Nye fantomfotos af Samsung Galaxy S26 Ultra viser telefonens nye design – men lækager peger på gamle kameraer

Det, der menes at være officielle billeder af Galaxy S26 Ultra, er blevet lækket.

De viser nogle få tydelige ændringer og meget, der forbliver uændret.

Kameraspecifikationerne ser dog ikke ud til at være blevet opdateret.

Vi har nu måske fået det bedste indblik hidtil i Samsung Galaxy S26 Ultra, da et nyt læk har afsløret, hvad der siges at være officielle renderinger af telefonen fra flere vinkler.

De nye billeder blev delt af Android Headlines – du kan se en af dem nedenfor (Galaxy S26 Ultra i sort) – og de afslører to tydelige forskelle i forhold til Galaxy S25 Ultra.

For det første er der hjørnerne, som ifølge tidligere billeder vil være mere afrundede end på den nuværende S25 Ultra. For det andet er der kameraopsætningen – selvom der stadig er fire linser på samme steder som før, er tre af dem nu placeret i et kameramodul i stedet for at sidde direkte på bagcoveret.

Ellers ligner designet Galaxy S25 Ultra, men den nye model kan være lidt tyndere. Kilder hævder, at den er 7,9 mm tyk, sammenlignet med 8,2 mm for S25 Ultra. Kameramodulet på S26 Ultra siges dog at rage 4,5 mm ud, hvilket gør den del af telefonen ret markant.

Uanset hvad udgør ændringerne ikke en dramatisk forskel fra S25 Ultra, men de rundere hjørner ser pæne ud, og ændringerne gør modellen markant nok til at skille sig ud.

(Image credit: Android Headlines)

De samme kameraer igen

Mindre positivt er det, at kameraerne efter sigende forbliver uændrede. ETNews (via GSMArena) hævder, at Samsung Galaxy S26 Ultra igen vil have et 200 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 3x zoom og et 50 MP telekamera med 5x zoom samt et 12 MP selfie-kamera.

Det er muligt, at nogle sensorer er forskellige på trods af samme opløsning, men siden hævder, at i det mindste 50 MP-telelinsen er nøjagtig den samme som på S 25 Ultra.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Selv Samsung Galaxy S26 Pro (som angiveligt vil være navnet på basismodellen) siges at være uden kameraopgraderinger. Den vil have samme opsætning som Galaxy S25: et 50 MP hovedkamera, et 10 MP telekamera med 3x zoom, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 12 MP selfie-kamera.

Den eneste model, der rygtes at få en opgradering, er Samsung Galaxy S26 Edge, som muligvis får et nyt 50 MP ultravidvinkelkamera i stedet for forgængerens 12 MP-modul. Hovedsensoren forbliver dog på 200 MP, og selfiekameraet på 12 MP.

Vi tager dog disse påstande med et gran salt, da de delvist er i modstrid med tidligere rygter. Tidligere har vi hørt, at Galaxy S26 Pro vil have et 50 MP ultravidvinkelobjektiv.

Vi vil sandsynligvis finde ud af, hvad der er korrekt inden for et par måneder, da Galaxy S26-serien forventes at blive lanceret i begyndelsen af 2026.