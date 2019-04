iPhone 11 kan blive større end iPhone XS

De sidste to generationer af iPhone har haft samme størrelse. iPhone XS og iPhone X -flagskibene har begge haft 5.8-tommer skærme. Det ser ud til at ændre sig med iPhone 11 .

Ifølge det japanske site Macotakara , som tidligere har antydet, at iPhone 11 vil have et triple-kamerasetup, bliver iPhone 11 større end iPhone XS, imens iPhone 11 Max (som vi vælger at kalde den), forbliver samme størrelse som iPhone XS Max .

Ifølge rapporten får iPhone 11 en 6.1-tommer skærm, hvilket vil gøre den lige så stor som iPhone XR , hvis det er sandt. Den større Plus-udgave af iPhone 11 skulle dog holde sig til de 6.5-tommer som sin forgænger.

Den største forskel i størrelsen, skal dog ifølge rapporten findes i tykkelsen. Den primære iPhone 11 bliver 0.15mm tyndere end iPhone XS og iPhone 11 Max bliver hele 0.4mm tyndere end iPhone XS Max. Eftersom iPhones traditionelt set er lidt tykke og tunge, kan det blive en markant ændring i designet.

Rapporten antyder desuden, at de to enheder vil have det allerede ”afslørede” triple-kamera-setup på bagsiden, og peger mod, at en ”lite” version må nøjes med et svagere kamera end de andre.

iPhone XR har kun et enkelt kamera på bagsiden, sammenlignet med de to på iPhone XS, så hvis rapporten holder vand, tyder det på, at hver serie vil få et ekstra kamera i forhold til forgængeren. Størrelsen på ”lite”-modellen nævnes ikke, men hvis iPhone 11 bliver større, er det muligt, at Apple ændrer på serierne, så hver telefon er et skridt op i størrelse og pris, på samme måde som Samsung Galaxy S10 -serien, i stedet for som det er nu, hvor iPhone XR er større end sine dyrere søskende.

Selvom vi på nuværende ikke kan vide, om rapporten taler sandt, modsiger den tidligere rygter, som antydede, at iPhone 11 ville få samme dimensioner som iPhone XS , samt at 2020 iPhones ville være mindre. Tag derfor nyheden med et gran salt.

Via 9To5Mac