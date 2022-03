Anmeldelse: Motorola Edge 30 Pro

Kort opsummering

Motorola har muligvis været mest kendt for at dominere budgetmarkedet de seneste år, men med Edge 30 Pro virker det til, at de har gjort et godt forsøg på at fange nogle af topmodelkunderne - og det er muligvis også lykkedes dem.

Specifikationer Android-version: 12 Prosessor: Snapdragon® 8 Gen 1 RAM: 8 eller 12 GB Lagerplads: 128, 256, eller 512 GB Skærmstørrelse: 6,7 tommer Skærmteknologi: pOLED, 10 bit, HDR10+, DCI-P3, 144 Hz Skærmopløsning: FHD+ (2400 x 1080) Mål: 163 x 75,9 x 8,79 mm Vægt: 196 gram Batterikapacitet: 4800 mAh IP-klassificering: IP52 5G: Ja Trådløs teknologi: WiFi 6E Bluetooth: 5.2 Kamera: 50 MP hovedkamera (f / 1,8), 50 MP makro (f / 2,2), 2 MP dybdekamera (f / 2,4) Frontkamera: 60 MP (f/2.2) Video: 8K ved 24 fps, 4K ved 60 fps, slow-mo op til 960 fps Højttalere: stereo, Dolby Atmos

Edge 30 Pro har rigtig meget at byde på, og det hele starter med den fremragende ydeevne. Denne telefon er den første på markedet med Snapdragon 8 Gen 1, og det gør simpelthen Edge 30 Pro til den Android-telefon med den bedste ydeevne på markedet lige nu. Hvis du er en ivrig mobilspiller eller leder efter fantastisk ydeevne til de lidt tungere opgaver, så er denne telefon et glimrende valg.

Derudover får du også en fantastisk skærm med naturlige farver og god skarphed, på trods af at den kun har udvidet HD-opløsning. Det opvejes dog af en opdateringshastighed på hele 144 Hz, som sørger for et ekstremt jævnt flow i menuer og på websteder. Denne funktion bruger dog også mere strøm, så du kan eventuelt vælge at begrænse opdateringshastigheden og bruge en autofunktion, der kun går op til 120 Hz, hvis du vil.

Når det kommer til kameraerne, er Edge 30 Pro udstyret med et godt hovedkamera, der tager gode billeder, så længe du har relativt gode lysforhold. Du får også et ultravidvinkelkamera, der leverer flotte billeder med en 114 graders billedvinkel uden de helt store forvrængninger. Desværre får du dog ikke optisk zoom, så skal du zoome foregår det altså udelukkende digitalt.

Edge 30 Pro har 68 W hurtigopladning, som sørger for, at telefonen oplades fra 0 til 50% på kun 15 minutter, samt 15 W trådløs opladning.

Vi er vilde med det stilrene design med matteret glas på bagsiden, og en kamerasamling i et design, der skiller sig lidt ud uden at stjæle alt for meget opmærksomhed.

Motorola Edge 30 Pro er kort og godt et rigtig godt valg for dig, der leder efter ydeevne i topklasse, en god skærm, hurtig opladning og et stilrent design. Du skal bare være opmærksom på, at kameraerne ikke er ligeså imponerende som topmodellerne fra Samsung og Apple, så hvis et overlegent kamera er vigtigt for dig, skal du nok overveje andre modeller.

Pris og tilgængelighed: Motorola Edge 30 Pro

Motorolas nye topmodel Edge 30 Pro kan købes i Danmark til en vejledende udsalgspris på 5.999 kroner.

Den kan kun fås med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads, men du kan vælge mellem to farver: hvid og blå.

Andre steder i verden fås et folio-cover og en stylus-pen som tilbehør til Motorola Edge 30 Pro. Det gør den til en interessant konkurrent til Samsung Galaxy S22 Ultra. Desværre kan det ekstra tilbehør på nuværende tidspunkt ikke købes i Danmark, så der er du nødt til at bestille fra udlandet.

