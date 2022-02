Obi-Wan Kenobi-serien: Allt vi vet hittills om Star Wars prequel-serien

Obi-Wan Kenobi: Nyckelfakta - Obi-Wan Kenobi-seriens släppdatum är planerat till någon gång under 2022 - Vi kommer få se Ewan McGregor och Hayden Christensen tillbaka i sina roller från prequel-trilogin - Utspelar sig 10 år efter Mörkrets hämnd - Övriga roller inkluderar Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend och Sung Kang - Regisseras av Deborah Chow från The Mandalorians – Har filmat klart

Ryktena om Obi-Wan Kenobis bortgång har varit väldigt överdrivna. Även om han blev besegrad av sin tidigare elev, Darth Vader, i den ursprungliga Star Wars från 1977, har Jedi-mästaren förblivit en kraftfull närvaro i galaxen långt, långt borta.

Nu får Old Ben sin egen tv-serie, som kommer att debutera på Disney Plus någon gång under 2022. Obi-Wan Kenobi utspelar sig tio år efter att Jedin lämnade spädbarnet Luke Skywalker med sin farbror på Tatooine – och påbörjade sin ensamma resa som pojkens beskyddare.

Ewan McGregor är tillbaka för att återigen plocka upp en ljussabel i titelrollen för första gången sedan Mörkrets hämd från 2005 – en roll som han fick efter den bortgångne Alec Guinness. Han kommer att få sällskap i Obi-Wan Kenobi TV-serien av hans tidigare motspelare Hayden Christensen, som är tillbaka i rollen som Anakin Skywalker – nu mer känd som Darth Vader. Deborah Chow, som regisserade två avsnitt av The Mandalorian, står för regi tillsammans med Army of the Dead-författaren Joby Harold som står för manus för den kommande serien i sex delar.

Lucasfilm har i vanlig ordning inte avslöjat särskilt mycket kring handlingen – förutom att serien kommer att bjuda på "århundradets revansch" – men Disney Plus Day-evenemanget i november 2021 gav oss lite mer information om den efterlängtade serien.

Läs vidare för allt vi vet om tv-serien Obi-Wan Kenobi hittills.

Släppdatum: Disney Plus Day, som ägde rum den 12 november 2021, bekräftade att tv-serien Obi-Wan Kenobi kommer att släppas på streamingplattformen någon gång under 2022.

Handling: Detaljerna har inte avslöjats ännu, men vi vet att den utspelar sig 10 år efter Mörkrets hämd – det är 9 år innan Ett nytt hopp. Vi vet också att det kommer att handla om Obi-Wans uppdrag att hålla Luke Skywalker säker på Tatooine och bjuda på en episk duell mellan Kenobi och Vader, hans tidigare Padawan.

Medverkande: Förutom Ewan McGregor och Hayden Christensen, inkluderar återvändande skådespelare till Star Wars-universumet Joel Edgerton och Bonnie Piesse (Owen och Beru Lars). Det finns också en mängd nykomlingar – inklusive Kumail Nanjiani, Indira Varma och Rupert Friend.

Smygtitten som släpptes på Disney Plus som en del av Disney Plus Day bekräftade att Obi-Wan Kenobis släppdatum kommer att bli någon gång under 2022.

Obi-Wan Kenobi-serien började produceras i april 2021 och avslutades i september 2021 – det är enligt Ewan McGregor, som pratade lite om serien under Emmy-galan. Enligt Hollywood Reporter (och andra källor) kommer serien att köras i sex avsnitt.

Den officiella logotypen för Star Wars-serien. (Image credit: Lucasfilm)

Enligt StarWars.com och Disney Plus Day-teasern utspelar sig Obi-Wan Kenobi 10 år efter Mörkrets hämd och därmed nio år före Ett nytt hopp – ungefär samtidigt som händelserna i Solo: A Star Wars Story-spelet äger rum. I slutet av del III besegrade Obi-Wan Anakin Skywalker i strid och lämnade honom att brinna på planeten Mustafar. Anakins kropp hämtades av kejsar Palpatine och han förvandlades till Darth Vader, vilket markerade början på hans skräckvälde över galaxen.

Obi-Wan arbetade under tiden med Yoda och senator Bail Organa för att gömma Anakin och Padmés barn, Luke och Leia Skywalker. Han tog Luke till sin farbror Owen och moster Beru på Tatooine och började sitt nya liv på ökenplaneten som en Jedi i exil.

Så när den här serien tar sin början, har Obi-Wan gömt sig på Tatooine under det senaste decenniet.

Finns det en trailer för Obi-Wan Kenobi?

