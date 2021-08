När släpps Marvels What If...? på Disney Plus?

Marvel's What If...? TV-serie lanseras på Disney Plus onsdagen den 11 augusti. Den animerade antologin kommer fylla det superhjälteformerade hålet i våra liv till dess att nästa Marvelfilm – Shang-Chi – släpps i september. Vi är nyfikna på att se hur serien ska porträttera de ikoniska MCU-händelserna i ett nytt ljus.

What if är den första animerade produktionen från Marvel Studios någonsin och den utgår ifrån Marvel Cinematic Multiverse (MCM) som blev introducerat i sista avsnittet av säsong 1 i Loki, för att utforska alternativa verkligheter och dimensioner.

Med Jeffery Wright (James Bon, West World) I huvudrollen som Utan the Watcher, ett allsmäktigt kosmiskt väsen, som inte kan (eller vill) blanda sig i händelserna, tar What If viktiga moment från MCU och återskapar dom på oväntade, roliga och chockerande sätt. Föreställ dig "vad hade hänt om Steve Rogers inte kunde motta supersoldatserumet" eller "Vad hade hänt om Avengers inte hade skapats 2012" så får du ett hum om serien.

Nedan kommer vi avslöja när du kan se premiären av What If...? säsong 1. Vi har också lagt till ett komplett lanserinsschema för de nio avsnitten av den första säsongen.

Vissa länkar i denna artikel leder till artiklar skrivna på engelska.

När släpps det första avsnittet av Marvels What If...? på Disney Plus?

Avsnitt ett av Marvels What If...? släpps på Disney Plus onsdagen den 11 augusti klockan 09.00

Det innebär att tittare i Sverige som inte har semester kanske inte kan se det första avsnittet före onsdag eftermiddag, ska du göra det och inte vill ha spoilers så bör du hålla dig ifrån ord och hashtags som "#WhatIf" på sociala medier.

Det första avsnittet i Marvels senaste TV-seri kommer undersöka vad som hade hänt om SHIELD-agenten Peggy Carter (Hayley Atwell) hade fått supersoldatserumet istället för Steve Rodgers.

Förvänta dig att höra Sebastian Stan, Dominic Cooper och Toby Jones reprisera sina roller som Bucky Barnes, Howard Stark och Arnim Zoola, dock kommer inte Chris Evans och Hugo Weaving komma tillbaka för att porträttera Steve Rodgers och Red Skull.

Läs vidare för att ta reda på samtliga lanseringsdatum för avsnitten av What If...?

Samtliga lanseringsdatum för Marvel's What If...?

Precis som samtliga TV-serier för Marvel så kommer "What If...?"-avsnitten att släppas ett per vecka. Det innebär att om du vill se hela serien på en gång så får du vänta till början av oktober.

Det är totalt nio avsnitt i första säsongen av Marvels What If...?, så se nedan när varje nytt avsnitt kommer att vara tillgängligt för streaming.

What If...? avsnitt 1 – onsdagen den 11 augusti

– onsdagen den 11 augusti What If...? avsnitt 2 – onsdagen den 18 augusti

– onsdagen den 18 augusti What If...? avsnitt 3 – onsdagen den 25 augusti

– onsdagen den 25 augusti What If...? avsnitt 4 – onsdagen den 1 september

– onsdagen den 1 september What If...? avsnitt 5 – onsdagen den 8 september

– onsdagen den 8 september What If...? avsnitt 6 – onsdagen den 15 september

– onsdagen den 15 september What If...? avsnitt 7 – onsdagen den 22 september

– onsdagen den 22 september What If...? avsnitt 8 – onsdagen den 29 september

– onsdagen den 29 september What If...? avsnitt 9 – onsdagen den 6 oktober

Marvel's What If...? avsnitt 1: finns det en trailer?

Inte specifikt. Marvel släppte en officiell trailer för hela serien i juli, samt ett par 30 sekunder långa teasers frö den animerade serien, men det finns ingen trailer specifikt för avsnitt ett.

Marvel släppte dock ett 40 sekunder långt teaser-klipp för avsnitt ett tidigare i augusti. Du kan se det nedan, som visar Peggy Carker och Hydra Stomper i action nedan: