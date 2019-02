Samsung patenterer S Pen med indbygget kamera med optisk zoom

Med lancereringen af sin Galaxy Note 9 , fol Samsung proppet Bluetooth funktionalitet ind i deres roste S Pen, hvilket gjorde det muligt at bruge pennen som en udløserknap – perfekt til selfies eller gruppebilleder.

Ifølge en netop godkendt amerikansk patentansøgning ser det ud til, at Samsung opgraderer S Pens fotofunktionalitet med et indbygget kamera.

Patently Mobile kan fortælle, at patentansøgning blev indgivet tilbage i februar 2017 og taler om en ”elektrisk pen” med et ”optisk system indeholdende en linse og billedsensor”, som gør det muligt at ”styre et kamera fra den eksterne elektroniske enhed.”

Du kan se de forskellige tegninger og diagrammer fra ansøgningen i grafikken af Patently Mobile herunder.

Image credit: Patently Mobile

Optisk zoom-funktionalitet er længe blevet set som en problem for telefonproducenterne, på grund af den ekstra tykkelse, som det tilføjer til en enhed.

Ved at flytte den optiske zoom-funktionalitet ind i en ekstern enhed (såsom Note Seriens berømte S Pen), kommer man helt uden om den problematik. Hvis den bruges til selfies, kan den også gøre kamerahuller og hak i skærmen noget, der hører fortiden til, i hvert fald i teorien. Det er naturligvis to år siden patentansøgningen oprindeligt blev indgivet, så der er ingen garanti for, at Samsung stadig planlægger at bygge et kamera ind i S Pen på Galaxy Note 10 (eller for den sags skyld andre Note-modeller). Når det er sagt, skader det naturligvis ikke at drømme!