Det finns ingen officiell trailer för Obi-Wan Kenobi-serien än. Det bästa vi fått se hittills är smygtitten bakom kulisserna (endast tillgänglig för Disney Plus-prenumeranter) som släpptes på Disney Plus Day i november 2021. Den bjöd på en blandning av konceptkonst och intervjuer med Ewan McGregor och regissören Deborah Chow.

"Det här är en ganska mörk tid som vi går in i med Obi-Wan-serien," förklarar Chow. "Bara att vara en jedi innebär en risk. Det finns jedijägare där ute."

"Han har en uppgift kvar som är att hålla Luke säker", fortsätter McGregor, innan Chow tillägger: "Det är definitivt startplatsen för vår historia. Det intressanta kommer att vara vart det leder därifrån."

De hintar också om den mycket omtalade återkomsten av McGregors medspelare från prequel-filmerna i form av Hayden Christensen i rollen som Darth Vader och hans tidigare lärling.

"Vi kunde inte berätta historien om Obi-Wan Kenobi utan att ta upp Anakin eller Vader," säger Chow. "... "Och det kan bli ganska tillfredsställande för alla att få se dem mötas igen", tillägger McGregor.

Innehållet från Disney Plus-teasern är bara tillgängligt för prenumeranter just nu, men du kan se lite av det i denna tweet:

Bilderna vi får se öppnar upp för många diskussioner. Den första visar att Obi-Wan Kenobi möter Darth Vader på en eldig plats – kan det bli en revansch i Mustafar, platsen för deras ödesdigra strid i Mörkrets hämd?

Nästa visar Obi-Wan på ryggen av en eopie någonstans på Tatooine. Han red på ett av dessa ökenlevande lastdjur när han lämnade spädbarnet Luke Skywalker hos sin moster och farbror i slutet av avsnitt III.

Den tredje visar Stormtroopers vid någon stor (förmodligen imperialistisk) bas. Och den fjärde är den mest spännande av alla. Inte på grund av Stormtroopers, utan på grund av personen som står med dem. Kan det här vara en av Inquisitors? Dessa anhängare till den mörka sidan (varav en spelades av Sarah Michelle Gellar i Star Wars Rebels) hjälpte Vader att jaga de återstående Jedierna efter Order 66-utrensningen.

Inquisitors har redan medverkat i Rebels (som utspelar sig cirka fem år efter Obi-Wan Kenobi) och andra kanoniska berättelser, så det vore logiskt om de dyker upp även i den nya TV-serien – förmodligen är Obi-Wan deras mest eftertraktade mål.

Andra bilder visar Vader på Mustafar, några farkoster som ser ut som Snowspeeders från Rymdimperiet slår tillbaka och några nya planetlandskap – varav ett ser ut som något från Blade Runner. Kan denna urbana miljö betyda en ny resa till Coruscant för Obi-Wan? Eftersom det är säte för den Imperial-regeringen skulle det vara ett riskabelt drag för Kenobi, men om plikten kallar ...

Obi-Wan Kenobi - handling

Vad vet vi om handlingen i Obi-Wan Kenobi?

Deborah Chow bekräftade i Disney Plus Day-videon att startpunkten för serien kommer att vara Obi-Wan som utför sitt ensamma uppdrag att skydda Luke Skywalker på Tatooine. Det verkar som att han därifrån kommer att dras in i ett äventyr som tar honom till andra platser i Star Wars-galaxen.

Medan detaljerna i Obi-Wan Kenobi-berättelsen är lika grumliga som en ung Padawans framtidsvisioner, avslöjar kanoniska Star Wars-berättelser några av veteranens aktiviteter under hans exil på Tatooine efter händelserna i Mörkrets hämd-decenniet.

I From the Journals of Obi-Wan Kenobi-serietidningarna upptäcker Luke Skywalker sin gamla mästares dagböcker, som beskriver vad Old Ben pysslat med. Vi vet att han var frustrerad över att behöva hålla sin Jedi-status hemlig (att använda en ljussabel skulle omedelbart avslöja honom) och sin oförmåga att träna den unge Luke i Kraftens sätt. Pojkens farbror Owen krävde faktiskt att Kenobi skulle hålla avstånd från familjen och deras gård. Ändå gör Obi-Wan sitt bästa för att skydda familjen – inklusive att rädda Owen från en dispyt med Wookiee-prisjägaren Black Krrsantan.

Den stora nyheten kring Obi-Wan Kenobi-handlingen är dock att Jedin återigen kommer att träffa sin tidigare lärling Anakin Skywalker, som nu terroriserar galaxen som Darth Vader. Lucasfilms president Kathleen Kennedy har beskrivit mötet som "århundradets rematch", vilket är självklart - men det finns många frågor om hur det kommer att gå till.

