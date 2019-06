iPhone 11R kan have bedst batterilevetid af alle iPhones

iPhone 11 og iPhone 11 Max - eller hvad de nu ender med at hedde – bliver meget vel de mest interessante af de kommende iPhones, men den billigere iPhone 11R ventes at slå dem på et meget væsentligt punkt – den kan have en længere batterilevetid. Det er der et par grunde til, men først og fremmest får den et større batteri end sin forgænger, iPhone XR .

Ifølge TheElec får iPhone 11R et batteri på 3,110mAh, hvilket er 5.8% større end det på 2,942mAh, som sidder i iPhone XR. Det er ikke en kæmpe opgradering, men som vi noterede os i vores anmeldelse af iPhone XR, havde den allerede bedre batterilevetid end nogen anden iPhone, så det tyder på, at iPhone 11R får er endnu på dette punkt.

Vi tager naturligvis dette rygte med et gran salt, især eftersom TheElec ikke er kendt som en pålidelig kilde, men dette passer alligevel fint med en tidligere påstand fra analytikeren Ming-Chi Kuo (som netop er meget pålidelig), at iPhone 11Rs batteri bliver godt 5% større.

Han sagde dog samtidig, at iPhone 11 og iPhone 11 Max får endnu større batterier, på 20-25% ogh 10-15% i de respektive modeller. Det vil give iPhone 11 Max et langt større batteri end iPhone 11R, men dennes skærm bruger også mere strøm.

Så lige nu er det svært at sige hvilken af de kommende iPhones, som får bedst batterilevetid, men det lyder dog som om, at de alle er på vej i den rigtige retning. Vi bliver klogere, når de nye modeller lanceres til september.