Design

Motorola Edge 30 Pro ser flot ud med matteret glas på bagsiden. (Image credit: Truls Steinung)

De fleste af nutidens utallige mobiltelefoner minder meget om hinanden, når det gælder design. Langt de fleste topmodeller byder på store glasskærme med små kamerahuller, tynde metalrammer og glas på bagsiden.

Motorola Edge 30 Pro er på ingen måde en undtagelse, men den har samtidig et par unikke designdetaljer, der gør, at den skiller sig lidt ud fra mængden.

Først og fremmest er der bagsiden. I modsætning til de fleste andre telefoner med spejlblanke glasoverflader, har Motorola givet Edge 30 Pro en matteret bagside, der ser ganske flot ud, og vores blå testversion har også et fantastisk farvespil, der giver den et endnu mere eksklusivt look.

Derudover har kamerasamlingen på bagsiden også fået et lidt unikt design. Kameraerne er placeret lodret under hinanden, og stikker kun ud i toppen og i bunden, men det er først og fremmest de afrundede kanter, der sætter prikken over i’et på denne og mange andre topmodeller på marked.

Billede 1 af 3 Bunden af telefonen er udstyret med en højttalergitter, USB-C-port og åbning til SIM-kort. (Image credit: Truls Steinung) Billede 2 af 3 Venstre side er helt uden knapper. (Image credit: Truls Steinung) Billede 3 af 3 Højre side er udstyret med lydstyrkeknapper og en tænd/sluk-knap med indbygget fingeraftrykslæser. (Image credit: Truls Steinung)

Motorola Edge 30 Pro har et minimalistisk design. Telefonen har ingen knapper overhovedet på venstre side, og på højre side er den udstyret med både tænd/sluk-knap med integreret fingeraftrykslæser og lydstyrkeknapper. På fronten er det kun mikrofonhullet, der bryder den ellers helt glatte overflade, og i bunden finder du USB-C-porten, højttalergitteret og SIM-kortåbningen.

En detalje, der er værd at bemærke, er, at Edge 30 Pro har IP52-klassificering. Det betyder, at den kan tåle lidt vandstænk, men den er langt fra ligeså vandtæt som mange andre modeller på markedet. Du skal altså ikke forvente, at den overlever en tur i poolen eller havet, men du skulle fint kunne bruge den udenfor i regnvejr.

Skærm

Skærmen er måske ikke helt så lysstærk som de bedste telefoner på markedet, men den fungerer fint i praksis under de fleste forhold. (Image credit: Truls Steinung)

Skærmen har en opløsning på 2400 x 1080, hvilket giver den en vidtstrakt 1080p skærm. Det er ikke en særlig høj opløsning, men efter vores mening er det helt sikkert nok til at levere skarpe billeder i god kvalitet.

Farvegengivelsen er også god, men sammenlignet med andre topmodeller kan man ane et lidt grønligt skær i de helt hvide felter. Det er dog ikke noget, der springer betydeligt i øjnene eller virker generende ved normalt brug. Lysstyrken er også fin, selvom det ikke nødvendigvis er den bedste vi har set, men den kan stort set bruges under alle forhold uden problemer.

Det bedste ved skærmen er den høje opdateringshastighed. Faktisk kan den strække sig helt op til 144 Hz, og det er en del højere end fx Samsung Galaxy S22, der topper ved 120 Hz. Det skal dog lige nævnes, at den som standard er indstillet til autovalg, der kun når op på 120 Hz. Grunden til det er, at den højere opdateringshastighed bruger mere batteri. For at få 144 Hz skal du selv vælge det manuelt. 120 Hz er dog mere end nok til at få et jævnt resultat, når du scroller i menuer og på websteder.

På forsiden har Motorola valgt at give Edge 30 Pro et centeret kamerahul i skærmen. Det er ikke nødvendigvis vores foretrukne placering, men kamerahullet er ret lille og diskret, så man vænner sig til det.

