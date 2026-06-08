5 viktiga egenskaper att leta efter när du köper en ny TV inför VM – från att slippa reflektioner till att hitta rätt prisnivå

Om du funderar på att uppgradera TV:n inför VM har du säkert redan märkt att TV-marknaden kan vara förvirrande. Det finns flera olika skärmtekniker, ett enormt utbud av storlekar och priser som sträcker sig från några tusenlappar till betydligt högre nivåer. Att välja rätt modell är inte alltid enkelt.

Som tur är finns vi här för att hjälpa till. Vårt team av testare har granskat många av marknadens bästa TV-apparater, med särskilt fokus på sporttittande, eftersom direktsänd sport ställer höga krav på hanteringen av snabba rörelser. I den här guiden går jag igenom de viktigaste egenskaperna att leta efter när du köper en TV för sport och varför de spelar så stor roll.

Det är också värt att tänka på att allt inte framgår av specifikationsbladet eller kartongen. Här nedanför lyfter jag fram de viktigaste sakerna att hålla utkik efter, men mycket av informationen hittar du oftare i recensioner och produktbeskrivningar online än på själva förpackningen.

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Bra uppskalning och rörelsehantering

(Image credit: Future / Stock Videos-Copyright Free)

Tekniskt sett handlar det om två olika funktioner, men uppskalning och rörelsehantering arbetar tillsammans för att ge en skarp och tydlig sportupplevelse. Om bara den ena fungerar bra kommer resultatet ändå att bli en besvikelse.

Uppskalning är processen där en 4K-TV tar videomaterial med lägre upplösning och omvandlar det för att fylla ut TV:ns alla pixlar. De flesta kommer inte att kunna se VM i äkta 4K-upplösning, vilket gör uppskalning extra viktig. Det finns många olika metoder för detta och många moderna TV-apparater marknadsför AI-baserad uppskalning.

Rörelsehantering fungerar på ett liknande sätt, men fokuserar istället på objekt som rör sig på skärmen. TV:n bearbetar bilden för att förbättra återgivningen av rörelser eftersom digital video ofta har svårt att hantera mycket snabba objekt, som en fotboll i hög fart. Det kan leda till att detaljer försvinner, vilket gör att bollen ser suddig ut eller lämnar spöklika spår efter sig.

Rörelsehantering är utformad för att följa snabba objekt som bollen och spelarna, och därefter bearbeta dem för att minska oskärpa och andra rörelseproblem så att spelet blir tydligare och lättare att följa. Vissa TV-apparater kan till och med skapa extra bildrutor för att ge intrycket av högre bildfrekvens och mjukare rörelser.

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Nackdelen med dåligt implementerad rörelsehantering – något som förekommer på vissa billigare modeller – är att resultatet kan se konstgjort ut. Bollen kan få en märklig gloria runt sig, spelarna kan få onaturligt skarpa konturer och hela bilden kan upplevas artificiell istället för naturligt detaljerad.

Det är därför uppskalning och rörelsehantering måste fungera tillsammans för att ge bästa möjliga resultat. En TV kan exempelvis skapa mycket detaljrikedom genom uppskalning, men om rörelsehanteringen är dålig kan dessa detaljer ändå bli suddiga under snabba sekvenser. Omvänt kan rörelsehanteringen vara utmärkt, men om uppskalningen skapar konstiga konturer kring bollen förstörs helhetsintrycket ändå.

LG:s OLED-TV-apparater, som LG C5 och LG G6, är mycket bra på både uppskalning och rörelsehantering. Detsamma gäller Samsungs mer avancerade modeller, inklusive Samsung QN90F och Samsung S95F. Sonys TV-apparater har länge haft ett starkt rykte inom området, men på senare tid har vi upplevt att LG och Samsung ligger steget före.

TCL- och Hisense-TV-apparater hanterar också dessa områden väl, särskilt i mellansegmentet.

