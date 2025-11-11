Disse 4 kameramobiler kan få store rabatter under Black Friday
Mobilfotografer bør holde øje med rabatter på disse modeller.
Black Friday nærmer sig med hastige skridt – de allerførste rabatter er allerede begyndt at dukke op. Hvis du er på udkig efter en ny mobiltelefon og ønsker en model med kraftfulde kameraer, er her et par modeller, du måske bør holde øje med.
I dag findes der avancerede flagskibsmodeller, der udmærker sig i forhold til kamerakvalitet, uanset om du bruger iOS eller Android, og vi forventer at se nogle gode rabatter på nogle af sidste års bedste kameratelefoner fra de store mærker. Hvis du ikke føler, at du har brug for det allernyeste, er sidste års flagskibsmodeller fra giganter som Samsung, Apple og Xiaomi stadig blandt de bedste kameratelefoner, du kan købe. I dag lover tech-giganterne også op til 7 års opdateringer til deres telefoner, så selvom du vælger en model fra sidste år, vil den være fremtidssikret i mange år fremover.
Flagskibskameramobiler kan være meget dyre, men vi anbefaler på det kraftigste at overveje en af de modeller, vi nævner i denne artikel – de kan klare alt, hvad de fleste brugere har brug for, og de vil sandsynligvis blive tilbudt til meget mere overkommelige priser under Black Friday.
Kameramobil fra Apple
Apple iPhone 16 Pro & Pro Max
Alle iPhone-fans bør holde øje med Black Friday-rabatter på iPhone 16 Pro og 16 Pro Max, som markerer et ambitiøst forsøg fra Apple inden for mobilkameraer. I stedet for flere linser har Apple introduceret en ny kamerakontrolknap med disse modeller, som giver bedre kontrol over zoom, fokus og mere.
De to modeller tager imponerende fotos og blev kåret som bedste kameratelefon for fotografer af TechRadar-teamet, indtil de blev erstattet af deres nyeste søskende i iPhone 17-serien. De tager naturlige og detaljerede fotos på alle zoomniveauer uden at se computergenererede ud. Videotilstanden har også fået et stort løft med en ny 4K/120 fps-tilstand, der leverer filmiske slowmotion-klip i højeste kvalitet.
Nu hvor den nye iPhone 17-serie er på markedet, vil priserne på iPhone 16-serien sandsynligvis falde betydeligt – hvilket betyder, at vi forventer at se nogle gode rabatter på den under dette års Black Friday.
Kameramobil fra Samsung
Samsung Galaxy S24 Ultra
For Android-brugere er Samsungs Ultra-flagskib blandt de bedste kameratelefoner, du kan købe. På vores liste over de bedste kameratelefoner har vi kåret den nyeste Samsung Galaxy S25 Ultra til den bedste kameratelefon for influencers, hvilket siger en del!
Men du behøver ikke den allernyeste model for at få Samsungs bedste kameraer. Deres Galaxy S24 Ultra er stadig en af de mest veludstyrede kameratelefoner, du kan købe. Den har et 200 MP hovedkamera, et 50 MP telekamera med 5x optisk zoom, et 10 MP 3x telekamera og endelig et 12 MP ultravidvinkelkamera, der leverer stærke resultater over hele zoomområdet. Galaxy AI hjælper også med alt fra AI-zoom til fotoredigering. Den har også en indbygget S Pen, en 6,8-tommers skærm, der når op på 2.600 nits og er beskyttet af Corning Gorilla Armor, så ud over fremragende kameraer får du en telefon, der også præsterer i absolut topklasse på andre områder.
Modellen er lovet syv års Android- og sikkerhedsopdateringer, hvilket gør den ekstra interessant som et langsigtet køb. Samsungs Ultra-modeller er normalt blandt de dyreste modeller, du kan købe, men nu hvor Galaxy S25-serien er på markedet, forventer vi store prisnedsættelser på S24 Ultra under dette års Black Friday.
Kameramobil fra Xiaomi
Xiaomi er måske ikke det mest almindelige mobilmærke på det danske marked, men vær ikke bange for at prøve et nyt mærke – Xiaomi laver nogle af de bedste kameratelefoner, du kan få!
Selvom Xiaomi 14 Ultra blev erstattet af en nyere model i 2025, er den stadig en drømmetelefon for mobilfotografer. Sammen med Leica får du et firdobbelt kamerasystem, hvor alle fire kameraer er på 50 MP, med en 1-tommers sensor (LYT-900) i hovedkameraet og trinløs variabel blænde, samt et 75 mm flydende teleobjektiv og et 120 mm periskop-teleobjektiv for stabil zoom fra 12–120 mm. Resultatet er naturtro billeder uanset fotomodus.
Andre specifikationer inkluderer en 6,73-tommer LTPO AMOLED med 1440p-opløsning, adaptiv 1-120 Hz opdateringshastighed og op til omkring 3.000 nits ved spidsbelastning. Indvendigt drives telefonen af Snapdragon 8 Gen 3. Dette gør 14 Ultra lige så kraftfuld til video og fotografering som til daglig brug, og den vil bevare sin flagskibsfølelse selv i 2025.
Xiaomi har også forbedret sin opdateringspolitik med op til fire større Android-opdateringer og seks års sikkerhedsopdateringer – så du kan bruge den i lang tid fremover. Nu hvor Xiaomi 15-serien er blevet lanceret, forventer vi ekstra gode Black Friday-rabatter på 14 Ultra-modellen.
Kameramobil fra Google
For dem, der nyder at redigere deres fotos og ønsker virkelig alsidige kameraer i høj kvalitet, er topmodellerne i Google Pixel-serien det rette valg. Disse telefoner kombinerer kraftfuld kamerahardware med markedsførende AI-funktioner til fototilstande og redigering.
Vi har for nylig set lanceringen af den nyeste Pixel 10-serie, men Google Pixel 9 Pro og Pro XL er stadig gode valg for dem, der ønsker topkvalitet uden at betale for den allernyeste generation. Begge modeller er udstyret med Tensor G4-processoren og har identisk kameraopsætning bestående af et 50 MP hovedkamera, 48 MP ultravidvinkel og 48 MP teleobjektiv med 5× optisk zoom og op til 30× Super Res Zoom.
Skærmen er LTPO-OLED med en adaptiv opdateringshastighed på op til 120 Hz, og Pro XL tilbyder en større 6,8-tommers skærm og et større batteri, hvilket gør telefonerne perfekte til film og multitasking.
Som med de andre telefoner i denne artikel vil Google holde disse telefoner opdaterede i lang tid fremover. Virksomheden har lovet mindst syv års Android- og sikkerhedsopdateringer, hvilket gør dem fremtidssikrede.
Da de har efterfølgere, forventer vi at se store rabatter og tilbud på Pixel 9 Pro og Pro XL under dette års Black Friday.
