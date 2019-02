Pressefotos i høj kvalitet af Nokia 9 lækket få dage før lancering

Nokia 9 forventes lanceret d. 24. februar, men som sædvanligt har vi allerede fået en del detaljer omkring den kommende mobil, og nu har vi såmænd og også fået et kig på det endelige design. Dette takket være lækkede pressebilleder.

Billederne er blevet lagt op af Ishan Agarwal (en relativt ny tipper, som dog er ved at opbygget en god portefølje). Billederne som du kan se herunder, viser Nokia 9 fra forskellige vinkler og viser desuden kamerasetuppet, som består af fem linser på bagsiden, en ganske blank bagside af glas, samt kanter over og under skærmen.

Ud fra ikonet på skærmen, ser det ud til, at mobilen vil have en fingeraftrykslæser indbygget i skærmen, noget som stemmer overens med tidligere rygter. Vi får sågar telefonens top og bund at se, som dog ikke viser nogen tegn på et 3,5mm udtag til hovedtelefoner.

Billede 1 af 4 Dette er højst sandsynligt Nokia 9. Image Credit: Ishan Agarwal Billede 2 af 4 De fem kameraer kommer til at fylde overskrifterne. Image Credit: Ishan Agarwal Billede 3 af 4 Der er ikke noget skærmhak. Image Credit: Ishan Agarwal Billede 4 af 4 DEt ligner en bagside af glas i et metalhus. Image Credit: Ishan Agarwal

Sidst står der ”Android One” på bagsiden af mobilen, hvilket burde betyde, at få du får en ren version af Googles styresystem. Det er noget vi forventer, eftersom de fleste af Nokias mobiler anvender Android One.

Alt dette stemmer overens med det vi indtil nu har set og hørt, og fordi lanceringen så snart finder sted, er der en god sandsynlighed for, at billederne er retvisende. Som altid ved lækager, anbefaler vi dog, at man tager informationen med et gran salt.

Denne lækage nævner intet om specifikationer, men tidligere rygter har peget på 6GB eller 8GB RAM, en Snapdragon 855- eller 845-processor og et batteri på 3.800mAh, så her kan virkelig være tale om en topmodel.

Telefonen kommer dog næppe til at stå alene, da kilden bag lækagen samtidig nævner, at Nokia 4.2, Nokia 3.2 og Nokia 1 Plus vil finde vej til MWC 2019 .

Via GSMArena