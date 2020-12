Tredje säsongen av The Mandalorian kommer lanseras efter spin-off-serien The Book of Boba Fett

Disney+ och Lucasfilm har nu officiellt tillkännagivit spin-off-serien till The Mandalorian. Den nya familjemedlemmen har fått namnet Star Wars: The Book of boba Fett och är planerad att lanseras i december 2021. Serien har redan fått en egen logo, som du kan se här ovanför.

Serien dök först upp i slutet av det sista avsnittet av säsong två av The Mandalorian, i en scen som dök upp efter eftertexterna. Det bekräftades att denna nya Disney-producerade serie kommer att bjuda på skådespelare som Temuera Morrison och Ming-Na Wen, som kommer gå tillbaka till sina roller som galaxens mest berömda prisjägare och Fennec Shand. Morrison spelade tidigare Jango Fett i Star Wars Episode II - Attack of the Clones från 2002, och gjorde sedan combeack i årets säsong av The Mandalorian, något som gjorde många Star Wars-fans glada.

Som förväntat arbetar Jon Favreau och Dave Filoni, ansvariga producenter för The Mandalorian, på den nya serien - men det gör intressant nog även regissören Robert Rodriguez, som var med och styrde under skapandet av det fantastiska Boba Fett-comeback-avsnittet, The Mandalorian, Chapter 14: The Tragedy. Han är även känd för att ha regisserat filmer som Sin City och Alita: Battle Angel.

Lucasfilm har dessutom avslöjat att säsong tre av The Mandalorian kommer att spelas in under 2021, något som kan vara värt att nämna, om du trodde att det sista avsnittet i säsong två var ett tecken på att serien nått sitt slut. Eftersom The Book of Boba Fett för närvarande är i produktion, är det ganska säkert att säsong tre av huvudserien inte kommer att dyka upp förrän någon gång 2022.



Allt detta innebär att The Mandalorian nu har tre spin-off-serier, med de två andra kommande serierna Ahsoka och Rangers of the New Republic. Det är relativt sannolikt att dessa olika historier kommer att smälta samman vid en eller annan tidpunkt. Det ska bli spännande att se vilket tillvägagångssätt Favreau väljer att köra på när den tiden kommer.

Inte riktigt slut ännu

Om du inte har sett det sista avsnittet i säsong två av The Mandalorian, kan det vara bäst att sluta läsa här (vi kommer att gå igenom handlingen i nästa mening). Teasern vi fick se precis i slutet av den andra säsongen visade alltså upp Boba Fett och Fennec Shand som var på väg att ta över Jabba the Hutts gamla palats på Tatooine. Detta involverade avrättningen av den sittande ledaren, Bib Fortuna, som lagt på sig några kilon under åren mellan Return of the Jedi och The Mandalorian.

Vi hoppas verkligen på att denna nya serie kommer att leda oss djupare in i den kriminella undervärlden i Star Wars-universumet - något vi kanske tänkte oss att The Mandalorian skulle göra, innan vi fick se premiären och insåg att det handlade om en tuff kille med ett hjärta av guld som råkade stöta på en magisk rymdbaby.