The Old Man kommer snart til Disney+ i Danmark

Disney+ har netop annonceret The Old Man er på vej på tjenesten i Danmark.

The Old Man er en ny dramaserie baseret på Thomas Perry bestsellerromanen, af samme navn med Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonilla og Gbenga Akinnagbe på rollelisten.

Der er 7 episoder i sæsonen, hvor de to første frigives samtidigt.

"The Old Man" handler om "Dan Chase" (Jeff Bridges), der forsvandt fra CIA for årtier siden og har levet i liv under radaren siden.

Da en lejemorder ankommer og forsøger at slå Chase ihjel, erkender den gamle politimand, at for at sikre sin fremtid, må han nu slutte fred med sin fortid.

Da Dan Chase forlader sit skjul, får FBI's assisterende direktør for kontraspionage "Harold Harper" (John Lithgow) til opgave at opspore sin tidligere kollega.

Sammen med Harper arbejder hans protegé "Angela Adams" (Alia Shawkat) og CIA Special Agent "Raymond Waters" (E.J. Bonilla). Da Chase viser sig at være sværere at pågribe end som så, bliver "Julian Carson" (Gbenga Akinnagbe), en højtuddannet specialoperator, også sendt i marken for at finde ham.

Mens han er på flugt, lejer Chase et værelse af "Zoe McDonald" (Amy Brenneman), som trækker på reserver, hun aldrig vidste, hun havde, for at overleve den dag, hvor hun lærer sandheden at kende om sin nye lejer. Bill Heck, Leem Lubany og Pej Vahdat medvirker også i dramaserien.

Se trailer til 'The Old Man' nedenfor: