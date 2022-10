Neue iPad Pro-Modelle kommen "in Kürze" auf den Markt - und es gibt einen Tablet-Twist

Apple gehen die Monate aus, um seine iPad Pro-Modelle 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) tatsächlich auf den Markt zu bringen, aber es heißt, dass sie "in wenigen Tagen" eingeführt werden - und Apple arbeitet angeblich auch an einer neuen Rolle für alle seine iPad Tablets.

Diese Informationen stammen von dem zuverlässigen Mark Gurman von Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab), der berichtet, dass die überarbeiteten 11-Zoll- und 12,9-Zoll-iPad Pro-Geräte mit dem neuesten Apple M2-Prozessor ausgestattet sein werden, der eine Leistungssteigerung von etwa 20 % ermöglicht. Das Design soll dem des aktuellen 11-Zoll iPad Pro und 12,9-Zoll iPad Pro ähneln.

Gurman sagt, dass die neuen Tablets kein echtes Event rechtfertigen - das entspricht früheren Vorhersagen (Öffnet sich in einem neuen Tab) - und obwohl er erklärt, dass auch ein neues Einsteiger-iPad mit USB-C und einem überarbeiteten Design in Arbeit ist, gibt er nicht an, wann es erscheinen wird (wir denken, dass es zur gleichen Zeit wie die iPad Pro-Modelle erscheinen könnte).

Extra smart

Gurman hat noch eine weitere interessante Information zum iPad zu verkünden: Apple arbeitet offenbar auch an einem iPad-Dock, das seine Tablets in Smart Displays verwandelt. Es wird nicht mehr in diesem Monat auf den Markt kommen, aber es könnte irgendwann im nächsten Jahr vorgestellt werden.

Wir erwarten schon seit einiger Zeit, dass Apple in diese Marktkategorie einsteigt: Frühere Leaks (die übrigens aus derselben Quelle stammen) deuteten auf einen HomePod mit Display (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder ein Apple TV 4K mit Display (Öffnet sich in einem neuen Tab) hin, und jetzt scheint es, als würde Apple das Produkt aus einem anderen Blickwinkel angehen.

Das entspricht dem Ansatz, den auch das Google Pixel Tablet verfolgt. Wir wissen, dass das Tablet, wenn es endlich auf den Markt kommt, mit einem Zubehör ausgestattet sein wird, das es in einen Google Nest Hub verwandelt, wenn es angedockt ist.

Analyse: Die Grenzen der Smart Speaker verschwimmen

Es ist keine Überraschung, dass Apple ein Dock auf den Markt bringen will, das das iPad in ein Smart Display verwandelt - die Idee ist so naheliegend, dass sogar wir (Öffnet sich in einem neuen Tab) daran gedacht haben. Das iPad hat bereits die Home App und Siri an Bord, also sind alle Grundlagen vorhanden: Alles, was noch benötigt wird, ist eine Stromversorgung und etwas mehr Audio-Power.

Wie wir bereits erwähnt haben, verfolgt Google diesen Ansatz mit seinem Pixel Tablet, aber Amazon ist bereits dabei - die Amazon Fire HD Tablets (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden mit Zubehör geliefert, das die Tablets in Echo Show Displays verwandelt, wenn sie angedockt sind. Es ist nur eine Frage von ein paar Änderungen an der Benutzeroberfläche.

Das bedeutet, dass dein Tablet all die Dinge tun kann, die du als Tablet brauchst, während du es im Haus trägst, und dass es gleichzeitig als Home-Hub-Bildschirm fungieren kann, wenn du mit etwas anderem beschäftigt bist - es ist ja nicht so, dass viele von uns ihre Tablets außer Haus mitnehmen.

Das einzige Problem ist, dass diese intelligenten Displays, die eigentlich nur angedockte Tablets sind, einen neuen Namen brauchen - um sie von den intelligenten Displays zu unterscheiden, bei denen du den Bildschirm nicht abnehmen kannst - daher sind alle Vorschläge willkommen. Vermutlich wären batteriebetriebene Smart Displays, die man mit sich herumtragen kann, der logische nächste Schritt...