Ny teknologi fra Nokia kan fordoble din telefons batterilevetid

Er du træt af, at din telefon løber tør for strøm inden dagen er omme? Ifølge teleproducenten Nokia kan de dage snart være talte.

Nokia Bell Labs, en underafdeling af den finske mobilproducent Nokia, har annonceret et smartphone-batteridesign, som eftersigende har 2.5 gange den batterikapacitet af de batterier, som allerede findes på markedet.

Helt essentielt er batteriet designet, så det ikke øger vægten på enheden, hvilket betyder, at du ikke bare propper flere batterier ind i enheden, for at imødekomme det stigende strømbehov i morderne smartphones. Det skulle desuden bedre kunne håndtere energi fra miljøvenlige kilder, såsom sol og vind, hvilket ser ud til at passe med mængden af tilgængelig energi igennem en dag.

Nokia Bell Labs har udviklet teknologien i samarbejde med AMBER, et forskningscenter i Irland som forbinder materielle videnskabsforskere med partnere i industrien.

Paul King fra Nokia Bell Labs tilføjer: ”Ved at putte mere energi ned i en mindre indpakning, vil denne nye batteriteknologi have en dybtgående påvirkning på 5G og hele den forbundne verden.”

Selvom Nokia ikke længere producerer sine egne smartphones – og foretrækker at lade HDM Global producere dem på licens – kan vi være sikre på, at Nokia vil patentere teknologien med henblik på kommercielt brug.

En talsperson fra Nokia tilføjede, at ”der er blevet indsendt en patentansøgning for at beskytte teknologien og har ingen specifik tidshorisont, især fordi vi forventer, at andre firmaer bringe nye batterier til markedet.”

Giv os mere strøm

I takt med at smartphones er vokset i popularietet, er energibehovet steget tilsvarende. Det er år og dage siden, at din telefon kunne holde til en uges let brug.

De skarpe og lysende skærme og smarte kameraer bruger en masse strøm og det er blevet normen at du, som et andet ritual, skal slutte din telefon til sin livline, inden du går i seng.

Det er derfor blevet særligt vigtig, at finde nye måder at øge batteriernes kapacitet på, og hverved byde på meningsfulde opgraderinger til nutidens smartphones – med behovet for 5G-netværk, som byder på hurtigere dataoverførsler og forbindelseshastigheder, bliver kun et endnu større behov for strøm på farten.

Vi ved ikke, hvornår vi kan komme til at se denne nye teknologi i kommercielt tilgængelige enheder og har bedt Nokia uddybe dette. For vores nuværende telefoners skyld håber vi, at det er lige på trapperne.

Via CNET