Drei neue iPads könnten heute zusammen mit iPadOS 16 auf den Markt kommen

Wenn du dich schon lange nach einem neuen iPad Pro Modell sehnst, dann hat dein Warten vielleicht bald ein Ende, denn es sieht so aus, als ob das iPad Pro 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) irgendwann heute (18. Oktober) vorgestellt wird.

Das behauptet Mark Gurman (Öffnet sich in einem neuen Tab), der ein ausgezeichneter Kenner von Apple-Informationen ist. Er ist zwar die einzige Quelle, die speziell auf den heutigen Tag hinweist, aber auch andere Stimmen deuten darauf hin, dass die Markteinführung kurz bevorstehen könnte.

Mehrere Leaker haben zum Beispiel behauptet, dass das iPad Pro 2022 im Oktober auf den Markt kommen wird (Öffnet sich in einem neuen Tab). Gurman hat außerdem festgestellt (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass die meisten iPad Pro Konfigurationen in vielen Apple Stores in den USA bereits vergriffen sind und die Lieferzeiten für einige Modelle online auf November verschoben wurden.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLkOctober 17, 2022 See more

Das ist bemerkenswert, denn es ist unwahrscheinlich, dass Apple Probleme mit den Lagerbeständen dieser Modelle hat. Die Tatsache, dass das Unternehmen zugelassen hat, dass sie ausverkauft sind, deutet darauf hin, dass sie bald ersetzt werden sollen.

Außerdem neigt Apple dazu, neue Produkte immer dienstags anzukündigen, wie z. B. die iPad Pro 2021 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie, die an einem Dienstag angekündigt wurde. Auch wenn wir nicht sicher sein können, dass wir heute das iPad Pro 2022 sehen werden, so ist es doch sehr wahrscheinlich, und wenn nicht heute, dann sehen wir diese Geräte sicher sehr bald.

Analyse: ein neues Standard-iPad und auch iPadOS 16.1

Das iPad Pro 11 (2022) und das iPad Pro 12.9 (2022) sind möglicherweise nicht die einzigen Dinge, die Apple ankündigen wird. Leaks zufolge könnte es auch ein neues Standard-iPad (2022) (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben, so dass es an beiden Preispunkten von Apples Tablet-Reihe neue Optionen geben könnte.

Außerdem warten wir immer noch auf die Fertigstellung von iPadOS 16 - oder besser gesagt von iPadOS 16.1, da Apple es direkt für die endgültige Version verwenden wird. Leaks deuten darauf hin, dass es im Oktober erscheint, und eine Ankündigung zusammen mit neuer Hardware würde Sinn machen.

Natürlich könnte das tatsächliche Auslieferungsdatum dieser neuen Kandidaten für unsere iPad-Bestenliste (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die Verfügbarkeit von iPadOS 16.1 etwas später kommen, aber zumindest könnten wir auch diese Termine bald erfahren. Erwarte aber kein großes Spektakel - Leaks deuten darauf hin, dass die heutige Ankündigung - falls sie in den nächsten Stunden erfolgt - per Pressemitteilung (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekannt gegeben wird.