Kameraer

Kamerasamlingen ser også godt ud, men det er næsten umuligt at fjerne alt støvet fra den. (Image credit: Truls Steinung)

Motorola Edge 30 Pro er udstyret med tre kameraer: et 50 MP hovedkamera, et 50 MP vidvinkelkamera og et 2 MP dybdekamera. Frontkameraet er derimod 60 MP.

Det er altså værd at bemærke, at Motorola har valgt at gå fra 108 MP i den tidligere model til 50, hvilket på mange måder bekræfter, at megapixel i sig selv ikke betyder alt, når det gælder billedkvalitet. De større pixels i et 50 MP kamera kan lukke mere lys ind, og det kan være ligeså stor en fordel som høj opløsning. Motorola har i hvert fald valgt at gøre det samme, som de fleste andre producenter: De har givet Edge 30 Pro en standardindstilling, der bruger "pixel binning", som giver billeder med en fjerdedel af den faktiske opløsning, kameraet leverer. Det betyder, at du får mere lys fra hver kombineret pixel og dermed bedre kvalitet.

Vi er vilde med farverne og skarpheden, som Edge 30 Pro leverer. (Image credit: Truls Steinung)

Edge 30 Pro leverer altså 12,5 MP billeder med meget overbevisende kvalitet - i hvert fald under normale forhold.

De billeder, vi har taget, har en imponerende skarphed, og vi sætter også stor pris på de naturlige farver, som virker pænt afbalancerede. Når vi sammenlignede med OnePlus 9 Pro, gav Edge 30 Pro os lidt bedre resultater med højere kontrast og en bedre farvebalance.

Vi opnåede den samme gode skarphed, da vi brugte vidvinkelkameraet, og du får også en imponerende stor 114-graders billedvinkel. Du får naturligvis lidt forvrængninger i kanterne af disse billeder, men det er meget mindre, end man skulle tro. Vi bemærkede dog at billederne havde en lidt mere grønlig tone, end dem vi tog med hovedkameraet, så disse billeder har muligvis brug for lidt farvekorrektion.

Billede 1 af 5 Hovedkameraet leverer rigtig gode billeder med friske og naturlige farver og god skarphed. (Image credit: Truls Steinung) Billede 2 af 5 Vidvinkelkameraet fungerer også godt, men her fik vi lidt mindre kontrast og et lidt mere grønligt skær (Image credit: Truls Steinung) Billede 3 af 5 Modlys kan være lidt af en udfordring, men der er stadig mange detaljer, som bevares. (Image credit: Truls Steinung) Billede 4 af 5 Digital zoom giver sjældent gode billeder, men du kan opnå nogenlunde resultater, så længe du ikke zoomer alt for meget. (Image credit: Truls Steinung) Billede 5 af 5 Her har vi tydeligvis zoomet for meget (Image credit: Truls Steinung)

I svagt lys klarer Edge 30 Pro sig desværre ikke helt så godt. Det er muligt at få skarpe billeder, især af selve motivet, hvis du sørger for at have nok lys på objektet. De mørkeste felter bliver dog meget let slørede og præget af digital støj. Her leverer modeller som fx førnævnte OnePlus 9 Pro væsentligt bedre resultater.

Selfie-kameraet kan også give gode billeder med god kontrast, men det virker meget følsomt over for bevægelsessløring. Du skal derfor holde hånden helt i ro, mens du tager et billede - i hvert fald hvis lysforholdene ikke er ideelle. Portrætfunktionen fungerer også fint, men den klarer sig ikke ligeså godt som andre, når det kommer til at skelne mellem forgrund og baggrund. Hvis du har hårtotter, der stikker ud her og der, bliver de hurtigt slørede. Det er et tegne på at baggrundssløringen er et resultat af bearbejdning og ikke optik.

