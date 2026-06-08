5 vigtige egenskaber, du skal kigge efter, når du køber et nyt tv inden VM – fra at undgå genskin til at finde det rigtige prisniveau

Hvis du overvejer at opgradere dit tv inden VM, har du sikkert allerede bemærket, at tv-markedet kan være forvirrende. Der findes flere forskellige skærmteknologier, et enormt udvalg af størrelser og priser, der spænder fra et par tusinde kroner til betydeligt højere niveauer. Det er ikke altid nemt at vælge den rigtige model.

Vores team af testere har gennemgået mange af markedets bedste tv-apparater, med særligt fokus på sportsvisning, da direkte sportsudsendelser stiller høje krav til håndteringen af hurtige bevægelser. I denne guide gennemgår jeg de vigtigste egenskaber, du skal kigge efter, når du køber et tv til sport, og hvorfor de spiller så stor en rolle.

Men ikke alt fremgår af manualen. Nedenfor fremhæver jeg de vigtigste ting, du skal holde øje med, men meget af informationen finder du oftere i anmeldelser og produktbeskrivelser online end på selve emballagen.

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God opskalering og bevægelseshåndtering

(Image credit: Future / Stock Videos-Copyright Free)

Teknisk set drejer det sig om to forskellige funktioner, men opskalering og bevægelseshåndtering arbejder sammen om at give en skarp og klar sportsoplevelse. Hvis blot den ene fungerer godt, vil resultatet alligevel blive en skuffelse.

Opskalering er den proces, hvor et 4K-tv tager videomateriale med lavere opløsning og konverterer det, så det udfylder alle tv'ets pixels. De fleste vil ikke kunne se VM i ægte 4K-opløsning, hvilket gør opskalering ekstra vigtig. Der findes mange forskellige metoder til dette, og mange moderne tv-apparater markedsfører AI-baseret opskalering.

Bevægelseshåndtering fungerer på en lignende måde, men fokuserer i stedet på objekter, der bevæger sig på skærmen. TV'et behandler billedet for at forbedre gengivelsen af bevægelser, da digital video ofte har svært ved at håndtere meget hurtige objekter, som f.eks. en fodbold i høj hastighed. Det kan føre til, at detaljer forsvinder, hvilket får bolden til at se sløret ud eller efterlade spøgelsesagtige spor.

Teknologien følger hurtige objekter som bolden og spillerne og reducerer uskarphed og andre bevægelsesproblemer, så spillet bliver tydeligere og lettere at følge. Nogle tv-apparater kan endda skabe ekstra billederammer for at give indtryk af en højere billedfrekvens og blødere bevægelser.

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Ulempen ved dårligt implementeret bevægelseshåndtering – noget, der forekommer på visse billigere modeller – er, at resultatet kan se kunstigt ud. Bolden kan få en mærkelig glorie omkring sig, spillerne kan få unaturligt skarpe konturer, og hele billedet kan opleves kunstigt i stedet for naturligt detaljeret.

Derfor skal opskalering og bevægelseshåndtering fungere sammen for at give det bedst mulige resultat. Et tv kan for eksempel skabe stor detaljerigdom gennem opskalering, men hvis bevægelseshåndteringen er dårlig, kan detaljerne i billedet alligevel blive slørede under hurtige sekvenser. Omvendt kan bevægelseshåndteringen være fremragende, men hvis opskaleringen skaber mærkelige konturer omkring bolden, ødelægger det alligevel helhedsindtrykket og oplevelsen.

LG's OLED-tv, som LG C5 og LG G6, er meget gode til både opskalering og bevægelseshåndtering. Det samme gælder Samsungs mere avancerede modeller, herunder Samsung QN90F og Samsung S95F. Sonys tv har længe haft et godt ry på dette område, men på det seneste har vi oplevet, at LG og Samsung ligger et skridt foran.

TCL- og Hisense-tv klarer sig også godt på disse områder, især i mellemklassen.

