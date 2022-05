Anmeldelse: Nokia G11

Nokia G11 tilbyder præcis, hvad du har brug for fra en budgetmobil. Den er ikke speciel hurtig, tager ikke overvældende spændende billeder og har ingen ekstraordinære funktioner, men når det kommer til grundlæggende opgaver, slår den ikke fejl. Den har en ren brugergrænseflade, omfattende support og et robust design. Derfor er den perfekt til dem, der leder efter noget, der bare virker.

Nokia G11: Kort opsummering

Nogle gange glemmer vi, at for mange brugere er en mobiltelefon bare en telefon og ikke noget, der vil revolutionere deres liv. Det lader til at Nokia har fanget fidusen og byder ind på netop det marked. Producenten har forstået, at mange mennesker leder efter pålidelighed og god batterilevetid frem for hurtig ydeevne og verdens bedste kamera.

Nokia G11 er utrolig pålidelig. Du kan uden problemer få helt op til 3 dages batterilevetid ud af mobilen, og så er det også en ret robust telefon, der føles som om, den kan tåle lidt knubs.

Hvad koster den? Ikke ret meget. Nokia G11 er bemærkelsesværdigt billig og kan købes i Danmark til omkring 1.299 kr. Til gengæld får du grundlæggende funktioner, og hvis du har et stramt budget, vil du sikkert sætte pris på, at Nokia tilbyder dobbelt så mange sikkerhedsopdateringer som konkurrenterne og to års softwareopgraderinger.

Det er ikke mange budgettelefoner, der tilbyder den slags opdateringer, så det har stor betydning, hvis du vil have en telefon, der holder. Og det tror vi på, at denne mobil gør. Det praktiske ved enkeltheden af Nokia G11 er, at der ikke er meget, der kan gå galt.

Telefonen kommer med en ren installation af Android 11. Selvom du også får nogle valgfri forudinstallerede apps som bl.a. Spotify, Netflix og ExpressVPN, er de placeret i en mappe, så alt er pænt og nydeligt. Det er en lækker detalje, da mange Android-telefoner er proppet med bloatware nu om dag.

Det bedste ved Nokia G11 er dens 6,5-tommer skærm, som byder på en ret hurtig opdateringshastighed på 90Hz. Det er så her, at listen over imponerende funktioner slutter, men alt i alt er det et rigtig godt valg, hvis leder efter en telefon med fokus på at browse og holde kontakten.

Nokia G11 kan til tider virke lidt langsom. Dens Unisoc T606-chipsæt er ikke kraftfuld nok til meget andet end at surfe på nettet. Den tilbyder heller ikke særlig meget lagerplads. Den nuværende model har kun 32 GB, men du kan øge hukommelsen med et microSD-kort.

Du får en kamerasamling med 3 objektiver: 13MP vidvinkel, 2MP makro og 2MP dybdesensor. Selfie-kameraet er et 8 MP vidvinkelobjektiv. Alle fungerer som de skal, og ingen af dem skiller sig særligt ud.

Vi er vilde med den lange batterilevetid på op til hele 3 dage. I modsætning til mange andre telefoner var det ikke svært at opnå, og det gør Nokia G11 til den perfekte telefon i en nødsituation.

Den bedste måde at beskrive Nokia G11 på er: Funktionel men lidt kedelig. Du skal altså ikke regne med at få en spændende og smart gadget. Nokia G11 er for dem, der vil have en smartphone udelukkende til det mest basale.

Pris og tilgængelighed

Vejledende pris: 1.299 kr.

Fås i 2 farvevarianter

Nokia G11 blev lanceret i marts 2022 og kan købes hos danske forhandlere som Elgiganten, Bilka, Compumail og mange flere. Den vejledende udsalgspris er 1.299 kr., men du kan allerede nu finde rigtig gode tilbud.

Du kan vælge mellem to farver: Charcoal og Ice. Charcoal er en meget mørk grå nuance, og det er den nemmeste farve at få fat i. Ice er en flot blågrøn nuance, som desværre allerede er udsolgt flere steder.

Standardmodellen af Nokia G11 kommer med 32 GB intern hukommelse og 3 GB RAM. Det er den model, vi testede. Der findes en anden model med 64 GB lagerplads og 4 GB RAM, som desværre ikke tilgængelig i øjeblikket.

Design

Plastramme

Dobbelt SIM-kort

Understøttelse af fingeraftryk og ansigtslås

Nokia G11 har en anstændig størrelse. Den måler 164,6 x 75,9 x 8,5 mm, og det er en meget almindelig størrelse for en smartphone nu om dage. Den vejer 189g, så det er ikke en af de tungeste drenge.

Vi testede Charcoal-modellen, og den ligner mere eller mindre de fleste standardtelefoner på markedet. Designet er ikke noget særligt, men dermed ikke sagt at det er en grim telefon på nogen måde. Den har en flot bagside med en bølgeagtig tekstur, der føles behagelig at røre ved, og det påvirker ikke grebet det mindste.

På bagsiden finder du kamerasamlingen, som består af 3 linser. Kameramodulet stikker ikke særlig langt ud, og det er skønt og praktisk, hvis du leder efter en robust telefon.