När Obi-Wan lämnade Anakin stympad och brinnande på Mustafars vulkaniska yta, måste han ha antagit att hans tidigare lärling var död. Så vi gissar att det faktum att Skywalker lever och (typ) mår bra som Darth Vader kommer att bli som en stor chock – och kan mycket väl vara uppenbarelsen som drar Kenobi ur sin exil, speciellt om en Inquisitor kommer och knackar på dörren.

Sedan har vi den andra sidan av myntet: om Vader inser att Kenobi är vid liv, kommer det att bli en besatthet att spåra honom och eliminera mannen som lämnade honom att dö.

Att bo på Tatooine kommer att erbjuda Kenobi en viss grad av skydd – även om det är hans hemplanet vet vi att Vader kommer att vara ovillig att återvända till den plats där hans mamma dog – men underskatta aldrig kraften i den mörka sidan. Vi vet redan att Vader efter förstörelsen av den första Dödsstjärnan, ungefär nio år efter händelserna i Obi-Wan Kenobi TV-serien, reste till Jabbas palats för att rekrytera en prisjägare för att spåra upp en viss pilot. Med andra ord finns det undantag för Vader när det gäller att besöka Tatooine ...

Vader och Kenobis efterlängtade revansch behöver inte heller bryta mot kanon. Även om vi antog att deras tidigare möte hade varit det ödesdigra mötet på Mustafar, är tidslinjen tvetydig. I Ett nytt hopp beskriver Vader Kenobi som "en närvaro som jag inte har känt sedan dess ..." Ordvalen "sedan dess" kan betyda när som helst under de föregående två decennierna.

Obi-Wan Kenobi - skådespelare

Obi-Wan Kenobi - skådespelare

Den officiella rolllistan, presenterad av Lucasfilm i april 2021. (Image credit: Lucasfilm)

Ewan McGregor kommer att återuppta sin roll som Obi-Wan Kenobi på skärmen för första gången sedan Mörkrets hämd från 2005 (även om han gjorde några korta röstskådespelarprojekt i The Force Awakens och The Rise of Skywalker). Detta bekräftades på Disneys investerardag i december 2020, då det även blev klart att Anakin Skywalker-skådespelaren Hayden Christensen kommer att göra honom sällskap som Darth Vader.

I april 2021 avslöjades hela skådespelarlistan för serien. Joel Edgerton och Bonnie Piesse är bekräftade för serien, så vi förväntar oss att de återupptar sina roller från Klonerna anfaller och Mörkrets hämd som Owen och Beru Lars – paret som fostrade Luke Skywalker efter Obi-Wan lämnade honom på Tatooine. (Owen är son till Cliegg Lars, Tatooine-bonden som gifter sig med Anakins mamma, Shmi, i Klonerna anfaller).

Andra bekräftade medverkande i Obi-Wan Kenobi är Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O'Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Sung Kang (Fast and Furious-serien), Simone Kessell (The Crossing) och Benny Safdie (Good Time). Enligt Lucasfilm-tradition är det fortfarande ett mysterium exakt vilka roller de kommer att spela.

En annan än okänd karaktär kommer att spelas av PEN15-skådespelaren Maya Erskine. Deadline säger att Erskine kommer att ha en biroll i minst tre avsnitt – vilket är hälften av TV-seriens ryktade sex avsnitt – så Erskines karaktär kan ha en framträdande roll i serien.

Det finns även en god chans att några välbekanta Star Wars-karaktärer kan dyka upp i Obi-Wan Kenobis berättelse i den nya Disney Plus-serien.

Det största namnet som kan stå på kö för en återkomst är Luke Skywalker. Luke bör vara runt 10 år när tv-serien Obi-Wan Kenobi utspelar sig och det hade varit konstigt om han inte var en del av mixen. När allt kommer omkring känner Luke redan "Old Ben" i början av Ett nytt hopp och hela anledningen till Kenobis långa vistelse på Tatooine var att hålla ett öga på Skywalkers son. Om Owen och Beru dessutom korsar vägar med Kenobi är chansen stor att Skywalker Jr inte är långt borta.

Vid frågan om de gjorde provfilmningar med unga skådespelare som tävlade chansen om att spela Luke, sade McGregor "det är mycket möjligt", innan han följde upp med ett lite otydligare: "Jag vet inte".

Vid denna tidpunkt i tidslinjen är Yoda vid liv på Dagobah. Så vitt de vet är Yoda och Obi-Wan de enda två jedierna som överlevde kejsarens order 66, så de kan använda kraften för att få kontakt med varandra. Det kan betyda att Frank Oz återvänder till en röstroll som han först spelade i Rymdimperiet slår tillbaka från 1980 – och senast återupptogs i The Rise of Skywalker.

Oavsett var Darth Vader befinner sig, brukar kejsar Palpatine finnas med i bilden och dra i trådarna, så vi kanske får se (eller höra) mer från den underbara Ian McDiarmid.

