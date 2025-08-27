Apple bekræfter tidspunkt for næste event: iPhone 17-serien kan komme i september – her er 5 ting, vi forventer på eventet

Vi har alle ventet spændt på et Apple-event i september, og nu har teknologigiganten i Cupertino gjort det officielt ved at sende invitationer ud til et særligt event den 9. september med sloganet »Awe dropping«.

Der er selvfølgelig meget at se frem til, og begivenheden starter på det nu sædvanlige tidspunkt for Apple-begivenheder. Den starter kl. 19.00 dansk tid den 9. september 2025 i Apple Park. Men fortvivl ikke, hvis du ikke har fået en invitation – begivenheden bliver sendt live, så du kan følge med online.

Baseret på rygter og det, Apple tidligere har afsløret ved sine september-begivenheder, forventer vi at se iPhone 17-serien – inklusive den helt nye, supertynde iPhone 17 Air – nye Apple Watches og AirPods samt en række softwareopdateringer.

Du husker måske, at Apple for nylig afslørede sin nye Liquid Glass-brugerflade og designfilosofi til iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS og visionOS. Alle disse, eller i det mindste de fleste af dem, bør få deres lanceringsdatoer under begivenheden, da Apple har lovet en lancering »i efteråret« (september til november).

Nedenfor gennemgår vi, hvad invitationen fortæller os, og lidt mere om, hvad vi kan forvente af det »Awe dropping«-event den 9. september.

Hvad står der i invitationen til ›Awe dropping‹-arrangementet?

Nu hvor Apples event den 9. september er officielt, er alle øjne rettet mod selve invitationen. Det »Awe dropping«-inspirerede Apple-logo er interessant og ligner et termisk billede med farver, der minder om noget taget med varmefølsomme kameraer. Der er stærke nuancer af orange, mørkeblå, blå, grøn og endda lidt gul.

Kunne dette være en hentydning til et nyt kølesystem til de rygtede iPhone 17-modeller eller måske et termisk kamera i kameraopstillingen? Det første virker mest sandsynligt. Det kunne også pege på farverne på de nye iPhones, hvilket er giver mening, da nogle rygter antyder en orange variant til iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Tim Cook, Apples CEO, delte også en video af invitationen – eller rettere sagt Apple-logoet med et varmekort med farver, der bevæger sig hen over det.

Hvad kan vi forvente os af eventet?

Den sandsynlige stjerne i "Awe dropping" bliver iPhone 17-serien. Vi forventer igen fire modeller, men denne gang kan iPhone 17 Air erstatte Plus-modellen sammen med iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max.

Med iPhone 17 Air ønsker Apple at lukke hullet til Samsungs Galaxy S25 Edge. Apple 17 Air forventes at blive supertynd – omkring 5,5 millimeter – men stadig med en kraftig chip under hætten.

Det bliver spændende at se, om basismodellen iPhone 17 får den samme chip som Pro-modellerne – sandsynligvis A18 – eller om den står alene. Der går rygter om et redesignet kamera med en enkelt linse, og Apple er nødt til at gøre noget ved batteriets levetid, især hvis 17 Air erstatter Plus-modellen med lang batterilevetid.

For iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max forventer vi ydeevneforbedringer fra nye Apple-producerede chips, og der kan også være ændringer i, hvordan kamerastyringen fungerer, ifølge de seneste rygter. En ny rapport antyder også, at lydstyrkeknapperne og action-knappen muligvis bliver slået sammen til én.

Hvis du er på udkig efter de bedste kameraer, Apple har at tilbyde, vil 17 Pro og 17 Pro Max sandsynligvis stadig komme med tre kameraer, men i et nyt design. Vi er blevet vant til et firkantet kameramodul, men ifølge rapporter kan Apple hæve barren på samme måde, som vi har set det med Googles Pixel-telefoner. Her finder vi stadig vidvinkel, ultravidvinkel og tele, men sidstnævnte forventes at få en større opgradering.

iPhone 17 vil sandsynligvis se meget lig iPhone 16 ud, selvom vi håber, at Apple vil beholde nogle livlige farver her. Som vi bemærkede i anmeldelsen af iPhone 16 En opgradering til 120 Hz-skærme på basismodellen ville være meget velkommen, og dette er altid en mulighed i betragtning af de rygter, vi har hørt om, at iPhone 17-serien muligvis vil indføre 120 Hz-skærme som standard for hele serien. Det rapporteres også, at selfie-kameraet på alle nye iPhones vil blive opgraderet til 24 megapixel.

