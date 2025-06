Når den kommende iPhone 17 kommer i september, skal den måske slås om kunderne med en uventet nyhed på telefonmarkedet: Trump Mobile T1-mobiltelefonen. Og i stedet for rosaguld kommer T1 selvfølgelig i en ren guldfarvet finish.

Ja, Trump Mobile T1-telefonen er officiel. Mobilen blev lanceret i går sammen med teletjenesten Trump Mobile. Det er vildt, og vi masser af spørgsmål.

Er der for eksempel overhovedet brug for et nyt teleselskab i USA? Og er der brug for et abonnement med ubegrænset telefoni til 47,45 dollars om måneden? Der findes allerede billigere abonnementer fra Verizon, Mint Mobile og andre.

Men måske vil du have denne Android-telefon, fordi den kommer med en blanding af ny og gammel teknologi til en pris på 499 dollars (ca. 3.200 kroner). Du skal i hvert fald ikke købe den, hvis du lige nu sidder med en af de eksisterende flagskibsmodeller.

Her er alle særhederne (markedsført som fordele) ved denne meget Trump-lignende telefon.

Den har en port fra fortiden

Selvom de fleste moderne smartphones, Android og iPhone, har droppet 3,5 mm-hovedtelefonstikket, bringer 6,7" T1 det tilbage til en 5G-telefon. Det vides ikke, om telefonen også vil blive leveret med et sæt kablede ørepropper.

Lagerpladsen kan opgraderes

Den kommer med 256 GB lagerplads, hvilket ikke er er ikke dårligt, men vi er chokerede over at se, at T1 også kommer med micro SD-kort så du kan opgradere lagerpladsen. Det er usædvanligt og lidt gammeldags (men vi kan lide det). Det kan betyde, at der er en ekstra åbning eller at bagsiden kan tages af.

Hvis det er tilfældet, så fortæl os mere om IP-klassificeringen. Kan denne telefon klare, at man taber den ned i et gyldent toilet?

Den har en mystisk processor

Selv om vi har nogle oplysninger om T1, f.eks. 12 GB RAM og 256 GB lagerplads, er der ingen oplysninger om mobilprocessoren. I øjeblikket fremstilles der kun få nye mobilprocessorer i USA, men der er en mulighed for, at T1 får sin hjerne fra TSMC's fabrik i Arizona. Virksomheden har ifølge rapporter allerede bygget nogle A16-chips til Apple.

Alligevel virker det i bedste fald risikabelt at bruge lægge 100 dollars for at forudbestille en telefon, når mobilens ydeevne er et mysterium.

Den får kun Android 15

Der er ikke noget galt med Android 15. Vi kører det i øjeblikket i en fremragende OnePlus 13. Men til september forventer vi, at mange toptelefoner kører Android 16 i stedet.

Google Pixel-enheder har allerede adgang til Android 16 nu, og vi forventer, at Samsung-enheder får adgang i løbet af en måneds tid eller to. Andre telefoner, herunder dem fra OnePlus kan få Android 16-betaen nu (vi er ved at installere det nu).

Hvis Trump Mobile vil mænge sig med de store, kan de ikke bare komme med sidste års platform. Folk kan vist ret godt lide, at deres smartphones er opdaterede og fungerer optimalt med alle andre enheder.

Den har ikke (meget) AI

I en tid med alt, hvad der hedder kunstig intelligens, er det et stort sats inden for markedsføring at lancere en ny smartphone - eller egentlig enhver form for forbrugerelektronik - som ikke har kunstig intelligens i centrum.

På specifikationslisten for T1 står der faktisk, at den har AI Face Unlock - vi har ingen idé om, hvad det er - og så er der heller ikke mere om AI.

Men uden at kende kerneprocessoren er det svært at vide, hvad den neurale processorenhed (NPU) kan være, hvis den overhovedet findes. Kan du forestille dig en ny smartphone komme ind på dette marked uden AI?

Seriøst, at være "guld" er ikke en funktion.

Den har et makrokamera med lav opløsning

T1 ser ud til at have et solidt hovedkamera (50 MP) og et udmærket selfie-kamera (16 MP). Men vi er forbløffede over makroen på 2 MP. Det er flere år siden, vi har set de etablerede producenter komme med sådan en fesen makro. Den kan godt lave nærbilleder, men det bliver med utrolig lav opløsning og grumset kvalitet. Det er næsten ikke værd at have.

Og hvad der ikke forklares, er inkluderingen af et 2 MP dybdekamera. Er det til augmented reality (AR)? Vi aner det ikke, men det er ikke sandsynligt, for opløsningen er for lav til at lave et ordentligt 3D-kort.

Den har et stort batteri

En smartphone til 499 dollars med et batteri på 5.000 mAh er noget af en undtagelse og burde være en god nyhed, forudsat at det er af høj kvalitet og ikke har tendens til hurtig afladning eller andre udfordringer. Pointen er, at en telefon til 499 dollars måske har billigere komponenter, men det er en skidt ide at spare på batteriet. Der skulle nødigt opstå problemer med batterier, der aflader for hurtigt eller som mister kapacitet på kort tid. Men det er et plus, at den kommer med 20W PD lynopladning. Annoncen nævner ikke, om den også kommer med en 20 W opladningsadapter.

Den har en usikker utforming

Man kan ikke se på T1-telefonen uden at lægge mærke til kameralayoutet og den mærkelige afstand mellem linserne. For det første, hvorfor er der tre lige store objektiver, når to af dem kun er på 2 MP? For det andet, hvorfor er de placeret så langt fra hinanden?

Det ser ikke kønt ud, og det får os til at spekulere på, om T1-billedet bare er en midlertidig løsning, mens de færdiggør designet.

Apropos design: Trump Mobile angiver T1 som en 6,8-tommers telefon med en 6,78-tommers AMOLED-skærm, men telefonen ser meget høj og tynd ud, som om den måske har et underligt 21:10-format. Der er ikke angivet nogen dimensioner (vi vil vædde på, at de bare ikke ved det endnu), hvilket betyder, at du skal tage designet med en stor knivspids guldsalt.

Den vil blive produceret i USA ... måske.

Trump Mobile hævder, at T1 er "MADE IN THE USA", men vi gætter på, at det mere er en ambition end en realitet. Lad os antage, at telefonen bliver samlet i USA.

Det er en dristig antagelse, men vi er villige til at overveje den alligevel. De fleste af komponenterne vil stadig komme fra lande uden for USA. Selv hvis CPU'en i sidste ende bliver fremstillet i Arizona, vil mobilchips, GPS, AMOLED-skærmteknologi, kameraer og meget mere komme fra udlandet.

Vi er spændt på at se, hvor meget indsigt vi får i det, hvis og når telefonen kommer til september.

Det er en Trump-familieting

Det er en Trump Mobile T1 8002-telefon, men ingen nævner præsident Donald Trump.

I stedet blev projektet annonceret i en YouTube-video af hans sønner, Don Jr. og Eric, som begge driver mange af Trumps projekter, herunder en kryptovirksomhed.

Så det er en Trump-telefon, men ikke officielt en præsident Trump-enhed, men alligevel med hele essensen af den nuværende amerikanske præsident.

Vi er superspændte på at se, hvad telefonen kan, for vi er sikre på, at vores amerikanske TechRadar kolleger vil kaste sig over en test, når det er muligt.

Vi er også ret sikre på, at telefonen nok skal komme på markedet, for der er helt sikkert masser af Trump-fans, der gerne vil have en mobil, som er fri for AI og den slags.