Til gengæld er det positivt at forskønnelsesfunktionen som standard er slået fra, så du får ikke den her unaturlige silkeglatte hud, med mindre du selvfølgelig selv vælger det.

Når det kommer til video, understøtter Edge 30 Pro op til 8K ved 30 fps eller FHD ved 60 FPS. Her oplevede vi dog, at optagelserne i 8K nogle gange har en lidt ujævn kvalitet med nogle rystelser og lidt bølgeeffekter ved panorering, og derfor foretrækker vi 4K eller FHD. 8K er som regel heller ikke særlig brugbart, så det har ikke den helt store betydning.

Ellers byder Edge 30 Pro på et anstændigt udvalg af kamerafunktioner som bl.a. portræt, mulighed for at tage billeder med fuld 50 MP-opløsning og en Pro-funktion, der giver adgang til manuel fokus, ISO med mere.

Når du optager videoer kan du vælge slowmotion med 240 fps og en superslowmotion-indstilling på op til 960 fps. Det kan være meget sjov at lege med, selvom vi før har set andre mobiler, der har overgået denne billedhastighed.

Ydeevne

Det er på ydeevnen at Motorola Edge 30 Pro for alvor vinder points. Den er faktisk først på markedet med det nye flagskib Snapdragon 8 Gen 1, og det kan tydelig ses på ydeevnetests.

Motorola Edge 30 Pro går direkte ind på førstepladsen på Geekbenchs liste, og slår altså ydeevnemestre som Samsung Galaxy S21 Ultra. Det skal lige nævnes, at Galaxy S22 i øjeblikket er blevet fjernet fra Geekbench på grund af kontroverser om manipulation af ydeevne fra Samsungs side, men Edge 30 Pro nåede lige at overhale den, før den forsvandt.

Edge 30 Pro opnår en multi-core-score på 3631, og det er over 500 point mere end førnævnte Galaxy S21 Ultra. Single-core-scoren lander på 1195, og det er ca. 150 point mere end Samsungs topmodel.

I 3DMark er forskellen endnu mere ekstrem. Galaxy S21 Ultra scorede omkring 5000 point, mens Edge 30 Pro opnåede hele 9632 point. Samtidig betyder det også, at den slår iPhone 12 Pro Max, som typisk leverer en score på omkring 6700 point.

Og i praksis lever ydeevnen helt afgjort op til testresultaterne. Den daglige brugeroplevelse er 100% konsistent, og apps starter hurtigt og uden problemer. Edge 30 Pro-telefonens gode ydeevne viser sig også, når det kommer til at låse telefonen op med fingeraftrykslæseren. Det sker praktisk talt øjeblikkeligt, og vi har svært ved at forestille os, at det overhovedet kan gøres hurtigere.

Sidst men ikke mindst klarer den naturligvis tunge spil rigtig godt, og Rocket League Sideswipe kører gnidningsfrit med 60 fps ved High. Vi fik også en lignende oplevelse i store spil som Call of Duty Mobile og XCOM 2.

Hvis du spiller meget på din mobil, og god ydeevne er vigtigt for dig, så er Motorola Edge 30 Pro et glimrende valg. Indtil videre finder du ikke meget bedre ydeevne end den her telefon.

Software

Softwaren til Motorola Edge 30 Pro er baseret på Android 12, og brugeroplevelsen kender de fleste, der kender til Android. Motorola har dog givet den nogle grafiske detaljer, der skiller den ud fra resten af markedet, men de fleste er grundlæggende ens.

En væsentlig forskel, som vi bemærkede, er notifikationspanelet. Her har Motorola valgt at lave QuickTile-knapperne aflange, så der er god plads til tekst ud for hvert ikon. Det resulterer så i, at der kun er plads til to knapper i bredden. Det kan være en fordel at kunne se teksten, der beskriver, hvad hver knap gør (især hvis du har mange ekstra apps installeret, der hver tilføjer deres egne QuickTiles), men det ville have været rart, hvis Motorola havde gjort det muligt at skifte til et mere almindeligt display med små runde knapper til dem, der foretrækker det.