Ensartet skærmbelysning

(Image credit: Future / No Copyright 4K Zone)

Du har måske hørt om dette under betegnelsen "dirty screen effect". Skærmens ensartethed handler grundlæggende om et tv’s evne til at vise et jævnt oplyst billede over hele skærmen, uden områder, der ser mørkere eller lysere ud end resten. Det er noget, der primært rammer LCD-baserede tv-apparater, herunder LED-, QLED-, mini-LED- og RGB-modeller.

LCD-tv fungerer ved, at lysdioder i baggrundsbelysningen lyser gennem et lag af pixels, og udformningen af denne baggrundsbelysning spiller en stor rolle for skærmens ensartethed. Hvis lysdioderne er ujævnt placeret eller lyser med forskellig intensitet, kan visse dele af billedet opleves som mørkere eller lysere end andre. Dette ses især i scener med store flader af samme farve, som for eksempel græsset på en fodboldbane.

Hvis dit tv har dårlig skærmuniformitet, vil du se mørkere områder bevæge sig hen over banen, når kameraet følger bolden. Nogle brugere forveksler det med snavs på skærmen, hvilket er årsagen til det uformelle navn.

Jo større tv'et er, jo større er risikoen for dirty screen-effekten, ganske enkelt fordi en større overflade skal belyses jævnt. Derfor kan det nogle gange være en ulempe at vælge en meget stor budgetmodel, da disse sjældent har den mere avancerede baggrundsbelysning, der kræves for at opretholde god skærmuniformitet.

Det er umuligt at vide præcis, hvordan et bestemt tv vil præstere, før man tester det, men en måde at få en indikation på er at se på antallet af lokale dæmpningszoner i specifikationerne. Generelt betyder flere dæmpningszoner bedre kontrol over baggrundsbelysningen, hvilket ofte går hånd i hånd med flere lysdioder i panelet og bedre skærmuniformitet. Det kan også være værd at læse anmeldelser, hvor skærmuniformitet diskuteres.

Jeg har primært talt om LED-tv her – men hvad med OLED? I teorien har OLED-tv perfekt skærmuniformitet, da hver pixel fungerer som sin egen lysdiode. OLED kan ganske vist også lide under ujævnheder i billedet, men i så fald handler det oftere om en faktisk fejl på skærmen end om, at det er en billig model.

En skærm, der håndterer refleksioner effektivt

Forskellen mellem en lavrefleksionsskærm (til venstre) og en skærm uden et sådant avanceret lag (til højre). (Image credit: Future)

Når man ser sport, er det ofte om dagen, hvilket også betyder, at der er meget lys i omgivelserne. Selv om aftenen kan et rum være godt oplyst. De blanke skærme, som de fleste tv-apparater har, fungerer ofte som spejle, hvilket gør det sværere at se, hvad der sker på skærmen.

Spejllignende refleksioner er særligt forstyrrende, da de ikke kun tager fokus væk fra kampen, men også får øjnene til at forsøge at fokusere på refleksionen i stedet for selve billedet. Da refleksionen synes at befinde sig i en anden afstand end tv-billedet, kan øjnene være nødt til at skifte fokus mellem de to, hvilket kan føre til øjetræthed.

TV-producenter bruger flere forskellige metoder til at reducere refleksioner, og næsten alle moderne tv-apparater har en form for polarisationsfilter, der hjælper med at kontrollere, hvordan lyset passerer gennem skærmen. På billigere modeller er disse løsninger dog ofte ret enkle og gør derfor mindre forskel i lyse omgivelser.

På mere prisvenlige tv-apparater er høj lysstyrke derfor ofte den mest effektive måde at modvirke refleksioner på. Mini-LED-tv-apparater er særligt stærke på dette område, da de bruger et meget stort antal små lysdioder, hvilket gør, at de kan opnå betydeligt højere lysstyrke over hele skærmen, end hvad OLED-tv-apparater kan klare.

Nogle tv-apparater har desuden særlige antirefleksbehandlinger. Samsungs mere avancerede mini-LED- og OLED-modeller bruger for eksempel den såkaldte Glare Free-belægning, som i praksis er et mat lag, der spreder lyset i stedet for at reflektere det. Refleksioner bliver dermed mere som en svag tåge end tydelige spejlbilleder, hvilket gør dem nemmere for tv'ets egen lysstyrke at overvinde og mindre forstyrrende for seeren. Hisense har også tilføjet en mildere mat belægning på flere af sine premium- og mellemklasse-modeller med mini-LED. LG G6 OLED-tv har til gengæld et meget effektivt lag, der kraftigt reducerer lysstyrken i spejllignende refleksioner.

