelas in - Detta är den första tv-serien från MCU som får en andra säsong - Tom Hiddleston kommer att återuppta sin roll som Loki - Guga Mbatha-Raw är också tillbaka som Ravonna Renslayer - Huvudförfattaren Michael Waldron kan komma att återvända

Det verkar som om produktionen av Loki säsong 2 har börjat rulla i gång riktigt ordentligt. Marvel Studios-projektet, som är den första MCU-tv-serien som förnyats för en andra säsong, har enligt uppgift fått ett startdatum för inspelningen, vilket är snart om man får tro rapporterna.

Enligt flera källor kommer Lokis andra säsong att börja spelas in senare i år. Det skulle vara nästa steg av det stora förproduktionsarbete som redan har gjorts, så det vore föga förvånande om ryktena om inspelning faktiskt stämmer. Du får dock läsa vidare för att få veta mer om när det eventuellt kommer att ske.

Det är inte heller den enda informationen vi har om Loki säsong 2. Nedan får du veta mer om Disney Plus-seriens återkomst, inklusive bekräftade skådespelare, hur den hänger ihop med andra projekt i Marvels fas 4, och vilka av handlingens lösa trådar som behöver lösas. Baserat på hur den första säsongen slutade finns det också många frågor som vi behöver få svar på.

Spoilers följer för Loki säsong 1, samt andra MCU-produktioner inklusive WandaVision och kommande projekt som Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki säsong 2 premiärdatum

Loki säsong 2 premiärdatum: det här vet vi

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Loki säsong 2 har ännu inget officiellt premiärdatum. Men baserat på ny information som kommit fram känns det rimligt att anta att den andra säsongen kommer någon gång under 2023.

Enligt en notering i Production Weekly från november 2020 skulle inspelningen tydligen ha börjat i januari 2022 under seriens arbetsnamn "Architect". Förproduktionsarbetet avslutades dock inte förrän i februari, så det datumet var uppenbarligen fel.

Efter denna läcka sa Marvel Studios president Kevin Feige till och med (enligt Collider) att inspelningen av säsong 2 kanske inte ens kommer i gång förrän 2023.

En ny rapport från Backstage Magazine har dock vad det verkar bekräftat att Loki säsong 2 kommer att börja produceras sommaren 2022. Dessa uppgifter kommer efter en liknande rapport från en annan Marvel-läckare i The Cosmic Circus. Backstage hävdar att inspelningen kommer att äga rum på Pinewood Studios i London, vilket även The Ronin påstått.

Normalt sett skulle vi råda dig att ta dessa spekulationer med en hel näve salt. Men med tanke på att flera källor (som brukar ha bra koll) nu har läckt samma information måste det åtminstone ligga en viss sanning i det. Om Lokis andra säsong börjar spelas in i sommar kan den få premiär på Disney Plus i början av 2023.

En sak vi vet med säkerhet är att den tidigare Loki-showrunnern Kate Herron inte kommer att återvända (enligt Deadline) för säsong 2. Loki-huvudförfattaren Michael Waldron bör dock återvända som manusförfattare till säsong 2, vilket bådar gott för kontinuiteten.

Loki säsong 2 rollbesättning

Loki season 2 rollbesättning: vilka återvänder?

(Image credit: Marvel/Disney)

Nu följer spoilers för Loki säsong 1 i resten av artikeln.

Det finns ingen officiell information om vilka som kommer att återvända, men vi kan spekulera utifrån hur den första säsongen slutade:

Tom Hiddleston som Loki

Owen Wilson som Agent Mobius

Gugu Mbatha-Raw som Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku som Hunter B-15

Eugene Cordero som Casey

Tara Strong som Miss Minutes

Hiddleston, Wilson och Mosaku bör alla återvända som Loki, Mobius respektive Hunter B-15. Denna förutsägelse baseras på hur säsong 1 slutade, där Loki stötte på alternativa verklighetsversioner av Mobius och Hunter B-15 vid en annan Time Variance Authority (TVA). Detta är den mest logiska slutsatsen vi kan dra, baserat på att duon inte känner igen Loki.

Det är rimligt att Loki säsong 2 kommer att bjuda på en omvänd rollfördelning mellan Loki och de andra två också. I slutet av avsnitt 6 vet Loki mer om He Who Remains (Jonathan Majors) och hans andra varianter, inklusive Kang the Conqueror, än Mobius och Hunter B-15. Därför känns han bättre lämpad att ta på sig rollen som "lärare" i säsong 2 och uppdatera Mobius och Hunter B-15 om superskurken.

