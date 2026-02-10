Verdens første elbil med natrium-ion-batteri er på vej – og batteriet slår lithium-batterier på et vigtigt område
Billigere natrium-ion-batterier er hurtigt ved at blive en realitet.
- Changan bliver det første selskab, der bruger natrium-ion-batterier.
- Bedre ydeevne i ekstrem kulde er et af højdepunkterne.
- CATL præsenterer også 5C lithium-ion-pakker, der kan holde længere end de fleste biler.
Elbiler har mange fordele, men også nogle svagheder. En stor svaghed er, at de traditionelle lithium-ion-batterier i elbiler har rigtig svært ved at håndtere minusgrader. Batteriernes ydelse falder generelt i minusgrader, og især (hurtig)opladning fungerer dårligt, når batterierne er kolde. Men nu ser det ud til, at der kan være et alternativ på vej i form af natrium-ion-batterier.
For nu er verdens første masseproducerede natrium-ion-batteri (Na-ion) til biler færdigudviklet og sat i produktion. Batteriet vil først blive solgt i Kina, hvor det kommer til at sidde i den Changan Nevo A06.
Batteriteknologien, der er udviklet af CATL (verdens sandsynligvis største producent af batterier til elbiler), har for nylig gennemgået vintertest i Indre Mongoliet, hvor temperaturerne ofte falder langt under det, som de fleste elbiler er designet til at modstå.
Ifølge nyheder kunne Nevo A06 oplades uden problemer ved omkring −30 °C og fortsatte med at fungere ved temperaturer ned til −50 °C. Ved −40 °C bevarede batteriet også mere end 90 % af sin oprindelige kapacitet – et niveau, der er meget svært at opnå for traditionelle lithium-jernfosfat-batterier (LFP).
CATL's Naxtra-batteripakke siges at være det første natrium-ion-batteri, der er certificeret til personbiler. Den version, som Changan har valgt, har en kapacitet på 45 kWh, hvilket giver en rækkevidde på omkring 400 kilometer ifølge den kinesiske CLTC-kørecyklus.
Ifølge Changan bringer dette bilen på niveau med lignende entry-level-modeller med LFP-batterier – men med betydeligt bedre ydeevne i koldt vejr. Test viste, at natrium-ion-batterier kan levere højere effekt i ekstrem kulde end tilsvarende LFP-batterier uden et tilsvarende tab af rækkevidde.
Forskellige batterier til forskellige lejligheder
CATL ser masseproduktionen af sit Naxtra-batteri som begyndelsen på en »dobbeltkemisk« æra for elbiler, hvor producenterne kan vælge batteritype afhængigt af anvendelsesområdet.
Natrium-ion-batterier kan for eksempel finde anvendelse i elbiler, der regelmæssigt bruges i temperaturer under frysepunktet, men Changan overvejer også at indføre teknologien i flere modeller på grund af de potentielle omkostningsbesparelser.
Teknologien har også støtte fra kritikere af lithiumminedrift, da natrium er omkring 1.000 gange mere almindeligt og findes i mange geografiske regioner, hvilket reducerer afhængigheden af enkelte lande i forsyningskæden.
Derudover anses natrium-ion-batterier for at være lidt sikrere med en lavere risiko for såkaldt termisk løbskhed. Hvis produktionen øges, kan de også blive billigere, hvilket kan presse prisen på enklere elbiler ned – selvom rækkevidden ofte er kortere.
Samtidig udvikler lithium-ion-batterier sig løbende og er stadig førende med hensyn til levetid og opladningshastighed. CATL oplyser, at deres nyeste 5C lithium-ion-batterier kan bevare 80 % af deres kapacitet efter 3.000 fulde opladningscyklusser ved 20 °C – selv ved brug af meget hurtige opladere.
Dette svarer til cirka 284.853 kilomenters kørsel, før batteriet mister så meget kapacitet, at det bliver et problem.
»5C« henviser også til opladningshastigheden: CATL hævder, at batteriet teoretisk set kan oplades fra tomt til fuldt på cirka 12 minutter, hvilket kan berolige bilister, der ofte hurtiglader og bekymrer sig om batterislid.
