HP lancerer ENVY Inspire printer

HP lancerer to nye printere under navnet HP ENVY Inspire. Det kommer med HP+ - funktioner, der er designet til at gøre den nye hybride hverdag lettere for mange danskere. Print er blevet en større del af hverdagen for mange familier under pandemien, og derfor skal hjemmets printer i dag kunne lidt af hvert. Den skal både kunne bruges til hjemmearbejde, online undervisning og som samlingspunkt for aktiviteter for familien.

“ENVY Inspire er designet ud fra vores forståelse af, hvad der er behov for i vores nye hybride hverdag, hvor arbejde og privatliv er mere sammensmeltet end tidligere. Inspire samler vores bedste produkter - fotoblæk og services. Når man kombinerer det med det moderne printsystem HP+... og innovativ Instant Ink-levering, får man tilsammen vores mest alsidige printløsning til hjemmet til dato,” siger Xavier Garcia, Global Head, Print Hardware Systems, HP Inc.

Printerne kan både udskrive print og fotos, og Brugere kan også vælge mellem en bred vifte af skabeloner, der er tilgængelige i HP Smart appen til at lave fødselsdagskort, invitationer og så videre.

Printerne kommer med funktioner, som dels er rettet imod hjemmearbejde/kontorarbejde og dels er skræddersyet til familiebrug.

Til hjemmekontoret er der HP ENVY Inspire funktioner: Via HP Smart app'en kan man sende og udskrive uanset hvor man er, så længe der er adgang til et netværk. Brugerne får også mulighed for automatisk bestilling af blæk via HP+. Ved hjælp af Smart app'en er det også muligt at indscanne eksempelvis kvitteringer, hvor filerne er både rediger- og søgbare.

Andre funktioner tager hensyn til familien: F.eks. er printerne i serien designet med et "quiet mode" for at slippe for uønskede lyde under hjemmearbejde eller online undervisning. Det er også de første HP-printere, der er certificeret som ’Works With Chromebook’, der hjælper familier med at printe til skole, arbejde og alt derimellem.

Printerne er bygget af 45 % genbrugsplast, så du også har miljøet i tankerne, når du udskriver.

Pris og tilgængelighed

HP ENVY Inspire-serien bliver tilgængelig i Danmark i løbet af februar 2022.

Prisen på HP Envy Inspire 7200 er 1.049 kroner

Prisen på HP Envy Inspire 7900 er 1.299 kroner.