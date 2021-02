Marvels The Falcon and the Winter Soldier får en ny trailer och ett släppdatum

The Falcon and the Winter Soldier får en ny trailer och ett släppdatum.

Efter att den kritikerrosade serien WandaVision har gått från styrka till styrka under de senaste veckorna, tyckte Marvel Studios att det var ett bra läge att släppa en helt ny trailer för deras kommande Disney Plus-originalserie under Super Bowl LV.

Förutom att ge oss vår hittills bästa titt på de fortsatta äventyren för Sam Wilson (Anthony Mackie) och James Buchanan 'Bucky' Barnes (Sebastian Stan), har den nya trailern för The Falcon and the Winter Soldier äntligen avslöjat seriens släppdatum: nämligen den 19 mars 2021.

Baserat på trailern ovan ser det ut som om serien håller sig nära tonen som sattes i Captain America: Winter Soldier och visar upp ett fokus på militär action och politiska intriger.

Serien utspelar sig strax efter händelserna i Avengers: Endgame och det verkar som om vi kommer att få följa duon i The Falcon and the Winter Soldier, medan de försöker reda ut sin tävlingsinriktade rivalitet via rådgivning, vilket kulminerar i denna trailer med en mycket humoristisk stirrtävling.

I trailern får vi även se återkomsten av Sharon Carter (Emily VanCamp) och den hintar även om återkomsten av Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl), som vi senast såg inlåst i slutet av Captain America: Civil War. "Jag har ingen avsikt att lämna mitt arbete oavslutat", säger Zemo medan han håller sin klassiska lila mask från serierna.

Väldigt spännande grejer! Tack och lov kommer vi inte att behöva vänta särskilt länge tills serien i sex delar drar igång den 19 mars - det är bara tre veckor efter WandaVisions kommande finalavsnitt. Prenumererar du inte på Disney Plus än? Du kan registrera dig via något av erbjudandena nedan.