Kort sagt: hvis du skal bruge tv'et i et lyst rum, gælder det, at jo højere lysstyrke tv'et har, desto bedre. Et premium-tv med ekstra antirefleksbehandling giver desuden yderligere fordele.

Lyd, som brager ud over skærmkanten

Et godt indbygget højttalersystem er virkelig med til at skabe den rette stemning. (Image credit: Future)

Når du ser VM, vil du gerne føle dig omgivet af stemningen fra stadionet, og lyden spiller en enorm rolle i den forbindelse. Hvis publikumslyden føles som om den kommer direkte fra tv’et, er det svært at glemme, at du blot ser på en skærm. Men når lyden opleves som om den kommer fra et større område end selve tv’et, bliver det meget nemmere at føle sig som en del af kampen.

På samme måde giver lyd med dybere bas og klarere diskant en mere fordybende oplevelse, da trommer, klappende hænder, stemmer og publikums brøl lyder fyldigere og mere realistisk.

Igen er det ikke muligt at afgøre præcist, hvor godt et tv lyder, blot ved at læse specifikationerne, men der er visse fingerpeg.

Budget-tv har ofte meget enkle højttalersystemer, som normalt består af to små nedadrettede højttalere. Deres evne til at skabe en omsluttende lyd er derfor begrænset. Hvis et tv kun har et 2.0-højttalersystem, kan man ofte regne med, at lyden bliver ret tynd.

Tv-apparater med fremadrettede eller sidemonterede højttalere har betydeligt bedre forudsætninger for at levere et større lydbillede. Det er også værd at kigge efter modeller, der har en form for bassystem, enten en indbygget subwoofer eller passive basradiatorer, da de giver en fyldigere og kraftigere lyd.

Tv-apparater i mellemklassen og opefter bliver bedre og bedre til at levere velafbalanceret lyd. Modeller som TCL QM7K og Hisense U7 klarer sig godt her, men går du op til TCL QM8K, Hisense U8 eller frem for alt Samsung QN90F, får du en betydeligt større og mere omsluttende lydoplevelse.

En anden måde at sikre rigtig god lyd på er selvfølgelig at supplere med en soundbar eller et højttalersystem. På denne tid af året dukker der ofte tv-tilbud op, hvor en soundbar er inkluderet eller sælges til en kraftigt nedsat pris, så hold øje med sådanne pakker. Det er fuldt ud muligt, at et tv i mellemklassen sammen med en prisvenlig soundbar giver den bedste kombination af stort billede og stor lyd.

Stor skærm og en god pris

(Image credit: Future)

Mange, der køber et tv op til VM, vil nok helt naturligt gå efter en stor skæm. Der findes desuden mange store modeller over på op til 85 tommer, som kun er en smule dyrere end en 65-tommers model, hvilket gør fristelsen endnu større.

Men større er ikke altid bedre, og du skal kun købe et stort tv, hvis det kan levere de funktioner, jeg allerede har nævnt.

Problemer som mangelfuld bevægelseshåndtering, svag detaljegengivelse, ujævn skærmudjævning, forstyrrende refleksioner og begrænset lyd bliver alle mere synlige på en større skærm, hvor manglerne ikke har noget sted at gemme sig.

Hvis du har et budget på omkring 7.000 kroner, kan du vælge mellem en enklere 85-tommers model, en god 75-tommers model eller et mere højkvalitets 65-tommers tv. Hvordan du afbalancerer størrelse, kvalitet og budget er i sidste ende et personligt valg, men det er vigtigt at huske, at hvis budgettet ikke stiger i takt med skærmstørrelsen, vil du normalt bytte ydeevne mod flere tommer.

Vil du have hjælp til at finde den rigtige størrelse til dit rum, findes der online-beregnere, der beregner anbefalet betragtningsafstand.