Och Darth Maul (Ray Park) är fortfarande på fri fot under den tid då Obi-Wan Kenobi TV-serien äger rum – Solo: A Star Wars Story, som utspelar sig ungefär samtidigt, avslöjade att Palpatines tidigare lärling hade tagit kontroll över brottssyndikatet Crimson Dawn – så bli inte förvånad om han dyker upp och letar efter mannen som delade honom i två delar i Det mörka hotet. (I Star Wars: The Clone Wars var Maul besatt av att hämnas på Kenobi och de mötte varandra för en sista gång i Star Wars Rebels, som utspelar sig cirka fem år efter Obi-Wan-serien).

Det kan också finnas en väg tillbaka för Obi-Wans gamla Mästare, Qui-Gon Jinn, trots att han dödades av Maul i Det mörka hotet.

I slutet av Mörkrets hämd berättade Yoda för Obi-Wan att han hade pratat med Qui-Gon, som hade upptäckt ett sätt att behålla sitt medvetande efter döden. "I din ensamhet på Tatooine, träning jag har åt dig," sade Yoda. "En gammal vän har lärt sig vägen till odödlighet. En som har återvänt från Kraftens underjord. Din gamla Mästare. Hur man kommunicerar med honom ska jag lära dig.”

Det verkar osannolikt att en franchise som är så förtjust i tillbakablickar som Star Wars skulle missa möjligheten att ta upp just den här tråden. Frågan är om Liam Neeson är lika sugen på att återuppta rollen? Det skulle inte vara första gången – han gav rösten till Qui-Gon i avsnitt av Star Wars: The Clone Wars och Star Wars Rebels – men skådespelaren förnekade att han skulle dyka upp i serien i en intervju med Jimmy Kimmel i juni 2021 (via Entertainment Weekly).

"Jag hörde att Ewan McGregor skulle göra en serie", sade Neeson när Kimmel frågade om hans inblandning. "Nej, jag tror inte det. Nej, jag har inte blivit kontaktad. Disney har inte tillräckligt med pengar!"

Naturligtvis skulle Neeson inte vara den första stjärnan i en stor franchise att förneka sin inblandning i ett kommande projekt – och dessutom saknar Disney knappast pengar.

Med andra ord bör du inte bli förvånad om Neeson tar på sig Jedi-rocken ännu en gång när tv-serien Obi-Wan Kenobi väl dyker upp på Disney Plus någon gång under 2022.

Obi-Wan Kenobi: produktionshistoria

Obi-Wan Kenobi-serien har en märkligt lång historia

Obi-Wan Kenobi-serien började enligt uppgift som en film redan 2017, där Billy Elliot-regissören Stephen Daldry var med i tidiga diskussioner om att göra den. Projektet lades därefter åt sidan, förmodligen i kölvattnet av det nedslående biljettföreställningen av Solo: A Star Wars Story.

Men under 2019 bekräftades det att en Obi-Wan Kenobi-serie var på gång och förväntades börja spelas in under 2020. Författaren Hossein Amini (Drive) valdes för att skriva serien, men i januari 2020 rapporterades det att han skulle lämna projektet. I april 2020 rapporterade Variety att Army of the Dead-författaren Joby Harold valts ut som seriens nya författare.

Slutligen, efter en lång väntan, var serien redo för kamerorna i april 2021 i de duktiga händerna på The Mandalorian-regissören Deborah Chow.

Vad vi vill se från Obi-Wan-serien på Disney Plus

(Image credit: Lucasfilm)

Star Wars-prequels är fortfarande omtvistade mer än 15 år efter att George Lucas satte sitt slut på filmerna. Några av kommentarerna om filmerna från yngre tittare tyder på att det finns skiljaktigheter mellan generationerna gällande åsikterna kring prequels, något som förmodligen påverkats av den väl mottagna animerade serien The Clone Wars.

För oss levde de dock aldrig riktigt upp till löftet om att berätta Darth Vaders sanna ursprungshistoria eller lyckades få Clone Wars att verka intressant.

Ändå är den här serien en möjlighet att bygga vidare på potentialen i prequel-innehållet – och att lägga till extra dimensioner till relationen mellan Anakin och Obi-Wan. Att rädda filmernas rykte är förmodligen för mycket att begära från den här serien, men möjligheten att fortsätta vidare på historien och hitta något nytt att berätta om karaktärerna är lockande. Och vad du än tycker om slutresultatet så var McGregor en genomgående höjdpunkt i de tre filmerna.

Om inte annat var striden på Mustafar den mest visuellt spektakulära delen av avsnitt III – om detta verkligen är århundradets revansch som Lucasfilm hintade om, kommer vi eventuellt få se Obi-Wan Kenobi-serien försöka toppa det. Vi håller tummarna för det.

