Google driller Apple i ny Pixel 10-teaser

Pixel 10 vises frem i ny video

Nyde renderinger af Pixel 10 og Pixel 10 Pro dukker

Google gør klar til at lancere deres næste serie af Pixel 10-telefoner om et par uger – og ja, vi glæder os! Som altid står anmeldelserne klar, så snart telefonerne lander.

Men allerede nu er der én ting, der skiller sig ud: Google virker til at skrue gevaldigt op for markedsføringen i år. Og det gør de med et glimt i øjet – og en skarp bemærkning i retning af konkurrenten Apple.

I en ny teaser-video viser Google den kommende Pixel 10 frem, mens en stemme drillende siger:

"Hvis du køber en ny telefon på grund af en funktion, der snart kommer, men funktionen har været på vej i over et år... så kan du enten ændre din definition af snart – eller du kan bare... skifte telefon."

Av. Den sad. Videoen er en åbenlys stikpille til Apple Intelligence – Apples AI-satsning, der længe har været på tegnebrættet, men endnu ikke for alvor har vist tænder på iPhones.

Og som om stikket mod Apple ikke var tydeligt nok, har Google valgt at lægge en solid gangsterrap-klassiker under videoen: Episode One af Snoop Dogg. Den tunge West Coast-beat giver videoen en selvsikker, næsten hånlig attitude, som virker nøje udvalgt til at understrege budskabet: Pixel 10 er ikke bare ny – den er Original Gangster, når det gælder AI, og det er Apple, som i den grad har noget at bevise.

Det bliver spændende at se, om Pixel 10 ikke kun får mere opmærksomhed – men også leverer, når det gælder de smarte funktioner. Én ting er sikkert: AI-kampen mellem tech-giganterne fylder stadig, og Apple skal stramme op, hvis de skal med på bussen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Google Pixel 10 | Soon - YouTube Watch On

Nye renderinger af Pixel 10

Selv om der ikke er kommet noget officielt omkring det endelige design på telefonerne, så ser disse lækkede renderinger ud til at være tæt på det design, vi kan se i videoen.

Image 1 of 2 Et lækket bud på designet på Google Pixel 10. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) En läckt rendering av Google Pixel 10 Pro. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Du kan også se, at begge enheder har strøm- og lydstyrkeknapper på højre side og ingen knapper på venstre side.

Farver og specifikationer

Pixel 10 Pro vises i en Obsidian-nuance, men Android Headlines hævder, at den også vil blive solgt i Porcelain, Moonstone (en skiferblå farve) og Jade, hvilket stemmer overens med tidligere lækager.

Pixel 10 vises i en ny Frost-farve, og selvom Android Headlines ikke nævner de andre forventede farver her, har vi tidligere hørt, at den også kan blive solgt i Obsidian, Indigo og Limoncello (en gulgrøn farve).

Android Headlines har også inkluderet nogle specifikationer, hvor Google Pixel 10 siges at have en 6,3-tommers skærm, et Tensor G5-chipsæt, 12 GB RAM, op til 256 GB lagerplads, et hovedkamera på 48 MP, et 12 MP ultravidvinkelkamera samt et 10,8 MP telekamera.

Google Pixel 10 Pro har tilsyneladende et Tensor G5-chipsæt, 16 GB RAM, op til 1 TB lagerplads og et batteri på 4.870 mAh.

Vi får snart alt at vide med sikkerhed, da Google forventes at præsentere hele Pixel 10-serien – som også forventes at omfatte Pixel 10 Pro XL og Pixel 10 Pro Fold – den 20. august.