På fronten er selfie-kameraet placeret øverst midtfor på skærmen. Det er igen meget standard. Det samme gælder for volumeknapperne, Google Assistant, tænd/sluk-knappen og SIM-kortåbningen, som du finder på siderne af telefonen. Tænd/sluk-knappen fungerer også som en fingeraftrykslæser, og telefonen understøtter også ansigtslås.

Som på de fleste nyere mobiltelefoner er der ingen stik til hovedtelefoner, men der er en USB-C-port.

Skærm

6,5 tommer IPS-skærm

720 x 1600 opløsning

90Hz opdateringshastighed

Det bedste ved Nokia G11 er skærmen. Selvom meget af det, telefonen har at byde på, er meget basalt, er den alligevel udstyret med en 6,5-tommer skærm og en dejlig opdateringshastighed på 90Hz.

Mange dyrere mobiler holder sig til 60Hz, så det er en dejlig overraskelse fra Nokia, og det gør browsing til en hurtigere og bedre oplevelse.

Derudover er alt mere eller mindre, som det plejer at være. Nokia G11-skærmen ser fin ud i normal belysning, men tager du den med ud i skarpt sollys kæmper den lidt, indtil du får justeret nogle indstillinger.

Kamera

13MP + 2MP + 2MP bagkamera

8 MP selfie-kamera

Begrænsede muligheder

Nokia G11 fungerer fint nok til at tage billeder med, men du skal ikke forvente et væld af sjove og spændende muligheder. Telefonen har tre linser på bagsiden: Et hovedkamera på 13 MP, et 2 MP-makrokamera og en dybdesensor på 2 MP. På fronten er den udstyret med et 8 MP selfie-kamera.

Når du tager et billede med 13MP-objektivet, vil du hurtigt opdage, at Nokia G11 ikke er i stand til at fange så mange detaljer. Billederne er til tider lidt mørke. HDR gør sit bedste, men får ofte farverne til at se lidt mærkelige og alt for prangende ud.

Da vi tog billeder af blomster, gik detaljerne tabt og farverne så meget unaturlige ud. Vores stakkels kat mistede også lidt definition.

Makroobjektivet er en kæmpe skuffelse, og Nokia G11 kan heller ikke rigtig klare scenarier i svagt lys.

Det er selvfølgelig ikke den helt store overraskelse, når man kigger på prisen, men hvis du leder efter en billig telefon, der tager gode billeder, skal du nok ikke gå efter Nokia G11.

Testbilleder

Specifikationer og ydeevne

Drevet af Unisoc TS606

32 GB lagerplads

Langsom ydeevne

I vores test opnåede Nokia G11 en single-core score på 312 ved brug af Geekbench 5. Scoren var så lav, at den ikke engang nåede op på Xiaomi Redmi Note 7, som ligger sidst i feltet med en score på 328.

Multi-core ydeevnen og compute score lå også temmelig lave med en score på henholdsvis 1.135 og sølle 516.

Til daglig brug føles Nokia G11 ikke helt så langsom, men der er stadig lidt ventetid, når du åbner Chrome eller en anden standard-app. Til gengæld er telefonen hurtig at låse op, og tilbyder en meget ren Android 11-oplevelse.

Det er absolut ikke en telefon til at spille spil på, og den kommer heller ikke til at imponere dig særligt, men den er pålidelig, og gør hvad den skal.

Batterilevetid

5.050 mAh-batteri

18W opladning

Lang batterilevetid

Udover at Nokia G11 har en temmelig god skærm, har den også en dejlig lang batterilevetid. Nokia lover, at du får op til 3 dages batterilevetid, og vi må sige, at de holder, hvad de lover på det punkt. Vi gætter på, at det er fordi telefonen er ret langsom, men uanset hvad er det rart at have en mobiltelefon, der ikke skal genoplades hele tiden.

En fuld genopladning tager ca. et par timer med 18W opladning. Telefonen understøtter ikke trådløs opladning, men det kommer næppe som nogen overraskelse.

Skal jeg købe den?

Køb den hvis...

Du vil have en fantastisk batterilevetid

Hvis din livsstil gør, at du ikke kan lade din telefon op så tit, holder Nokia G11 meget længere mellem opladningerne end konkurrenterne.

Du vil have en simpel telefon

Denne telefon giver dig ikke imponerende kameraer eller hastighed, men hvis du leder efter en billig og effektiv løsning, er Nokia G11 et godt valg.

Du har et stramt budget

Hvis du har et stramt budget, er det vigtigt at få mest muligt for dine penge. Nokia G11 byder på en flot skærm og god batterilevetid til en virkelig god og overkommelig pris.

Køb den ikke hvis...

Du vil have et godt kamera

Nokia G11 tager ikke fantastiske billeder. Hvis du leder efter en telefon, som tager gode billeder, der er værd at vise frem, er det nok ikke den rette løsning for dig.

Du vil have en hurtig ydeevne

Nokia G11 er temmelig langsom. Det klarer de mest basale opgaver, men så er den heller ikke længere.

Du vil have en spændende telefon

Nokia G11 er en budgettelefon uden store armbevægelser. Der er ingen wow-faktor at hente her.

Anmeldt første gang: april 2022