God skärmuniformitet

(Image credit: Future / No Copyright 4K Zone)

Du kanske har hört talas om detta under namnet "dirty screen effect". Skärmuniformitet handlar i grunden om en TV:s förmåga att visa en jämnt upplyst bild över hela skärmen, utan områden som ser mörkare ut än resten. Problemet drabbar främst LCD-baserade TV-apparater, inklusive LED-, QLED-, mini-LED- och RGB-modeller.

LCD-TV-apparater fungerar genom att lysdioder i bakgrundsbelysningen lyser genom ett lager av pixlar, och utformningen av denna bakgrundsbelysning spelar en stor roll för skärmuniformiteten. Om lysdioderna är ojämnt placerade eller lyser med olika intensitet kan vissa delar av bilden upplevas som mörkare eller ljusare än andra. Detta märks särskilt i scener med stora ytor av samma färg, som exempelvis gräset på en fotbollsplan.

Om din TV har dålig skärmuniformitet kommer du att se mörkare partier röra sig över planen när kameran följer bollen. Vissa användare misstar det för smuts på skärmen, vilket är anledningen till det informella namnet.

Ju större TV:n är, desto större är risken för dirty screen effect, helt enkelt eftersom en större yta måste belysas jämnt. Därför kan det ibland vara en nackdel att välja en mycket stor budgetmodell, eftersom dessa sällan har den mer avancerade bakgrundsbelysning som krävs för att upprätthålla god skärmuniformitet.

Det går inte att veta exakt hur en viss TV kommer att prestera innan man testar den, men ett sätt att få en fingervisning är att titta på antalet lokala dimningszoner i specifikationerna. Generellt innebär fler dimningszoner bättre kontroll över bakgrundsbelysningen, vilket ofta går hand i hand med fler lysdioder i panelen och bättre skärmuniformitet. Det kan också vara värt att läsa recensioner där skärmuniformitet diskuteras.

Jag har främst pratat om LED-TV-apparater här – men hur är det med OLED? I teorin har OLED-TV-apparater perfekt skärmuniformitet eftersom varje pixel fungerar som en egen lysdiod. OLED kan visserligen också drabbas av ojämnheter i bilden, men då handlar det oftare om ett faktiskt fel på panelen än om att det är en billig modell.

En skärm som hanterar reflektioner effektivt

Skillnaden mellan en lågreflektionspanel (vänster) och en skärm utan ett sådant avancerat lager (höger). (Image credit: Future)

Att titta på sport innebär ofta att man tittar dagtid, vilket också innebär mycket omgivande ljus. Även kvällstid kan ett rum vara väl upplyst. De blanka skärmar som de flesta TV-apparater använder fungerar ofta som speglar, vilket gör det svårare att se vad som händer på skärmen.

Spegelliknande reflektioner är särskilt störande eftersom de inte bara tar fokus från matchen, utan också får ögonen att försöka fokusera på reflektionen istället för själva bilden. Eftersom reflektionen verkar befinna sig på ett annat avstånd än TV-bilden kan ögonen behöva växla fokus mellan de två, vilket kan leda till ögontrötthet.

TV-tillverkare använder flera olika metoder för att minska reflektioner, och nästan alla moderna TV-apparater har någon form av polarisationsfilter som hjälper till att kontrollera hur ljuset passerar genom panelen. På billigare modeller är dessa lösningar dock ofta ganska enkla och gör därför mindre skillnad i ljusa miljöer.

På mer prisvärda TV-apparater är därför hög ljusstyrka ofta det mest effektiva sättet att motverka reflektioner. Mini-LED-TV-apparater är särskilt starka på detta område eftersom de använder ett mycket stort antal små lysdioder, vilket gör att de kan uppnå betydligt högre ljusstyrka över hela skärmen än vad OLED-TV-apparater klarar av.

Vissa TV-apparater har dessutom särskilda antireflexbehandlingar. Samsungs mer avancerade mini-LED- och OLED-modeller använder exempelvis den så kallade Glare Free-beläggningen, som i praktiken är ett matt lager som sprider ljuset istället för att reflektera det. Reflektioner blir då mer som ett svagt dis än tydliga spegelbilder, vilket gör dem enklare för TV:ns egen ljusstyrka att övervinna och mindre störande för tittaren. Hisense har också lagt till en mildare matt beläggning på flera av sina premium- och mellansegmentmodeller med mini-LED. LG G6 OLED-TV har i sin tur ett mycket effektivt lager som kraftigt reducerar ljusstyrkan hos spegelliknande reflektioner.