Grænseflade vil være velkendt af de fleste, der kender til Android. Undtagelsen er notifikationspanelet, som har væsentligt større QuickTiles end normalt, og her kunne vi godt have tænkt os lidt flere valgmuligheder. (Image credit: Truls Steinung)

Ellers er det forfriskende, at Edge 30 Pro er næsten helt fri for andet ekstra software. Det eneste, du finder udover Googles egne apps, er en Moto-app, der giver adgang til forskellige temaer og andre visuelle justeringer, samt tips til, hvordan du kan bruge forskellige funktioner.

Der er dog én detalje i softwaren, som vi er mindre tilfredse med: støjreduktionsfunktionen CrystalTalk AI. Denne funktion fjerner lydstøj under samtaler, og det er i bund og grund er en god ting. Desværre er funktionen lidt for ivrig. Resultatet er, at der bliver 100% stilhed, hver gang man holder pause mellem sætningerne, og for samtalepartneren kan det hurtigt lyde som om, at samtalen er blevet afbrudt. Derudover kan funktionen også kappe nogle ord og forårsage en knitrende lyd i støjende omgivelser. Vi er dog nødt til at sige, at den også gør et imponerende godt stykke arbejde med at filtrere baggrundsstøj fra.

Denne funktion er fin nok at have, hvis man så bare også havde mulighed for at slå den fra. Det viser sig dog, at det ikke ændrer noget, når vi deaktiverer CrystalTalk AI under indstillingerne. Vi håber, at Motorola ser nærmere på dette, og snart får det udbedret.

Batterilevetid og opladning

Motorola Edge 30 Pro har også en imponerende god batterilevetid. Batteriet kan holde en hel dag, også selvom den bruges på gaming, podcasts og masser af surfing på nettet. Ved lidt mere moderat brug kan batteriet næsten holde i 2 dage, før du skal finde opladeren frem.

Der er nok også mange, som vil være glade for, at æsken indeholder en oplader, og den har desuden hele 68 W hurtigopladning, som sikrer, at den kan gå fra 0 til 50% på kun 15 minutter. Det er langt fra den hurtigste hurtigopladning på markedet, men den er stadig god.

Derudover får du også trådløs opladning på 15 W. Det er ikke ligeså imponerende, men det er stadig en god funktion at have.

Skal du købe en Motorola Edge 30 Pro?

Bagsiden af Motorola Edge 30 Pro skifter farve, når den holdes op mod lyset. (Image credit: Truls Steinung)

Køb den hvis...

... du vil have den bedste ydeevne på markedet Motorola Edge 30 Pro er den første telefon med den nye Snapdragon 8 Gen 1, og det gør den til den hurtigste Android-telefon, der findes på markedet lige nu.

... du synes, at andre topmodeller er for dyre Motorola Edge 30 Pro tilbyder dig meget af det samme som andre topmodeller, men til en mere overkommelig pris.

... du vil have hurtig opladning Motorola Edge 30 Pro understøtter 68W hurtigopladning, og det tager kun 15 minutter at opnå 50% opladning. Derudover får du også god batterilevetid.

Køb den ikke, hvis...

... du vil have det bedst kamera, der findes Motorola Edge 30 Pro kan levere gode billeder under normale forhold, men findes konkurrenter, der klarer sig langt bedre - især under vanskelige lysforhold.

... du vil have det bedste af det bedste Med undtagelse af ydeevnen er der ikke meget, der løfter Edge 30 Pro op i mesterrækken, så hvis du leder efter en telefonen, der er fremragende på alle punkter, skal du kigge på de dyrere topmodeller.

... du har et stramt budget Motorola Edge 30 Pro er forholdsvis billig i forhold til de dyreste topmodeller, men der findes også billigere mobiler, der kan være ganske glimrende muligheder for dig, der har et lidt stramt budget.

Testet første gang: marts 2022