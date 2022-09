Amazon Fire HD 8 (2022): Amazons neues günstiges Tablet ist da, und das gleich in vierfacher Ausführung

Das neue Amazon Fire HD 8 ist auf den Markt gekommen. Dieses Update der mittelgroßen Tablet-Familie von Amazon aus dem Jahr 2022 ersetzt das Modell aus dem Jahr 2020 und umfasst insgesamt vier verschiedene Varianten.

Das stimmt, Amazon hat vier Tablets auf den Markt gebracht: Es gibt das Standard-Fire HD 8, ein Plus-Modell, eine Kids' Edition und eine Kids' Edition Pro. Amazon will seine Käufer bestimmt nicht mit zu vielen Optionen verwirren.

Sie alle ersetzen die Mitglieder der Amazon Fire HD 8 (2020)-Familie, obwohl die Upgrades ziemlich begrenzt sind. Damit du dir ein Bild davon machen kannst, was neu ist, stellen wir dir das neue Fire HD 8 im Folgenden vor.

Amazon Fire HD 8: Preis und Verfügbarkait

Das neue Amazon Fire HD 8 mit 32 GB Speicherplatz kostet 99 Euro und ist damit etwas teurer als das Vorgängermodell (89,99€). Eine 64-GB-Version des Tablets wird ebenfalls zum Verkauf angeboten, aber TechRadar wurde der Preis für diese Version nicht rechtzeitig mitgeteilt.

(Image credit: Amazon)

Das Fire HD 8 Plus wird es für 119 Euro geben, was wieder etwas mehr ist als der Preis für die Vorgängerversion des Tablets.

Sowohl das Fire HD 8 Kids, das für jüngere NutzerInnen, als auch das Fire HD 8 Kids Pro, das für ältere Kinder gedacht ist, kosten 149€ – diese Modelle sind teurer, weil sie mit Schutzhüllen und spezieller Software für Kinder ausgestattet sind.

Die Vorbestellungen für alle diese Tablets beginnen am 21. September, und sie werden im Oktober vollständig in den Verkauf gehen.

Amazon Fire HD 8 vs Plus vs Kids vs Kids Pro

Bevor wir das Amazon Fire HD 8 genauer unter die Lupe nehmen, sollten wir die Varianten durchgehen, damit du weißt, worin sie sich unterscheiden.

Das 8 Plus ist eine Premium-Version des normalen HD 8. Es hat mehr Arbeitsspeicher, drahtloses Aufladen und eine höher auflösende Kamera, aber sonst nicht viel. Du kannst ein Dock kaufen, das mit dem kabellosen Laden funktioniert und das Fire HD 8 Plus in einen Amazon Echo Imitator verwandelt, wenn du möchtest.

(Image credit: Amazon)

Sowohl das Kids- als auch das Kids Pro-Modell sind für jüngere NutzerInnen gedacht: Ersteres richtet sich an 3-7-Jährige, Letzteres an 7-12-Jährige. Die Tablets werden mit großen Schutzhüllen geliefert. Die Software ist ziemlich restriktiv und beschränkt das Kind auf Inhalte und Apps, die für seine Zielgruppe geeignet sind. Um besser kontrollieren zu können, worauf das Kind zugreifen kann, kann ein elterliches Konto verknüpft werden.

Amazon Fire HD 8: Design und Display

Amazons Tablets haben nicht gerade ein revolutionäres Design, aber das ist bei dem Preis auch zu erwarten. Sie sind große Plastikrechtecke mit einem Bildschirm auf der Vorderseite - hey, es ist ein Tablet, was hast du erwartet? Das neue Modell hat einen USB-C-Anschluss für schnelleres Aufladen, einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für kabelgebundene Audioübertragung, einen Power-Button und eine Lautstärkewippe.

Das neue Fire HD 8 wurde im Vergleich zu seinem Vorgängermodell einige Male überarbeitet: Es ist dünner, leichter und laut Amazon auch widerstandsfähiger: Das Unternehmen sagt, dass das Tablet "in Sturztests doppelt so widerstandsfähig wie das iPad mini war". Aber die Änderungen sind wahrscheinlich nur geringfügig.

Wie alle Amazon Fire-Tablets ist auch dieses nach seinem Display benannt, das heißt, es hat einen 8-Zoll-HD-Bildschirm. Dieser ist gegenüber dem Display des 2020er Modells unverändert. Wir fanden, dass der des 2020er Modells zwar nicht großartig war, aber für bestimmte Unterhaltungsaufgaben ausreichend gewesen ist.

Amazon Fire HD 8: Kameras und Akkulaufzeit

(Image credit: Amazon)

Wahrscheinlich kaufst du das Amazon Fire HD 8 nicht wegen seiner fotografischen Fähigkeiten, aber es ist immer nützlich, etwas für Videogespräche zu haben.

Das Amazon Fire HD 8 hat eine 2-MP-Frontkamera und eine 2-MP-Rückkamera, die bei dieser Auflösung für Videochats geeignet sind, aber nicht viel mehr. Wenn du etwas mehr Leistung willst, bietet das Plus-Modell eine 5-MP-Rückkamera.

Die Akkulaufzeit des Geräts beträgt laut Amazon 13 Stunden, eine Stunde mehr als beim 2020-Modell. Das gilt für das Anschauen von Inhalten, aber du wirst mehr Zeit haben, wenn du nur ein E-Book liest oder deine E-Mails abrufst.

Die Ladegeschwindigkeit scheint sich jedoch nicht geändert zu haben; du wirst also immer noch mehr als anderthalb Stunden warten müssen, bis das Gerät voll aufgeladen ist.

Amazon Fire HD 8: Performance, Specs und Software

(Image credit: Amazon)

In Bezug auf die Leistung hat sich beim neuen Amazon Fire HD 8 nicht viel geändert. Das Unternehmen gibt an, dass der Prozessor 30 % schneller ist, aber es sind immer noch 2 GB RAM (3 GB für das Plus-Modell), also werden die Unterschiede wahrscheinlich eher gering sein.

Amazons Tablets sind in der Regel ziemlich langsam, da sie für Unterhaltungszwecke wie Fernsehsendungen, Musikhören und einfache Spiele entwickelt wurden und daher nicht so viel Rechenleistung benötigen.

Die Tablets gibt es mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz, aber wenn dir das nicht reicht, kannst du den Speicher auf bis zu 1 TB erweitern.

Was die Software angeht, so arbeiten alle Tablets von Amazon mit dem hauseigenen Betriebssystem, das eine stark modifizierte Version von Android ist. Es ist eng mit den eigenen Diensten wie Prime Video, Prime Music, Kindle und so weiter verknüpft, sodass du besser Prime-Abonnent sein solltest, um das Beste daraus zu machen.

Das bedeutet aber nicht, dass Amazon wettbewerbsfeindliche Maßnahmen ergreift. Du kannst auch Apps wie Disney Plus, Netflix und Spotify herunterladen und verschiedene Spiele und Apps nutzen, die in Amazons App Store verfügbar sind.

Es bleibt abzuwarten, ob sie es in unsere Übersicht über die besten günstigen Tablets schaffen, aber sie werden zweifellos bei denjenigen beliebt sein, die ein günstiges Tablet mit familienfreundlichen Funktionen suchen. So wie immer.