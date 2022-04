En Jedi-fanfavorit kommer att saknas i Obi-Wan-serien på Disney Plus

Obi-Wan Kenobis TV-serie kommer att bjuda på ett antal återkommande karaktärer och återträffar – men återkomsten av Liam Neesons karaktär Qui-Gon Jinn kommer inte att vara en av dem.

I en intervju med ComicBook.com bekräftade Neeson i princip att han inte var involverad i Obi-Wan Kenobi på Disney Plus. Vid frågan om han skulle vara öppen för att återuppta sin roll som Qui-Gon i en galax långt, långt borta, indikerade skådespelaren, som porträtterade Obi-Wans mentor i Star Wars Episod I: The Phantom Menace, att han skulle det. Neeson tillade dock att han bara skulle återvända för en Star Wars-film – vilket avslutade fansens förhoppningar om en potentiell medverkan i Obi-Wans TV-serie.

"Åh, jag tror det, ja, ja, ja, jag tror det ... om det var en film," svarade Neeson. "Ja, jag är lite av en snobb när det kommer till tv, måste jag erkänna. Jag gillar bara den stora skärmen."

Många Star Wars-fans hade hoppats på att Neesons Qui-Gon skulle få en roll i Obi-Wans fristående äventyr. Det finns trots allt gott om exempel på avlidna Jedi-krigare som dyker upp för sina tidigare lärlingar genom Star Wars långa historia. Många hade därför hoppats att Qui-Gon skulle dyka upp inför Obi-Wan någon gång i den sistnämndes kommande tv-serie.

Visst, Neeson förnekar inte helt att han kommer att dyka upp i Obi-Wan-serien. Men hans kommentarer om att bara återvända till Star Wars-serien för en filmroll tyder starkt på att han inte kommer att göra något framträdande i tv-serien.

Men det finns ändå massor av andra återvändande ansikten som kommer att dyka upp i Obi-Wan-seriens sex avsnitt. Ewan McGregor återupptar sin roll från Star Wars prequel-trilogin som huvudrollen, medan Hayden Christensen är tillbaka som Darth Vader. Joel Edgerton och Bonnie Piesse kommer också att återvända som Owen och Beru Lars från avsnitt I, II och III, paret som tar hand om Luke Skywalker efter att Anakin Skywalker vände sig till den mörka sidan och blev den legendariska Sith Lord som han är känd som idag.

Obi-Wan lanseras exklusivt på Disney Plus fredagen den 27 maj. Seriens två första avsnitt kommer att släppas det datumet, medan de återstående fyra kommer att släppas ett per vecka efter det.

Qui-Gon - en stark favorit bland fans

Qui-Gon Jinn var en av de bättre delarna i Star Wars Episod 1. (Image credit: Lucasfilm)

Qui-Gon Jinn må bara ha medverkat i en liveaction Star Wars-produktion, men Neesons roll som Jedi Master var en av de bättre delarna av Lucasfilms prequel-trilogi.

Star Wars Episod I, II och III ses ned på av stora delar av Star Wars-fansen, där filmernas tunga fokus på politik, tunga CGI-effekter och skrattretande dialoger är bland fansens största klagomål. Neesons Qui-Gon ansågs dock vara en höjdpunkt i Episod 1: The Phantom Menace och han är en favoritkaraktär bland fans än i dag.

Qui-Gon har medverkat i ett antal Star Wars-comics sedan hans första framträdande i The Phantom Menace; hans bakgrundshistoria berättas i olika tecknade serier samt Star Wars-böcker och -romaner. Den omtyckta Qui-Gon rankas alltid högt i listor över de mest älskade och/eller mäktiga jedi-krigarna genom tiderna, vilket visar att fans fortfarande längtar efter att få se mer av karaktären två decennier efter hans enda framträdande i en film.

Trots Neesons ovilja att vara med i en Star Wars TV-serie, känns det som att han skulle kunna lockas tillbaka för ett storbildsäventyr. Det markerar något av en vändning för Neeson också, som tidigare sade till Entertainment Tonight (i februari 2020) att han inte skulle kunna tänka sig att återvända till Star Wars i någon mån alls. Det är oklart var, när eller hur han skulle kunna dyka upp i en framtida Star Wars-film, men Neeson har verkligen lämnat dörren öppen för en eventuell återkomst om han känner att projektet passar rätt.

Även om han inte gör det, finns det många andra Star Wars-projekt på gång som vi kan se fram emot. Fristående, liveaction TV-serier som handlar om Ahsoka Tano och Cassian Andor är på väg och är planerade att släppas under 2022, medan The Mandalorian säsong 3 också kommer att släppas på Disney Plus någon gång i år. Förhoppningsvis i alla fall.

Samtidigt kommer animerade serier inklusive The Bad Batch säsong 2 också att släppas framöver. För mer information om alla Star Wars-filmer och TV-serier under utveckling just nu, kan du kolla in vår guide.