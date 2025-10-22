Tesla klar med dyr opdatering af Model S og Model X i Danmark
Forbedringer i rækkevidde, komfort og design skal gøre elbilerne fra Tesla mere attraktive og tilpassede til danskernes behov. Prislap på op over 1 million kroner.
- Tesla opdaterer Model S og Model X
- Koster nu over 1 million kroner
Model S blev første gang vist som prototype i 2009, og siden leveringen begyndte i 2012, har bilen markeret sig som en central del af Teslas strategi for elbiler. Model X fulgte i 2015 med en større SUV-løsning rettet mod familier. Begge biler har løbende modtaget softwareopdateringer og tekniske forbedringer. Seneste gennemgribende redesign kom i 2021.
Mere luksus og højere pris
Den seneste opdatering omfatter forbedringer på en række områder. Kabinen er blevet mere støjsvag takket være nye materialer og forbedret isolering. Nye hjuldesign og dynamisk stemningsbelysning er blevet tilføjet, og Model X får en rummeligere tredje sæderække.
Brugergrænsefladen er opdateret, og der er tilføjet funktioner som kamera i frontpanelet, indikator for blinde vinkler og adaptive forlygter. Effektiviteten er også øget gennem aerodynamiske hjul og dæk med lav rullemodstand, hvilket skal give bedre rækkevidde og ydeevne i forskellige klimaer.
Model S Plaid har fået tekniske ændringer, herunder ny front- og bagende, forbedrede aerodynamiske elementer og nye stabiliseringskomponenter til højhastighedskørsel.
- Model S
- Firehjulstræk
- Op til 744 km rækkevidde (WLTP) med 19” hjul
- Acceleration: 0-100 km/t på 3,2 sek.
- Tophastighed: 240 km/t
- Model S Plaid
- Op til 611 km rækkevidde (WLTP) med 21” hjul
- Acceleration: 0-100 km/t på 2,1 sek.
- Tophastighed: 262 km/t (op til 322 km/t med carbon-keramiske bremser)
- Model X
- Firehjulstræk
- Op til 600 km rækkevidde (WLTP) med 22” hjul
- Acceleration: 0-100 km/t på 3,9 sek.
- Tophastighed: 240 km/t
- Model X Plaid
- Op til 567 km rækkevidde (WLTP) med 22” hjul
- Acceleration: 0-100 km/t på 2,6 sek.
- Tophastighed: 262 km/t
Pris og tilgængelighed
Model S har en startpris på 1.090.000 kroner, mens Model X starter ved 1.130.000 kroner. Begge modeller er nu tilgængelige for bestilling i Danmark. Leveringer forventes at begynde i november.
Købere får med i prisen ubegrænset adgang til Teslas Supercharger-netværk samt Premium Connectivity, så længe bilen ejes af den første ejer.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.