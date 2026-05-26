Logitech tilføjer noget overraskende enkelt til sin nye mus: blød polstring skal gøre den superbehagelig at arbejde med

Logitech præsenterer den nye serie af Signature Comfort Plus-mus og -tastaturer

De nye enheder er udstyret med indbygget støddæmpning, der sikrer en mere behagelig brug hele dagen igennem

De indeholder desuden nye AI-værktøjer, tilpasningsmuligheder og meget mere

Logitech har lanceret en ny flagskibs-mus og et nyt flagskibs-tastatur med en detalje, der er så enkel, at det er svært at tro, den ikke er tænkt på før: en polstret håndstøtte.

Virksomheden har præsenteret Logitech Signature Comfort Plus-musen og -tastaturet, deres seneste nyhed til hjemmet og arbejdspladsen, som skal give større komfort og effektivitet ved de vigtigste opgaver.

Comfort Plus

Logitech lover hybridarbejdere en mere behagelig oplevelse, når de sidder i mange timer foran tastaturet med deres nye Signature Comfort Plus-serie.

Serien er skabt til lange arbejdsdage, hvor professionelle og personlige opgaver smelter sammen. M850 L-musen introducerer Logitechs første mus med håndstøttepude til højrehåndede brugere. Det skal gøre arbejdet mere behageligt, selv efter mange timers brug.

Polstringen ligger på oversiden af musen, hvor håndfladen hviler, og er formet til at passe naturligt til hånden — suppleret af gummigreb i siderne og et støtteområde til tommelfingeren, der gør enheden markant mere behagelig at bruge.

Logitech oplyser, at musen fungerer med næsten alle aktuelle operativsystemer og kan skifte mellem op til tre enheder på én gang via Easy-Switch — uden dongle.

Med SmartWheel-scrolling og lydsvage museklik kombineret med en stille tasteprofil er serien også velegnet til delte og hybride arbejdsmiljøer.

Logitech har desuden fortsat sin satsning på genanvendelige materialer: plastkomponenterne i Comfort Plus indeholder 49–77 % certificeret genanvendt plast og er bygget til lang batterilevetid — op til to år for musen og op til tre år for MK880-tastaturet — hvilket reducerer behovet for batteriskift.

"Folk sidder i dag lange, hele arbejdsdage ved skrivebordet og skifter konstant mellem opgaver, skærme og personlige opgaver," siger Art O'Gnimh, General Manager of Mice & Keyboard Solutions Group hos Logitech. "Disse redskaber kræver ikke opmærksomhed — de giver den tilbage. De fjerner små forstyrrelser og tilføjer komfort, så alt føles mere gnidningsløst og ubesværet."

Pris og tilgængelighed

Signature Comfort Plus M850 L-musen med håndstøttepude koster 499 kroner, MK880-kombinationen med både mus og tastatur koster 899 kroner, og M840 L-musen uden polstring koster 399 kroner. Alle tre fås fra juni 2026 i farverne grafit, offwhite og sort på logitech.com og hos autoriserede forhandlere.

Nyt tastatur med buet, ergonomisk design og håndledsstøtte

(Image credit: Logitech)

Logitech har tidligere lanceret tastaturer med integreret numerisk tastatur, men den nye version byder på en række ekstra fordele og forbedringer, der gør brugen endnu mere behagelig.

MK880-tastaturet byder på dybe, bløde taster, en håndstøtte i dobbelt skum og buede tastaturvinkler, der er beregnet til lange sessioner ved skrivebordet. Det buede design skal give en mere naturlig skriveposition, og vinklen kan justeres yderligere for optimal komfort. Tastaturet har også en håndledsstøtte i dobbelt skum for øget komfort.

Tastaturet kommer med en dedikeret AI-tast, der giver hurtig adgang til det værktøj, du vælger, samt dedikerede taster til videochat, så du hurtigt kan starte og redigere konferenceværktøjer, sammen med nye smarte funktioner til at automatisere handlinger med et enkelt klik eller tastetryk.