Mbatha-Raws Renslayer är hur som helst bekräftad att återvända. I ett samtal med Good Morning America den 2 februari avslöjade nämligen skådespelaren att hon kommer att vara med i säsong 2.

👀 "I know there is a season two... I know that I'm in it...and that's about all I can say!"@gugumbatharaw talks starring in #Loki and confirms she will be in season 2 of the #Marvel series streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0EWtXD6dyFebruary 2, 2022 See more

I den första säsongens sista avsnitt såg vi hur Mobius tidigare allierade lämnade TVA för att söka efter den som är ansvarig för de lögner hon matats med. Vi vet att denna person är He Who Remains, men det vet inte Renslayer. Så hon kan komma att bli rejält överraskad när hon får reda på att He Who Remains redan är död.

En variant av Renslayer skulle också kunna vara ledare för den alternativa verklighetens TVA, precis som i TVA i säsong 1. Detta skulle vara det enklaste sättet för Mbatha-Raw att återvända på, men om detta inte är något som Marvel bestämmer sig för att göra kan Loki och hans sällskap kanske komma att möta henne igen någonstans i multiversumet.

Corderos Casey kan dyka upp igen på ett eller annat sätt. Herron har avslöjat att Casey är välbehållen och att hon hoppas att "det kommer att finnas mer Casey att njuta av" i säsong 2 (enligt THR).

I en Variety-intervju berättade Herron också att Casey har en annan roll i den här alternativa versionen av TVA, och du som är uppmärksam kanske redan har förstått (under den första säsongens sista avsnitt) vilken roll han troligen kommer att ha nästa gång.

It's been a long journey! All episodes of Marvel Studios' #Loki are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/EbkkJeDWz7July 18, 2021 See more

En karaktär vars framtid har varit oklar är Sophia Di Martinos Sylvie. Nu vet vi dock att Di Martino sannolikt kommer att återvända. Di Martino har svarat på frågor om sin återkomst i mängder av intervjuer, bland annat i Elle magazine i november 2021, vilket tyder på att hon kommer att vara en del av nästa säsongs rollbesättning.

Waldron har tidigare sagt till Polygon att det inte fanns tillräckligt med tid i säsong 1 för att utforska Sylvies bakgrundshistoria mer i detalj. Seriens huvudförfattare uteslöt inte att tittarna kan få veta mer i säsong 2 ("Jag antar att vi får se"), samt antydde att vi till och med skulle kunna introduceras för en annan MCU-version av Thor.

Slutligen förväntar vi oss att Tara Strong lånar ut sin röst till AI-programmet Miss Minutes i säsong 2. Detta har inte bekräftats, men om TVA är en viktig del av berättelsen i Loki säsong 2 bör Miss Minute också vara med.

Loki säsong 2 handling

Loki säsong 2 handling: vad kommer berättelsen att kretsa kring?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Föga förvånande är det ännu skralt med information vad beträffar handlingen. Hiddleston berättade dock för Marvel.com att det har varit "djupa, djupa diskussioner" om vad Loki säsong 2 kommer att fokusera på, och att han hoppas att den kommer att vara "full av ännu fler överraskningar".

En av säsong 2:s tidiga intrigpunkter kommer troligtvis att handla om konsekvenserna av att Loki dyker upp i en annan TVA. Waldron berättade för Marvel.com att det fanns olika idéer om hur den första säsongen skulle sluta, men att den version det till sist blev kändes som den rätta för serien.

Loki befinner sig alltså i en TVA som han känner igen, tillsammans med människor som han känner, men de är inte medvetna om vem han är.

Den andra säsongens inledande avsnitt kan gå åt två håll, enligt oss. I det första tänkbara alternativet förhörs Loki av Mobius om vem han är, Loki avslöjar allt om Kangs (Jonathan Majors) verkliga identitet och de går samman för att stoppa honom. Det skulle göra det möjligt för Mobius och Loki att återuppta sin relation från den första säsongens tidiga avsnitt – något som fansen ville se mer av innan serien gick i en annan riktning i och med med Sylvies introduktion.

Alternativt kan Loki besluta sig för att följa Sylvies exempel. Eftersom han vet att He Who Remains varianter (inklusive Kang) är en fara för MCU, skulle han kunna bestämma sig för att förstöra TVA för att få Kangs uppmärksamhet, försöka ta ner Kang själv och bli en fullfjädrad hjälte.

