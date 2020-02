Mobil-tilbud: Spar 40% på Nokia 7.1

For nogle er det alfa og omega at have den nyeste flagskibsmobil fra en af markedets førende producenter, mens andre bare gerne vil have en fornuftig telefon til en ditto pris. Og hører du til blandt de sidstnævnte, kan vi anbefale dig at tjekke Proshops aktuelle tilbud på Nokia 7.1.

Netbutikken har barberet en tusindlap af prisen på den i forvejen relativt budgetvenlige mobil, så den nu kan blive din for 1.495 kroner. Billigere får du ikke Nokia 7.1 lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse hjemlige forhandlere.

Nokia 7.1 (64 GB)| 2.495,- 1.495,– | 40%|Proshop

Nu kan du spare hele 40% på denne sobre mellemklasse-mobil, der endda overrasker med et par lækre features, man ikke ville forvente i telefon i dette prisleje.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder.

Se tilbud

Nokia 7.1 blev lanceret i oktober 2018 og kommer med 4 GB RAM, 64 GB lagerplads, Dual-SIM samt en Qualcomm Snapdragon 636 processor. Dertil kommer et batteri på 3,060 mAh og mulighed for hurtigopladning.

Så selv om vi altså ikke er oppe på de helt høje nagler, er specifikationerne absolut hæderlige for en så økonomisk overkommelig mobil.

Når det kommer til skærmkvaliteten, overrasker den positivt. Du får således en 5,84 tommer stor PureDisplay-skærm i 19:9-format med Full HD+ opløsning (2280 x 1080 pixels) samt understøttelse af HDR10.

Samtidig tilpasser skærmen sig automatisk til miljøet, så lysstyrken ændrer sig afhængigt af, om du opholder dig i stærkt sollys eller i mere dunkle omgivelser.

På telefonens bagside finder du dels en fingeraftrykslæser, og dels et dual-kamera med Zeiss-optik på henholdsvis 12 og 5 megapixels, mens frontkameraet har en opløsning på 8 megapixels. Zeiss har i øvrigt også haft en finger med i spillet, hvad angår de billedbehandlings-algoritmer, som Nokia 7.1 benytter.

Hvis du vil vide mere om Nokia 7.1, eller ønsker at købe telefonen, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder et begrænset antal, og der kan kun købes 1 styk per kunde. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så det er en god idé at handle hurtigt, hvis du vil gøre brug af det.