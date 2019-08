iPhone 11 Pro ville være den værste konkurrent for Samsungs Note 10

Hvad vil være værest for Samsung i år? En ny iPhone 11, der får en masse opmærksomhed og salg, men holder sig til Apples sædvanlige stil... eller en mindre populær iPhone 11 Pro?

iPhone 11 Pro er for nyligt blevet nævnt i et online-læk, og det har sat gang i snakken: Hvordan vil en iPhone 11 Pro se ud? Hvad vil den kunne? Hvorfor findes den pludselig? Er det telefonen, man skal vente på?

Det er præcis de spørgsmål Samsung ikke vil have brugerne til at stille - og med god grund, når vi kigger på interessen for Samsungs Note 10 siden lanceringen.

Men selvfølgelig er der ingen grund til at den sydkoreanske it-gigant skal være nervøs? Apple og Samsung har i langt tid kæmpet om de samme kunder og har opdaget, at der er plads til dem begge. Så hvorfor skulle tilføjelsen af det lille ord "Pro" gøre nogen forskel?

Note har ikke længere markedet for sig selv

Inden vi ser på, hvilken mobil iPhone 11 Pro vil være, er det værd at nævne, at hele rygtet om pro-versionen er opstået efter et eneste opslag på Twitter (godt nok fra en kilde, der før har ramt plet med annonceringen af navnet på nye iPhones). Så vi arbejder altså mest ud fra formodninger og gæt og ikke kolde fakta.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.August 10, 2019

Men ud over det tynde grundlag, navnet er baseret på, så er der masser af gode grunde til at Apple rent faktisk kan være på vej med en iPhone 11 Pro... eller i hvert fald en Pro-version af deres telefon i nærmeste fremtid.

Før det første har vi set prototype mobiler lækket på nettet i 2016. De havde samme tre-pins dock som iPad bruger til at forbinde smart-tastaturer. Så det er meget sandsynligt, at Apple har holdt øje med markedet for de mest krævende brugere i et stykke tid.

"iPhone 7 Pro" lækket i 2016 (Image credit: Weibo)

Men Apple har altid gjort meget ud af at gøre udvalget af mobiler meget enkelt, og har holdt sig til en enkelt mobil, som i 2014 blev udvidet til to varianter. I 2017 gik Apple over til tre modeller, da iPhone X udkom sammen med iPhone 8 og iPhone 8 Plus. Man kan sige, at iPhone XS og XS Max faktisk er den samme telefon med størrelsen på skærmen og batteriet som eneste forskel.

Salget af Apples iPhones går nedad for tiden, et fald, hvor der tidligere var tale om eksplosiv vækst. Det delvist grunden til den stigende pris på mobilerne. Apple var det første forbrugermærke, der lancerede en mobil, som kostede over 1.000 dollars i et forsøg på at holde indtjeningen oppe trods faldende salg.

Selv om andre dele af virksomhedens forretning vokser og hjælper med at fastholde markedsandele, har Apple stadig brug for en solid iPhone forretning for at fastholde virksomhedens placering som et af verdens største brands.

Her vil en iPhone 11 Pro være et fantastisk ryk i den rigtig retning - en mobil, der kommer til at koste mere, og som samtidig kommer med noget nyt i Apples verden: Smart covers, mere tilbehør, hurtig-opladning (da den næsten med sikkerhed får USB-C port) og stærkere chipset vil være nogle stærke salgsargumenter.

Det føles bare som om ideen om en iPhone Pro er lidt for tidligt på den - og vi har ikke hørt mange rygter om sådan en telefon. Selv Apple har sværere ved at holde på hemmelighederne i dag, så vi forventer ikke at se en iPhone Pro før 2020.

Det vil også være en mobil, der vil passe perfekt til 5G netværket, og en større eller højere opløst skærm vil også gøre indtryk. Eller hvad med (vi tør næsten ikke engang sige det...) en foldbar mobil fra Apple.

Det vil helt sikkert være en udfordring for Samsung.

Why would Samsung care?

Samsung Galaxy Fold kunne få en skarp konkurrent (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Note har været noget af en åbenbaring for brandet igennem årene. I langt tid var den nærmest et særsyn, der kun interesserede forretningsfolk, og Note 5 blev ikke engang lanceret i Europa, fordi man ikke mente, at folk ville købe en mobil med Stylus. Derfra er det gået fremad, og Note 8 toppede med et salg på 10 millioner enheder på verdensplan.

Forventningerne til Galaxy Note 10/10 Plus er også høje, og salget forventes at ramme samme niveau. Det er altså lykkedes Samsung at finde en ny type smartphone brugere, der ikke nødvendigvis vil være interesseret i Galaxy S modellerne.

Der findes allerede flere andre brands - flest fra Kina - arbejder på at komme ind på samme marked og tilbyder større skærme og masser af kræfter. Men hvis Apple gik ind i kampen, er ingen i tvivl om, at det vil vække opmærksomhed og have stor betydning for Samsungs salg af deres mest kraftulde (og dyre) mobil i en tid, hvor mobilsalget generelt er faldende.

Dette fald er netop årsagen til at flere brands tilbyder nye features og mobiler, som skal lokke brugerne til at opdatere deres telefoner. Den samme mobil med nye funktioner er ikke særligt ophidsende, men hvis man nu tilbyder noget andet - en mere kraftfuld mobil til underholdning eller en billigere mobil med samme features - så kan det holde gang i mobilsalget.

Vi er ret sikre på, at Apple ikke lancerer en iPhone 11 Pro i år. Hvis de gør, der det lykkedes Apple at holde mobilen hemmelig for alle ud over de mest beskyttede dele af leverandører.

Men muligheden for, at den kan være på vej, er der stadig. Selv om det er en trussel imod Samsung, er det godt nyt for brugerne (især dem, der leder efter noget nyt og spændende i iPhone universet), og det vil bestemt være værd at overveje.