Denna "hjälte"-idé känns mest rimlig med tanke på de kommenterar som Waldron gjort, exempelvis i samma Polygon-artikel som vi nämnde tidigare där han sa: "Jag tror att du kommer att få se en Loki som ser på sig själv på ett annat sätt än i början av den första säsongen", vilket ger en antydan om att tricksterguden kommer att fortsätta på den heroiska banan.

(Image credit: © Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Vi kanske också får veta mer om hur TVA fungerar på insidan. Som Hiddleston berättade för Marvel.com är TVA:s "moraliska komplexitet" ett fascinerande ämne. Det berördes bara ytligt under hela säsong 1, så att vi kan komma att få en bättre inblick i hur den fungerar, dess värderingar och den moraliska kompassen hos dess arbetsstyrka.

Kommer He Who Remains att återvända då? Eftersom han dödades av Sylvie i säsong 1:s final är svaret nej – men vi kanske får se en av hans varianter. Det återstår att se om den varianten kommer att vara Kang eller inte. Säsong 1 slutade med att Loki tittade på en staty av vad som verkade vara Kang i TVA, så det är möjligt att Majors kan dyka upp i någon form.

Om han gör det, och om Loki säsong 2 släpps i början av 2023, kommer den att föregå Kangs nästa framträdande i Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vi dyker ner i vad finalavsnittet av Loki säsong 1 innebär för andra Marvel-projekt i mer detalj nedan, men Majors vägrade att avslöja mycket när han fick frågan om när hans karaktär skulle dyka upp nästa gång i en intervju med Entertainment Weekly.

Loki säsong 2 trailer

Loki säsong 2 trailer: finns det någon?

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Nej. Men så fort en trailer släpps kommer vi att uppdatera det här stycket.

Loki säsong 2: MCU-påverkan

Loki säsong 2: hur kommer den att påverka framtida Marvel-filmer och tv-serier?

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Vid det här laget vet Marvel-fans hur viktig utforskningen av multiversum som skedde under Lokis första säsong har varit för MCU:s framtid. Spider-Man: No Way Home påverkades av multiversala händelser, och Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommer att undersöka det mer i detalj. Loki ryktas till och med göra en cameo i Doctor Strange 2 (enligt THR), även om Marvel ännu inte har bekräftat detta.

Den första säsongen av What If...?, Marvels animerade antologiserie, var också löst kopplad till Lokis första säsong, baserat på det faktum att den utforskar alternativa versioner av MCU-karaktärer och de dimensioner där de befinner sig. Så vi skulle kunna se delar av detta överföras till Lokis andra säsong.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Majors kommer under tiden att medverka i minst en annan Marvel-film. Kang the Conqueror, en av varianterna av He Who Remains, kommer att vara skurken i Ant-Man and the Wasp: Quantumania, som kommer i juli 2023.

I en intervju med Variety avslöjade Herron att Majors rollbesättning gjordes tillsammans med Peyton Reed, som regisserade de två första Ant-Man-filmerna och återvänder för att regissera den tredje. Det är för närvarande oklart om Majors har fått rollen som Kang (eller en annan variant) i andra Marvel-filmer eller tv-serier.

Loki säsong 2 kan också ha kopplingar till Marvels Fantastic Four MCU-film.

Seriefans vet att Kang är kopplad till Doctor Doom, Fantastic Fours mest kända skurk, så det är rimligt att den här superhjältegruppen skulle kunna hamna i kamp mot Doctor Doom och en Kang-variant i sitt första solo-MCU-äventyr. Fantastic Four har ännu inget officiellt premiärdatum, så det kommer att dröja ett tag innan vi kan säga att vi har rätt eller fel i denna gissning.

När det gäller Marvels tv-serier (utanför What If...?) är det svårare att förutspå.

Vi har spekulerat i att She-Hulks skurk Titania är från ett annat universum, så detta skulle kunna vara en multiversell koppling till utfallet av Loki säsong 1. Secret Invasion kan också ha multiversala element om Samuel L. Jacksons Nick Fury blir tvungen att hantera ett hemligt inflöde av tidsvarianter av MCU-karaktärer. Slutligen kan Armor Wars, som kommer att ha Don Cheadle i huvudrollen som War Machine/James Rhodes, kopplas till Kang om Marvel beslutar sig för att ta med Iron Lad (en annan Kang-variant) i ekvationen.

Vi hoppas att en eller två av våra förutsägelser kommer att stämma, men ärligt talat är vi bara glada över att Loki säsong 2 är på gång. Vi ser fram emot fler Loki-centrerade äventyr och vi är säkra på att de kommer att vara värda väntan.