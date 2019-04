Efterfølgeren til iPhone SE kan komme samtidig med iPhone 11

Da iPhone SE blev lanceret i 2016, var den et perfekt alternativ til de større iPhone-modeller og de som ville have en telefon, som kunne styres med én hånd. Her tre år senere har den stadig ikke fået en afløser. Det kan dog ændre sig i 2019, hvor rygter peger på, at Apple netop arbejder på en ny udgave.

Rygterne stammer fra PC Tablet , der hævder, at telefonen kommer til at hedde iPhone XE og vil blive lanceret sammen med iPhone 11 . iFølge PC Tablet vil iPhone XE få en 4.8-tommer stor AMOLED-skærm og have en stort skærmhak i toppen med højttaler og kamera. Den vil desuden blive udstyret med Face ID og får ikke en home-knap.

På bagsiden af telefonen sidder et 12MP-kamera, hvilket betyder, at Apple holder sig til et enkelt objektiv som i iPhone XR , men i modsætning til sidstnævnte får iPhone XE ikke trådløs opladning.

Usikkerhed om detaljerne

Det skal siges, at nogle af detaljerne i artiklen kan virke lidt usandsynlige. Men fordi vi er så langt fra lanceringen på nuværende tidspunkt, er der dog heller intet som er decideret forkert.

For det første passer XE-navnet bedre til dagens XS - og XR -modeller, og hvis Apple planlægger at lancere den nye model sammen med iPhone 11, tænker vi, at de har valgt et navn, som passer bedre med den kommende telefon-serie.

I artiklen kommer det samtidig frem, at prisen vil ligge imellem 600 og 800 dollars. Omregnet til danske kroner er det 4.000 til 5.300 kroner. Dertil skal lægges moms, så prisen bliver lidt højere. iPhone SE var et billigere alternativ til de øvrige iPhone-modeller. Denne nye prissætning passer derfor dårligt, hvis målet er det samme denne gang.

Når det er sagt, er det også muligt, at Apple satser på at lave en efterfølger til iPhone XR, som ikke solgte ret godt. Dette kan derfor blive en telefon som prøver at kombinere en lidt lavere pris med noget af Apples nyere teknologi.

Vi får først vished senere på året, og skal naturligvis nok bringe jer nyhederne som de dukker op.