Kort sagt: om du kommer att använda TV:n i ett ljust rum gäller att ju högre ljusstyrka TV:n har, desto bättre. En premium-TV med extra antireflexbehandling ger dessutom ytterligare fördelar.

Ljud som sträcker sig bortom skärmen

Ett bra inbyggt högtalarsystem hjälper verkligen till att skapa stämningen. (Image credit: Future)

När du tittar på VM vill du känna dig omsluten av stämningen från arenan och ljudet spelar en enorm roll i det. Om publikljudet känns som att det kommer direkt från TV:n är det svårt att glömma att du bara tittar på en skärm. Men när ljudet upplevs komma från ett större område än själva TV:n blir det mycket lättare att känna sig som en del av matchen.

På samma sätt ger ljud med djupare bas och tydligare diskant en mer uppslukande upplevelse, eftersom trummor, klappande händer, röster och publikens vrål låter fylligare och mer realistiska.

Återigen går det inte att avgöra exakt hur bra en TV låter enbart genom att läsa specifikationerna, men det finns vissa ledtrådar.

Budget-TV-apparater har ofta mycket enkla högtalarsystem, vanligtvis bestående av två små nedåtriktade högtalare. Deras förmåga att skapa ett omslutande ljud är därför begränsad. Om en TV endast har ett högtalarsystem på 2.0 kan man ofta räkna med att ljudet blir ganska tunt.

TV-apparater med framåtriktade eller sidomonterade högtalare har betydligt bättre förutsättningar att leverera ett större ljudlandskap. Det är också värt att leta efter modeller som har någon form av bassystem, antingen en inbyggd subwoofer eller passiva basradiatorer, eftersom de ger ett fylligare och kraftfullare ljud.

Den goda nyheten är att TV-apparater i mellansegmentet och uppåt blir allt bättre på att leverera välbalanserat ljud direkt ur kartongen. Modeller som TCL QM7K och Hisense U7 presterar bra här, men kliver du upp till TCL QM8K, Hisense U8 eller framför allt Samsung QN90F får du en betydligt större och mer omslutande ljudupplevelse.

Ett annat sätt att säkerställa riktigt bra ljud är förstås att komplettera med en soundbar eller ett högtalarsystem. Vid den här tiden på året dyker det ofta upp TV-erbjudanden där en soundbar ingår eller säljs till ett kraftigt rabatterat pris, så håll utkik efter sådana paket. Det är fullt möjligt att en TV i mellansegmentet tillsammans med en prisvärd soundbar ger den bästa kombinationen av stor bild och stort ljud.

Stor skärm och rätt pris

(Image credit: Future)

Många som köper en TV inför VM lockas naturligt nog av så stor skärm som möjligt. Det finns dessutom många riktigt stora modeller som kostar förvånansvärt lite mer än en 65-tumsmodell, vilket gör frestelsen ännu större.

Men större är inte alltid bättre, på grund av alla de faktorer jag redan har nämnt.

Problem som bristfällig rörelsehantering, svag detaljåtergivning, ojämn skärmuniformitet, störande reflektioner och begränsat ljud blir alla mer synliga på en större skärm, där bristerna inte har någonstans att gömma sig.

Om du har en budget på motsvarande cirka 10 000 kronor kan du välja mellan en enklare 85-tumsmodell, en bra 75-tumsmodell eller en mer högkvalitativ 65-tums-TV. Hur du balanserar storlek, kvalitet och budget är i slutändan ett personligt val, men det är viktigt att komma ihåg att om budgeten inte ökar i takt med skärmstorleken kommer du vanligtvis att byta bort prestanda mot fler tum.

Om du funderar på vilken skärmstorlek som passar bäst för just ditt rum finns det olika kalkylatorer online som kan hjälpa dig att räkna ut ett lämpligt tittavstånd och rekommenderad storlek.