Er du på udkig efter et nyt tv til VM? Her er mine tre favoritter som TechRadars tv-tester – men skynd dig, for de er måske ikke på lager ret længe

Der er mindre end en uge til VM-premieren den 11. juni, og hvis du stadig overvejer, hvilket tv du skal købe, er jeg her for at hjælpe.

Som TechRadars tv-tester har jeg anmeldt et stort antal af de bedste tv-apparater gennem de seneste år. Sport er altid en del af mine tests, og fodbold er næsten altid den sport, jeg bruger som reference.

For at et tv skal være godt til sport – herunder flere af de fem vigtigste egenskaber, man skal kigge efter i et tv til VM – skal det tilbyde fremragende bevægelseshåndtering, høj lysstyrke og helst god håndtering af refleksioner. God farvegengivelse og god skærmuniformitet (evnen til at vise store flader med samme farve jævnt og korrekt) er også vigtige faktorer.

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Nedenfor har jeg udvalgt tre tv-apparater, som jeg mener opfylder kravene, og som jeg selv har testet.

Samsung QN90F

(Image credit: Future)

Gode grunde til at købe

Fantastisk billedbehandling

Mat antirefleksskærm

Fremragende pris for en flagskibsmodel

Samsung QN90F var virksomhedens flagskibsmodel blandt 4K Neo QLED-tv i 2025 og fik topkarakter med fem stjerner i vores anmeldelse. Det var også vores førstevalg som det bedste tv til sport på flere af vores hitlister sidste år, og der er gode grunde til det.

QN90F tilbyder fremragende bevægelseshåndtering, hvilket er perfekt til at gengive alt det hurtige tempo under VM i fodbold på en korrekt måde. Uanset om det drejer sig om en bold, der flyver over banen, eller en kantspiller, der sprinter langs sidelinjen, ser bevægelserne bløde og naturlige ud på QN90F.

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TV'et er udstyret med den matte antirefleksskærm Glare Free, som først blev introduceret på OLED-modellen Samsung S95D. Det gør QN90F perfekt til at se tv i lyse rum. Glare Free-skærmen virker nærmest som om den på magisk vis ignorerer genskær og spejlinger i skærmen. Noget som ellers har været en plage for tv-seere siden fjernsynet blev opfundet. Glare Free er en kæmpe fordel, hvis du vil kunne nyde at se VM-kampe, der spilles om dagen.

QN90F tilbyder desuden stærk HDR-lysstyrke over hele skærmen (661 nits i Standard-tilstand) og effektiv lokal dæmpning, hvilket giver meget god skærmuniformitet – noget, der er vigtigt for at gengive den store grønne fodboldbane på en overbevisende måde. Begge disse egenskaber bidrager til en endnu bedre billedoplevelse.

Lige nu koster 50-tommer modellen af QN90F cirka 8.000 kroner, hvilket er en meget attraktiv pris for dette tv. Så overvej at slå til i en fart. Til gengæld er de store modeller dyre, og 65-tommer modellen koster 21.000 kroner.

TCL C7K

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Gode grunde til at købe

Meget prisvenlig i forhold til, hvad den byder på

Lysstærkt og farverigt billede

Stabil bevægelseshåndtering

TCL lancerede en stærk serie af mini-LED-tv sidste år, men den model, der gjorde størst indtryk med hensyn til pris/ydelse, var TCL C7K.

TCL C7K levererer frem for alt meget høj lysstyrke til at være et prisvenligt mini-LED-tv. Med over 600 nits i lysstyrke på hele skærmen i både HDR og SDR er det et imponerende lysstærkt tv til pengene, hvilket er vigtigt til at se sport om dagen og til at gengive fodboldbanen korrekt under VM-kampene. Vi bemærkede i vores test af QM7K, at den har en ret reflekterende skærm, men hvis du kan kontrollere lysindfaldet i rummet, er TCL C7K investeringen værd.

Med de rigtige indstillinger tilbyder TCL C7K også rigtig god bevægelseshåndtering. Da jeg testede C7K, fandt jeg ud af, at en indstilling for judder reduction mellem 3 og 5 gav et glat billede, der ikke så kunstigt ud, når jeg så fodboldkampe.

TCL C7K har desuden den nye Halo Control-teknologi til mere effektiv lokal dæmpning og reduceret blooming, og den virker virkelig. Du kan forvente et jævnt og stabilt billede, når du følger VM.

Det virkelige højdepunkt ved TCL C7K er dog prisen. En 65-tommers model koster omkring 7.700 kroner, hvilket er en fremragende pris for dette tv. Så vi forventer, at der kan blive rift om det i butikkerne.

LG C5

(Image credit: Future)

Gode grunde til at købe

Fremragende billedkvalitet

Rig og detaljeret billedkvalitet

Meget attraktiv pris lige nu

Selvom vi generelt foretrækker mini-LED frem for OLED til sport, vil jeg stadig nævne LG C5 LG C5, som er et af de bedste OLED-tv, jeg testede sidste år. Det når ikke helt op på samme lysstyrke som et mini-LED-tv og er derfor ikke lige så godt til at se tv i dagtimerne, men der er flere grunde til at overveje det.

C5 har fremragende bevægelseshåndtering. Ved blot at vælge Natural-tilstanden i TruMotion-indstillingerne oplevede jeg, at C5 var fremragende til sport, med meget god håndtering af kameraets hurtige bevægelser under intense fodboldkampe. Billedet så naturligt og blødt ud gennem hele kampen, uanset hvad der skete på skærmen. Hvis du foretrækker at undgå bevægelsesudjævning, klarer tv'et sig desuden godt, selv uden den type behandling.

I Standard-tilstand leverer C5 kraftfulde og fyldige farver, der virkelig får spillernes spilletøj til at skille sig ud. Den tilbyder også de skarpe teksturer og den detaljerigdom, som OLED-teknologien er kendt for, hvilket får VM-kampe til at se fantastisk ud. C5 håndterer desuden opskalering meget godt, hvilket er en stor fordel med kampe, der sendes i HD eller SDR.

C5 har dog en reflekterende skærm, så hvis du har et meget lyst rum uden mulighed for at kontrollere lyset, er en af mini-LED-modellerne ovenfor et bedre valg. Men når 65-tommersmodellen af C5 lige nu koster omkring 15.990 kroner, er dette tv nemt at anbefale.