Alle nye iPhones forventes at køre iOS 26 lige fra start med det nye design og en række nye funktioner, herunder større opgraderinger af Beskeder, og vi kan forvente, at Apple vil fremhæve sine nye Apple Intelligence-funktioner. Det bliver spændende at se, om Apple rent faktisk har noget nyt at byde på inden for AI, for vi har også hørt rygter om, at Apple overvejer at hjælpe Siri på vej ved at samarbejde med Google om at give Sire nogle Gemini-funktioner.

Hvad kan vi forvente af Apple Watch Series 11? Det bør have et design, der ligner Series 10. Men under overfladen bør processoren være opgraderet for at give hurtigere ydeevne og forhåbentlig mere energieffektiv drift, hvilket er til gavn for batteriets levetid. Series 11 bør kunne måle blodets iltmætning globalt, selv i USA, da Apple har genindført funktionen i Series 9, Series 10 og Ultra 2.

Målingen foregår stadig via sensorer på håndleddet, men resultaterne vises på din iPhone – en smart løsning. Denne sundhedsfunktion bør være til stede sammen med pulsmåling, EKG, en hudtemperaturføler og søvnsporing, men der er også rapporter om, at blodtryksmåling muligvis introduceres i år. Du får også Workout Buddy til træning via watchOS 26 og en ny gestus.

Hvad angår Apple Watch Ultra 3, forventer vi, at det vil bevare et lignende udseende i to farver – sølv eller sort – og omtrent samme størrelse. Men som vi har set med andre Apple Watch-modeller, kan designteamet reducere rammerne for at give en endnu større skærm med betydeligt højere lysstyrke. Dette ville være logisk, da det er designet som et eventyrligt og ultra-robust Apple Watch. Det vil også få flere nye funktioner via watchOS 26, og hvis der er nye sundhedsfunktioner på vej, er det sandsynligt, at Ultra-modellen får de samme funktioner som Series 11.

Da det er to år siden, at AirPods Pro 2 med USB-C kom på markedet, og Apple lancerede nye funktioner til disse øretelefoner sammen med AirPods 4 og AirPods Max med USB-C i 2024, er der en god chance for, at vi får AirPods Pro 3 at se ved begivenheden i september.

De vil sandsynligvis tilbyde nogle opgraderinger i forhold til det nuværende design, men en total redesign er sandsynligvis ikke nødvendig i betragtning af det nuværende designs popularitet. Opladningsetuiet kunne dog gøres noget slankere, og det kunne få den samme LED- og knapstruktur som AirPods 4, hvilket ville betyde en overgang til en kapacitiv knap i stedet for en fysisk knap.

Powerbeats Pro 2 har allerede indbygget pulsmåling i øret, så der er meget stor sandsynlighed for, at dette også kommer til de nye AirPods Pro sammen med ydeevneforbedringer fra en ny processor. Du har måske ikke brug for pulsmålingen her, hvis du allerede har et Apple Watch, men muligheden kunne være en ekstra bonus.

Der er også rygter om en liveoversættelsesfunktion, som vil udfordre Samsungs Galaxy Buds og Googles Pixel 10 og Pixel Buds 2 Pro. Men forvent ikke AirPods Pro med kameraer i år.

Apple vil ikke have tid til alt under eventet, men rygterne tyder på, at resten af 2025 vil være travlt for tech-giganten. Vi kan også forvente nye iPads – herunder en 11-tommer og en 13-tommer iPad Pro med M5-chip – samt nye desktop-Macs og MacBooks med M5, sammen med opgraderinger til HomePod mini og Apple TV 4K.

Hvornår disse produkter vil blive udgivet, er endnu uvist – Apple gemmer dem muligvis til oktober eller november. Der er også tale om en opgraderet Apple Vision Pro med en hurtigere processor end M2, men prisen forventes ikke at falde markant - og vi tvivler på, at der kommer stor efterspørgsel til prisen.

Som med alle Apple-rygter er det vigtigt at huske, at intet er officielt, før det faktisk er annonceret af virksomheden. Vi er i hvert fald spændte og kommer til at kigge med under Apples store event.